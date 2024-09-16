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Утром в Белгороде раздались взрывы, россияне заявили о многочисленных пожарах. ВИДЕО

В 6 утра в Белгородской области объявлена воздушная тревога. Прозвучала серия взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Новина про Бєлгород 16 вересня

По словам очевидцев, сразу несколько взрывов прогремело над Белгородом. В городе начались пожары.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о попадании в жилые дома и возгорании автомобилей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители российского Белгорода бегут в укрытие во время работы сил ПВО армии РФ. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

обстрел (27366) Белгород (454)


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Топ комментарии
+27
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16.09.2024 07:24
+19
Кацапи , заберіться із України і ніхто вас чіпати не стане 😡
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16.09.2024 07:43
+15
Краиво, але вкрай мало. Сімьям СВОвців від пожежників скидка .
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16.09.2024 07:27
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Правила форума Совет форумчан
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16.09.2024 07:24 Ответить
Краиво, але вкрай мало. Сімьям СВОвців від пожежників скидка .
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16.09.2024 07:27 Ответить
Просто місцеві погуляли у неділю
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16.09.2024 07:40 Ответить
Кацапи , заберіться із України і ніхто вас чіпати не стане 😡
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16.09.2024 07:43 Ответить
За Харків
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16.09.2024 07:44 Ответить
Так і треба. Миттєво.
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16.09.2024 07:52 Ответить
мало, треба перетворювати "на Бахмут"
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16.09.2024 07:57 Ответить
Гдє гаріт, я нє віжу- правильно. Путін ссить, а вам все Божа роса. Дебіли кацапські.
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16.09.2024 08:04 Ответить
Ага ти ще з Бахмутом порівняй .
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16.09.2024 08:19 Ответить
https://youtu.be/eG7Mk0axZfs Для кацапов - это , просто, хутинская "стабильность" .
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16.09.2024 08:23 Ответить
Оце сподобалось - там горит все, да ти чьо, я не вижу…, ми теж не бачимо…
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16.09.2024 08:35 Ответить
Хутін, прійді…. Раісія в пєрдє… Слава Україні!
Окупанти в срачу…
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16.09.2024 09:33 Ответить
Красота.
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16.09.2024 15:16 Ответить

Дом гаріт - казьол нє відіт! (с)
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16.09.2024 21:32 Ответить
 
 