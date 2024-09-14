Кадры рейда ГУР в Черном море, во время которого был уничтожен вражеский Су-30. ВИДЕО

Появилось видео рейда бойцов ГУР Минобороны в Черном море 11 сентября 2024 года, во время которого они атаковали платформу "Крым-2" и с ПЗРК уничтожили российский истребитель Су-30СМ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

На видео присутствует фрагмент радиоперехвата с информацией противника о "вспышке в воздухе и падении в море". Сообщается, что в операции было задействовано 14 десантных катеров "Sea Force".

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