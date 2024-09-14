Кадри рейду ГУР у Чорному морі, під час якого було знищено ворожий Су-30. ВIДЕО
З’явилось відео рейду бійців ГУР Міноборони у Чорному морі 11 вересня 2024 року, під час якого вони атакували платформу "Крим-2" та з ПЗРК знищили російський винищувач Су-30СМ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
На відео присутній фрагмент радіоперехоплення з інформацією противника про "спалах у повітрі та падіння в море". Повідомляється, що в операції було задіяно 14 десантних катерів "Sea Force".
Топ коментарі
+32 12345 #593783
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+27 polini orop
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+17 12345 #593783
показати весь коментар14.09.2024 18:12
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Але питання інше!! Хто Вам сказав , що Су-30 літають обов*язково парами? І куди повинен був Су-30 ( другий з пари) випустити ракети!?))))
Повідомляється, що в операції було задіяно 14 десантних катерів "Sea Force". Джерело: https://censor.net/ua/v3509897
який сенс нашiй боротьбi...😏😠
Єдине, що ми знаємо напевно, це те, що під час штурмових атак було втрачено зв'язок з одним із Су-30СМ 43-го штурмового морського штурмового полку. Винищувач, екіпаж якого складали капітани Степанишин Ігор Володимирович та Фомін Дмитро Олександрович, зник: росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію, але знайшли лише невелику масляну пляму та уламок законцовки крила. Хоча дехто припускав, що Су-30СМ був збитий українськими F-16, в ГУР зрештою заявили, що він був збитий одним з їхніх ПЗРК. При цьому про власні втрати вони нічого не сказали...
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Кадр з відео, оприлюдненого ГУР, на якому видно російський Су-30СМ в процесі пікірування для атаки (чи то некерованими ракетами, чи то внутрішньою пушкою)...
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.... один зі швидкісних катерів ГУР класу «Віллард»…
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...і влучання ПЗРК в Су-30СМ.
Зараз, без сумніву, багато українців - і ще більше їхніх прихильників на Заході - святкуватимуть цей «успіх». Але факт залишається фактом: незалежно від того, наскільки пригніченим є російський Чорноморський флот, операції такого роду українськими спецпризначенцями в Чорному морі де-факто є самогубством: немає сенсу посилати ретельно підготовлених спецпризначенців в райони, контрольовані російською авіацією.
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Перепрофілювання 😄
Слава Героям!
Там на вышке был гарнизон?