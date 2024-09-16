Зеленський на Ставці доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки
16 вересня Володимио Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах.
Друге – поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.
Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає.
Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - розповів Зеленський.
Підготовка мобілізованих
Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити терміни базової військової підготовки українських захисників.
Раніше Головком ЗСУ визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.
Будь ласка, зачекайте...
Коли брак особового складу в піхоті став критичним, а рівень довіри суспільства до влади впав нижче плінтуса, луЗЕр намагається зробити хорошу пику при паскудній грі. Косметичними заходами ситуацію не виправити, тож Зеленський шукає стрілочників та заперечує його особисту відповідальність за ситуацію.
Як завжди.
Наказав якнайшвидше прискорити призначення отого прутня з наросійскє паспортом командувачем безпілотних систем???
На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину , на роялі зіграйте де грав колись я , перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну, бо на ній де-не-де залишилась провина Моя!!!
73% вiд 40 %, що вибрали нам це бастардо.... ненавиджу всiх i кожного!!!!
деяких інструкторів, самих добре було на підготовку відправити
І це питання неодноразово піднімалось за 3 роки навіть закон родили про 1 місяць при мінімально необхідних 3 місяці і 6 для сержантів
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
В іншому випадку, це безглузда маячня, бо найкращі пропозиції офіцерів ГенШтабу розіб'ються на друзки об тупорилу пустоголовість ухилянта-рецидивіста та тотальний профанізм кагалу його радників, підібраних за тим же принципом.