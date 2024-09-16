Зеленский на Ставке поручил Генштабу предоставить перечень мер по улучшению работы центров боевой подготовки
16 сентября Владимио Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.
"Провел Ставку. Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также детальные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях.
Второе - текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ.
Вопрос номер три - центры боевой подготовки. Заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко. Дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров. Государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает.
Наконец - беспилотники. Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", - рассказал Зеленский.
Подготовка мобилизованных
Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о намерениях увеличить сроки базовой военной подготовки украинских защитников.
Ранее Главком ВСУ признал, что перед отправкой на фронт мобилизованные военные проходят меньший срок подготовки, чем ему хотелось бы. Новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем - от полумесяца до месяца специализированной подготовки.
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Коли брак особового складу в піхоті став критичним, а рівень довіри суспільства до влади впав нижче плінтуса, луЗЕр намагається зробити хорошу пику при паскудній грі. Косметичними заходами ситуацію не виправити, тож Зеленський шукає стрілочників та заперечує його особисту відповідальність за ситуацію.
Як завжди.
Наказав якнайшвидше прискорити призначення отого прутня з наросійскє паспортом командувачем безпілотних систем???
На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину , на роялі зіграйте де грав колись я , перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну, бо на ній де-не-де залишилась провина Моя!!!
73% вiд 40 %, що вибрали нам це бастардо.... ненавиджу всiх i кожного!!!!
деяких інструкторів, самих добре було на підготовку відправити
І це питання неодноразово піднімалось за 3 роки навіть закон родили про 1 місяць при мінімально необхідних 3 місяці і 6 для сержантів
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
В іншому випадку, це безглузда маячня, бо найкращі пропозиції офіцерів ГенШтабу розіб'ються на друзки об тупорилу пустоголовість ухилянта-рецидивіста та тотальний профанізм кагалу його радників, підібраних за тим же принципом.