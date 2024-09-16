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Зранку у Бєлгороді пролунали вибухи, росіяни заявили про численні пожежі. ВIДЕО

О 6 ранку у Бєлгородській області оголошено повітряну тривогу. Пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Новина про Бєлгород 16 вересня

За словами очевидців, одразу кілька вибухів прогриміло над Бєлгородом близько 15 хвилин тому. У місті почалися пожежі.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про влучання в житлові будинки та загоряння автомобілів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці російського Бєлгорода біжать в укриття під час роботи сил ППО армії РФ. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

обстріл (28700) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+27
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16.09.2024 07:24
+19
Кацапи , заберіться із України і ніхто вас чіпати не стане 😡
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16.09.2024 07:43
+15
Краиво, але вкрай мало. Сімьям СВОвців від пожежників скидка .
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16.09.2024 07:27
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16.09.2024 07:24 Відповісти
Краиво, але вкрай мало. Сімьям СВОвців від пожежників скидка .
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16.09.2024 07:27 Відповісти
Просто місцеві погуляли у неділю
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16.09.2024 07:40 Відповісти
Кацапи , заберіться із України і ніхто вас чіпати не стане 😡
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16.09.2024 07:43 Відповісти
За Харків
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16.09.2024 07:44 Відповісти
Так і треба. Миттєво.
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16.09.2024 07:52 Відповісти
мало, треба перетворювати "на Бахмут"
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16.09.2024 07:57 Відповісти
Гдє гаріт, я нє віжу- правильно. Путін ссить, а вам все Божа роса. Дебіли кацапські.
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16.09.2024 08:04 Відповісти
Ага ти ще з Бахмутом порівняй .
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16.09.2024 08:19 Відповісти
https://youtu.be/eG7Mk0axZfs Для кацапов - это , просто, хутинская "стабильность" .
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16.09.2024 08:23 Відповісти
Оце сподобалось - там горит все, да ти чьо, я не вижу…, ми теж не бачимо…
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16.09.2024 08:35 Відповісти
Хутін, прійді…. Раісія в пєрдє… Слава Україні!
Окупанти в срачу…
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16.09.2024 09:33 Відповісти
Красота.
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16.09.2024 15:16 Відповісти

Дом гаріт - казьол нє відіт! (с)
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16.09.2024 21:32 Відповісти
 
 