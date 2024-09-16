Утром в Белгороде раздались взрывы, россияне заявили о многочисленных пожарах. ВИДЕО

В 6 утра в Белгородской области объявлена воздушная тревога. Прозвучала серия взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По словам очевидцев, сразу несколько взрывов прогремело над Белгородом. В городе начались пожары.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о попадании в жилые дома и возгорании автомобилей.

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