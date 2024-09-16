Зеленский заслушал доклад Сырского относительно Курской операции: Каждый день действуем именно так, как предполагали. ВИДЕО

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по операции Сил обороны в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня почти весь день - военные вопросы прежде всего. Был доклад Главкома Сырского - длительный разговор в начале дня, только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток. Больше всего - Кураховское направление, Покровское. Защищаем позиции. Отдельно и подробно - по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали. Я хочу поблагодарить каждую нашу бригаду, каждое подразделение за слаженные шаги и реальную стойкость. Подписал сегодня и несколько указов о награждении наших воинов - и это именно участники Курской операции - государственными наградами. Горжусь каждым!" - сказал президент.

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