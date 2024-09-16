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Зеленский заслушал доклад Сырского относительно Курской операции: Каждый день действуем именно так, как предполагали. ВИДЕО

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по операции Сил обороны в Курской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Сегодня почти весь день - военные вопросы прежде всего. Был доклад Главкома Сырского - длительный разговор в начале дня, только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток. Больше всего - Кураховское направление, Покровское. Защищаем позиции. Отдельно и подробно - по Курской операции, и каждый день действуем именно так, как предполагали. Я хочу поблагодарить каждую нашу бригаду, каждое подразделение за слаженные шаги и реальную стойкость. Подписал сегодня и несколько указов о награждении наших воинов - и это именно участники Курской операции - государственными наградами. Горжусь каждым!" - сказал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) обращение (752)


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Топ комментарии
+14
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16.09.2024 19:59
+10
Ортодоксальний ухилянт заслуховує бойового генерала!?
Це, як рецедивіст, заслухав начальника колонії про ситуацію на зоні....
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16.09.2024 20:01
+7
пiiiiiiii пiiiiiii пiiiiiiiii пiiiiiiiiii ........................
Якось так))) Iнших слiв на адресу цього бастардо в мене немаэ)))
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16.09.2024 19:57
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пiiiiiiii пiiiiiii пiiiiiiiii пiiiiiiiiii ........................
Якось так))) Iнших слiв на адресу цього бастардо в мене немаэ)))
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16.09.2024 19:57 Ответить
Це дуже делiкатно
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16.09.2024 20:00 Ответить
Жопо робиш... Вже стiльки раз сидiла в банi)))
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16.09.2024 20:03 Ответить
Нігуя собі! - кацапи теж під нас підстраюються?
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16.09.2024 19:58 Ответить
Путин новый! Все по плану!
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16.09.2024 19:59 Ответить
Ніт. Там плани все-таки різняться. Кацапи більше з аргентинським працюють, а наші з колумбійцями дружать.
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16.09.2024 20:55 Ответить
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16.09.2024 19:59 Ответить
Ортодоксальний ухилянт заслуховує бойового генерала!?
Це, як рецедивіст, заслухав начальника колонії про ситуацію на зоні....
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16.09.2024 20:01 Ответить
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16.09.2024 20:08 Ответить
А потім, як Форест Гамп сказав: мені б по маленькому…
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16.09.2024 20:09 Ответить
Все дається в порівнянні:здобутки і втрати.
Плюс,на курськ зе+ерм віддали кращі дшб із першокласним західним озброєнням,зняті з Донбасу,замінивши їх тро і новосформованими бригадами.
Наслідок:відступ на Донбасі,а Курську обл.все одно доведеться залишити,в т.ч.без бою.
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16.09.2024 20:12 Ответить
А Донбас- це що, другорядне ?
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16.09.2024 20:18 Ответить
ТРО 80 процентов потерь. Куда вы лезите? Зашли и вышли на несколько дней.
зеленскому по херу сколько положат.
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16.09.2024 20:20 Ответить
Скоро все организованно выйдут из Украины в Германию. Чтобы не было потерь. Ты согласен?)
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16.09.2024 20:23 Ответить
Патронов то хватит на несколько миллионов желающих у немецкого зольдата?))
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16.09.2024 20:32 Ответить
какие вы зеленые дебильные
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16.09.2024 20:53 Ответить
А вы какие? Какого цвета сцыкуны, которые сбежали в Германию? Жёлтого или коричневого?)))
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16.09.2024 20:55 Ответить
я без Украины 10 лет живу, и не вернусь. Только посылки по тонне в год отправлял. Пока возможность есть. Мне на вас зеленых насрать. Вас только могила исправит
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16.09.2024 21:01 Ответить
Ну тогда кто ты такой, чтобы тут квакать? Ты уже больше кацап, чем украинец. Почему твой бред должны слушать или читать?
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16.09.2024 21:03 Ответить
потому что ты дебил. Не можешь схавать что от тебя пользы полный ноль. Как от зеленского
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16.09.2024 21:09 Ответить
Як на мене, то курська операція краще, ніж та, що в Кринках була.
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16.09.2024 20:21 Ответить
ты реальный дебил. Отправлять в котёл это преступление
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16.09.2024 20:56 Ответить
Заслухати заслухав , і що почув ?
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16.09.2024 20:24 Ответить
Схоже, що все дійсно за планом, як по плану зняли Залужного і здали Авдіївку, так з того дня все за узгодженим планом і йде.
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16.09.2024 20:25 Ответить
За планом Залужного треба було мобілізувати півмільйона українців і дуже швидко. Бахмут тримали ціною величезних втрат. Ти що, думаєш, що Залужний чарівник?
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16.09.2024 20:35 Ответить
Ухилянт, чотириразовий, «надає рекомендації» військовим, як «матьорий СРАТЬєх», як їм краще готувати Захисників України??
Це щось із нового серіалу, «шифери-недостріляні в ООН»!!
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16.09.2024 21:24 Ответить
Не фига себе, у них какие планы были !
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16.09.2024 21:59 Ответить
Та пох той Курськ, Південь звільняй!!!
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16.09.2024 22:00 Ответить
Он в сторону крымского моста даже пукнуть боится.
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16.09.2024 22:02 Ответить
Балаболка
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16.09.2024 22:12 Ответить
підор зелений, припинення фінансування "мавік'ів" з вересня теж передабчали? я ж не помилився, зелений виродку?!
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16.09.2024 22:35 Ответить
 
 