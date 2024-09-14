Кадри рейду ГУР у Чорному морі, під час якого було знищено ворожий Су-30. ВIДЕО

З’явилось відео рейду бійців ГУР Міноборони у Чорному морі 11 вересня 2024 року, під час якого вони атакували платформу "Крим-2" та з ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На відео присутній фрагмент радіоперехоплення з інформацією противника про "спалах у повітрі та падіння в море". Повідомляється, що в операції було задіяно 14 десантних катерів "Sea Force".

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