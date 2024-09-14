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Кадри рейду ГУР у Чорному морі, під час якого було знищено ворожий Су-30. ВIДЕО

З’явилось відео рейду бійців ГУР Міноборони у Чорному морі 11 вересня 2024 року, під час якого вони атакували платформу "Крим-2" та з ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На відео присутній фрагмент радіоперехоплення з інформацією противника про "спалах у повітрі та падіння в море". Повідомляється, що в операції було задіяно 14 десантних катерів "Sea Force".

Також дивіться: Українські десантники розбили в Курській області підрозділ російських ВДВ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) ГУР (514)


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Топ коментарі
+32
шо вы тут мне лепите , Су-30 , благополучно приземлился на палубу крейсера Москва
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14.09.2024 17:40
+27
О це набіги на варварів! Я вражений 😱
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14.09.2024 17:12
+17
всі повернулись, без втрат !
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14.09.2024 18:12
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О це набіги на варварів! Я вражений 😱
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14.09.2024 17:12 Відповісти
Я в приемному шоцi...☺️🌻
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14.09.2024 18:36 Відповісти
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14.09.2024 17:23 Відповісти
шо вы тут мне лепите , Су-30 , благополучно приземлился на палубу крейсера Москва
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14.09.2024 17:40 Відповісти
Татаров збив ?
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14.09.2024 17:43 Відповісти
Ні він тільки чеченців з єрмачмом стріляв та в штани клав!
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14.09.2024 22:08 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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14.09.2024 17:58 Відповісти
всі повернулись, без втрат !
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14.09.2024 18:12 Відповісти
Ну так. А СУ-30 там літав просто і чекав, щоби його збили з ПЗРК. Але ж вони завжди літають в парі. А , я забув, другий СУ здриснув, побоявшись ПЗРК і відкритих цілей в морі, не випустивши жодної ракет. HOLYWOOD - відпочиває.
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14.09.2024 18:34 Відповісти
..а з якого бодуна вони в парі літають? Та ще й завжди?))) Якраз... дорогенький... над морем найменша..майже фантастична ..можливість бути збитим ПЗРК!! Але вона відбулася..ця можливість... І не забувайте...що це винищувач.. І куди він повинен був випустити ракети? Чи там наші на есмінцях йшли? А вразити малесенький Sea Force... це що голку у сіні знайти...))))
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14.09.2024 18:53 Відповісти
А все саме так, як ти кажеш. Ще у 1984 році після 1.5 року служби в радянській армії усіх солдат з вищою освітою з нашої дивізії наравили на 45-денні курси офіцерів у Новоград Волинський. Як нині пам'ятаю, як нам бойовий офіцер-ракетник (він прийшов після Афгану) демосрував чутливість головки самонаведення ракети. Вона на віддалі 10-15 метрів реагувала на цигарку було видно як під скляним ковпаком гіроскоп орієнтував головку самонаведення орієнтував на цигарку і суроводжував її коли цигарка переміщалась. Я не знаю модель цієї ракети, але вона була десь біля 15-20 см в діаметрі і завдовжки 1.5м. То що ******** ракеті заважає спіймати тепло від двигунів.
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14.09.2024 19:51 Відповісти
... тоді ... у 1984 році Вам даремно присвоїли офіцерське звання!!! Коли Ви не запам*ятали ПЗРК для протидії авіації ..а вони бувають теплові...лазерні...і навіть ручного керування... І з 1984 року у цьому напрямку НІЧОГО не змінилося. Тіж Стінгери... Сиріли та Ігли..RBS-70 та Блоупайпи.. І тіж засоби протидії цим ракетам!!
Але питання інше!! Хто Вам сказав , що Су-30 літають обов*язково парами? І куди повинен був Су-30 ( другий з пари) випустити ракети!?))))
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14.09.2024 20:46 Відповісти
..гуглівській експерт має за плечима вище військове авіаційне училище....Військово-Повітряну Академію... та більш 22000 нальоту на різних типах як військових ..а сьогодні і цівільних літаків... І дійсно..гуглівський експерт буде мені розповідати, як літають українські Сушки...))))? От одне питання! Як назвати людину, яка ніяким боком не належить до авіаційної діяльності... бачила літак на картинці чи по ТБ...нічого реально не розуміє... але корчить з себе знатока?! Ви праві в одному. Кінь не може стати коровою! Це я про Вас...
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14.09.2024 23:46 Відповісти
Когда ЗСУ первый раз высадились на вышке убрать из нее российский радар-к ним тоже подлетел ОДИН российский военный самолет. Есть ВИДЕО ТОГО. И то что самолет засцал атаковать наших десянтников и ********. погугли ВИДЕО. Все было днем и хорошо видно
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14.09.2024 21:07 Відповісти
Та не "засцал" а просто вирішили навіщо нищити вежу, коли можна всіх "покласти" на зворотньому шляху.
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14.09.2024 23:27 Відповісти
Хорошо платят россботам в США? Ты конченный предурок который даже не знаешь этой истории. Там все ДВА катера ВЕРНУЛИСЬ без потерь. Причем когда маневрировали-за борт выпал один десантник.. Пришлось возвращаться за ним. Все это есть в ИДЕО снытого одним из ДЕССАНТНИКОВ на БОРТУ. Если-бы десантнтков потопили-ито видео-бы не было. Дурак ты руснявый и убогий
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14.09.2024 23:32 Відповісти
Ти стверджуєш, що 2 катери повернулись. Ти читав статтю уважно? Ось цитата:
Повідомляється, що в операції було задіяно 14 десантних катерів "Sea Force". Джерело: https://censor.net/ua/v3509897
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14.09.2024 23:36 Відповісти
Ты читать умеешь? Я писал что в первое=й операции участвовало 2 катера и они вернулись без потерь. К ним подлетал ОДИН российский самолет но засцал и улетел(и правильно сделал-у аших деснтников был ПЗРК). Сколько вернулось целыми из последней операции-ни я ни кто не знают. Во всяком случае нет видео от рабсиян о том что они попадают ракетами по украинским кораблям.ю Тем более что навестись ракете на РЕЗИНОВЫЙ маленький корпаблик который на фоне воды совсем не отражает радиоволн-это ахренеть как непросто. А подсвечиватьэту цель лазером-это значит гнужно быть вблизи и быть подстеленным из ПЗРК-что и случилось с рашкинским самлетом в этот раз))) Уже из-за подстреленного самлоета и разрушенной вышки эта операция была успешна Даже если мы потеряли несколько солдат Армия США в Ираке потеряла тысячи солдат0но операция была успешной
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15.09.2024 23:43 Відповісти
I то правда-який сенс...Капiтулiруем, бо
який сенс нашiй боротьбi...😏😠
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14.09.2024 18:41 Відповісти
мозг разжирел вместе с пузом от американских харчей? Электричество в оккупированном Крыму вырабатывается газотуурбинными установками(Сименс-был и скандал с нмии) которые работают на природном газе. Не будет газа-не будет электричества в крыму-что сделает крымскую группровку орков менее боеспособной а таук-же крымчане задумаются лишний раз нужна им такая ******* Парашка или нет
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14.09.2024 21:11 Відповісти
човен згорiв, лiтак потонув ))
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14.09.2024 17:59 Відповісти
Це "вишка бойка"? І він досі хєрой? Де той татаров зі своїм пісталєтіком?
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14.09.2024 18:07 Відповісти
Завтра будемо без відключень світла, - «Укренерго»
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14.09.2024 18:17 Відповісти
А я думаю куда бАданов подівався із інфопростору....
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14.09.2024 18:22 Відповісти
На Мальдивах шукай
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14.09.2024 18:32 Відповісти
Коли хвалишся девайсом, який ти щойно придбав завжди треба казати у скільки він тобі обійшовся. Гарна новина якщо не знати про втрати. Як пише Том Купер, такі операції не робляться без прикритя з неба. Бо на морі ніде сховатися. Ворог підніме літаки і розтріля все як у тирі. То може хтось скаже у скільки життів спецбійців нам це обійшлося?
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14.09.2024 18:33 Відповісти
всі повернулись, без втрат !
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14.09.2024 18:36 Відповісти
..ну то бачите.. Су-30 намагався як у тирі попрацювати...))) І не зміг сховатися.... Чи то він ракетами повітря-повітря... чи гарматою як у тирі хотів побавитися?))))
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14.09.2024 19:01 Відповісти
9 вересня ГУР здійснило напад на морську платформу «Крим-2», використовуючи 14 швидкісних катерів (американського виробництва) класу «Віллард». Як завжди, росіяни відреагували своїми винищувачами та гелікоптерами: вони стверджують, що потопили 8 катерів і «вбили 80 військовослужбовців ЗСУ». Це може бути перебільшенням, оскільки в черговий раз виявилося, що їхні винищувачі-бомбардувальники не мають інших засобів для атаки рухомих цілей, окрім некерованих ракет і внутрішніх 30-мм пушок. Але навряд чи ми дізнаємося про це найближчим часом.

