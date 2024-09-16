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Зеленский (19064) Ставка (110)

Зеленский на Ставке поручил Генштабу предоставить перечень мер по улучшению работы центров боевой подготовки

Володимир Зеленський провів засідання Ставки 16 вересня

16 сентября Владимио Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

"Провел Ставку. Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также детальные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях.

Второе - текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ.

Также читайте: Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, - "Голос Америки"

Вопрос номер три - центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает.

Наконец - беспилотники. Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Сегодня на Ставке обсудили пути увеличения эффективности применения ПВО, - Зеленский

Подготовка мобилизованных

Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить сроки базовой военной подготовки украинских защитников.

Ранее Главком ВСУ признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем - от полумесяца до месяца специализированной подготовки.
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Топ комментарии
+11
Провів Ставку до під'їзду поцілував та пішов до дому. Як вона, зелена недоросль, дістала всім, своєю хуцпою, виглядом, відосиками і т. д. І т. п., терпіти це все вже немає сил.
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16.09.2024 19:10
+4
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16.09.2024 18:49
+4
А Осел в нас що, експерт в заходах по бойовій підготовці?
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
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16.09.2024 19:23
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16.09.2024 18:49 Ответить
ЛУЦЕНКО: Белый дом УЗНАЛ ИМЕНА ВСЕХ кто сливает информацию рф! В срыве ракетной программы виноват..- набрати в ЮТУБ
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16.09.2024 19:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ri32_mr54-0
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16.09.2024 19:09 Ответить
На третіи рік кривавоі заруби! - ну хоч зараз
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16.09.2024 18:52 Ответить
Це вже не "ну хоч зараз", це вже в свинячий голос!
Коли брак особового складу в піхоті став критичним, а рівень довіри суспільства до влади впав нижче плінтуса, луЗЕр намагається зробити хорошу пику при паскудній грі. Косметичними заходами ситуацію не виправити, тож Зеленський шукає стрілочників та заперечує його особисту відповідальність за ситуацію.
Як завжди.
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16.09.2024 20:04 Ответить
Насамкінець - безпілотники.

Наказав якнайшвидше прискорити призначення отого прутня з наросійскє паспортом командувачем безпілотних систем???
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16.09.2024 18:54 Ответить
Розігнати совкодрочерів і поставити людей які не можуть воювати але пройшли пекло.
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16.09.2024 18:54 Ответить
Сам наверное в армию собрался?
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16.09.2024 18:59 Ответить
П"ята спроба..
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16.09.2024 19:52 Ответить
ГЕТЬ ТАТАРОВА ТА ЙОГО ПЕЩЕРСЬКІ СУДИ! + КОЗИРА ГЕТЬ
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16.09.2024 19:01 Ответить
Процишин офіційний - На могилі, ютуб

На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину , на роялі зіграйте де грав колись я , перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну, бо на ній де-не-де залишилась провина Моя!!!
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16.09.2024 19:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EnOEwQMCJ3I
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16.09.2024 19:36 Ответить
раби не здатні бесплатно когось гетькать
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16.09.2024 20:00 Ответить
Оксюморн. Сюр. Вже шостий рiк...
73% вiд 40 %, що вибрали нам це бастардо.... ненавиджу всiх i кожного!!!!
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16.09.2024 19:02 Ответить
Французська Le Mond писала, що він Курську операцію за вимогою Сирського на ставку не виносив - ну там ТАТАРОВ+ КОЗИР зажди є
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16.09.2024 19:04 Ответить
Провів Ставку до під'їзду поцілував та пішов до дому. Як вона, зелена недоросль, дістала всім, своєю хуцпою, виглядом, відосиками і т. д. І т. п., терпіти це все вже немає сил.
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16.09.2024 19:10 Ответить
im dalej w las, tym więcej drzew
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16.09.2024 19:13 Ответить
Підготовка дуже коротка, вона вже не може бути якісною, совок довше готував а проведена із словами вас там навчать і що може бути на виході з цього...
деяких інструкторів, самих добре було на підготовку відправити

І це питання неодноразово піднімалось за 3 роки навіть закон родили про 1 місяць при мінімально необхідних 3 місяці і 6 для сержантів
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16.09.2024 19:15 Ответить
А Осел в нас що, експерт в заходах по бойовій підготовці?
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
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16.09.2024 19:23 Ответить
шо ти так переживаєш, ти ж все одно ухиляєшся
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16.09.2024 20:04 Ответить
Це ти хочеш під керівництвом Осла проходити військову підготовку? Тоді щасти тобі.
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16.09.2024 20:56 Ответить
Насамкінець - безпілотники. Те що має бути від початку війни НА ГОЛОВНОМУ ПЕРШОМУ МІСЦІ у "зе зрадника на сам кінець"
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16.09.2024 19:42 Ответить
Чому б президенту воюючої країни та Захиснику цілого Світу (як він себе позиціонує) не написати швиденько план на 4÷5 пунктів з покращення роботи центрів виходячи з особистого досвіду БВП та військової служби?
В іншому випадку, це безглузда маячня, бо найкращі пропозиції офіцерів ГенШтабу розіб'ються на друзки об тупорилу пустоголовість ухилянта-рецидивіста та тотальний профанізм кагалу його радників, підібраних за тим же принципом.
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16.09.2024 19:56 Ответить
Виявляється, Боневтік Прострочений є ще й фахівцем з бойової підготовки!!!
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16.09.2024 20:43 Ответить
Ага, Трус, Балбєс і Бивалий проводили Ставку.Проведи ще й Лєнку, бетмен зелений.
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16.09.2024 20:46 Ответить
Невійськові доручення.
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17.09.2024 00:50 Ответить
 
 