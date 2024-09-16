Зранку у Бєлгороді пролунали вибухи, росіяни заявили про численні пожежі. ВIДЕО
О 6 ранку у Бєлгородській області оголошено повітряну тривогу. Пролунала серія вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами очевидців, одразу кілька вибухів прогриміло над Бєлгородом близько 15 хвилин тому. У місті почалися пожежі.
Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про влучання в житлові будинки та загоряння автомобілів.
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