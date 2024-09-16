Утром в Белгороде раздались взрывы, россияне заявили о многочисленных пожарах. ВИДЕО
В 6 утра в Белгородской области объявлена воздушная тревога. Прозвучала серия взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
По словам очевидцев, сразу несколько взрывов прогремело над Белгородом. В городе начались пожары.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил о попадании в жилые дома и возгорании автомобилей.
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