Єдине, що ми знаємо напевно, це те, що під час штурмових атак було втрачено зв'язок з одним із Су-30СМ 43-го штурмового морського штурмового полку. Винищувач, екіпаж якого складали капітани Степанишин Ігор Володимирович та Фомін Дмитро Олександрович, зник: росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію, але знайшли лише невелику масляну пляму та уламок законцовки крила. Хоча дехто припускав, що Су-30СМ був збитий українськими F-16, в ГУР зрештою заявили, що він був збитий одним з їхніх ПЗРК. При цьому про власні втрати вони нічого не сказали...

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https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fcdc28e6d-6bff-49d4-9e74-8e32604539e5_827x302.jpeg

Кадр з відео, оприлюдненого ГУР, на якому видно російський Су-30СМ в процесі пікірування для атаки (чи то некерованими ракетами, чи то внутрішньою пушкою)...
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc01f5f99-f127-49bb-87c2-771765**************.jpeg




.... один зі швидкісних катерів ГУР класу «Віллард»…
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0d741849-0ce7-4e42-b454-34e1a6bfc095_827x334.jpeg




...і влучання ПЗРК в Су-30СМ.

Зараз, без сумніву, багато українців - і ще більше їхніх прихильників на Заході - святкуватимуть цей «успіх». Але факт залишається фактом: незалежно від того, наскільки пригніченим є російський Чорноморський флот, операції такого роду українськими спецпризначенцями в Чорному морі де-факто є самогубством: немає сенсу посилати ретельно підготовлених спецпризначенців в райони, контрольовані російською авіацією.

***
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14.09.2024 20:05 Відповісти
Купер часто тупо пише. Як і цього разу.
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14.09.2024 20:28 Відповісти
что то похожее на конец
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15.09.2024 07:33 Відповісти
Сміливі хлопці.Другу частину ми не побачимо.
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14.09.2024 19:41 Відповісти
Був кацап пілотом, став водолазом.
Перепрофілювання 😄
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14.09.2024 22:30 Відповісти
Одразу як писали що в тому районі- подумав що полюбому пов'язано з вишками. Тим більше гур промовилось що 'виманили'.
Слава Героям!
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15.09.2024 02:15 Відповісти
Куда они стреляют?
Там на вышке был гарнизон?
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15.09.2024 10:31 Відповісти
 
 