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Зеленський (22456) Ставка (119)

Зеленський на Ставці доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки

Володимир Зеленський провів засідання Ставки 16 вересня

16 вересня Володимио Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах.

Друге – поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про включення Сил безпілотних систем до окремих родів ЗСУ

Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає.

Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - розповів Зеленський.

Також читайте: Зеленський 25 вересня виступить на Генеральній Асамблеї ООН, - "Голос Америки"

Підготовка мобілізованих

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити терміни базової військової підготовки українських захисників.

Раніше Головком ЗСУ визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

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Топ коментарі
+11
Провів Ставку до під'їзду поцілував та пішов до дому. Як вона, зелена недоросль, дістала всім, своєю хуцпою, виглядом, відосиками і т. д. І т. п., терпіти це все вже немає сил.
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16.09.2024 19:10
+4
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16.09.2024 18:49
+4
А Осел в нас що, експерт в заходах по бойовій підготовці?
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
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16.09.2024 19:23
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16.09.2024 18:49 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Белый дом УЗНАЛ ИМЕНА ВСЕХ кто сливает информацию рф! В срыве ракетной программы виноват..- набрати в ЮТУБ
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16.09.2024 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ri32_mr54-0
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16.09.2024 19:09 Відповісти
На третіи рік кривавоі заруби! - ну хоч зараз
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16.09.2024 18:52 Відповісти
Це вже не "ну хоч зараз", це вже в свинячий голос!
Коли брак особового складу в піхоті став критичним, а рівень довіри суспільства до влади впав нижче плінтуса, луЗЕр намагається зробити хорошу пику при паскудній грі. Косметичними заходами ситуацію не виправити, тож Зеленський шукає стрілочників та заперечує його особисту відповідальність за ситуацію.
Як завжди.
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16.09.2024 20:04 Відповісти
Насамкінець - безпілотники.

Наказав якнайшвидше прискорити призначення отого прутня з наросійскє паспортом командувачем безпілотних систем???
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16.09.2024 18:54 Відповісти
Розігнати совкодрочерів і поставити людей які не можуть воювати але пройшли пекло.
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16.09.2024 18:54 Відповісти
Сам наверное в армию собрался?
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16.09.2024 18:59 Відповісти
П"ята спроба..
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16.09.2024 19:52 Відповісти
ГЕТЬ ТАТАРОВА ТА ЙОГО ПЕЩЕРСЬКІ СУДИ! + КОЗИРА ГЕТЬ
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16.09.2024 19:01 Відповісти
Процишин офіційний - На могилі, ютуб

На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину , на роялі зіграйте де грав колись я , перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну, бо на ній де-не-де залишилась провина Моя!!!
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16.09.2024 19:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EnOEwQMCJ3I
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16.09.2024 19:36 Відповісти
раби не здатні бесплатно когось гетькать
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16.09.2024 20:00 Відповісти
Оксюморн. Сюр. Вже шостий рiк...
73% вiд 40 %, що вибрали нам це бастардо.... ненавиджу всiх i кожного!!!!
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16.09.2024 19:02 Відповісти
Французська Le Mond писала, що він Курську операцію за вимогою Сирського на ставку не виносив - ну там ТАТАРОВ+ КОЗИР зажди є
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16.09.2024 19:04 Відповісти
Провів Ставку до під'їзду поцілував та пішов до дому. Як вона, зелена недоросль, дістала всім, своєю хуцпою, виглядом, відосиками і т. д. І т. п., терпіти це все вже немає сил.
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16.09.2024 19:10 Відповісти
im dalej w las, tym więcej drzew
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16.09.2024 19:13 Відповісти
Підготовка дуже коротка, вона вже не може бути якісною, совок довше готував а проведена із словами вас там навчать і що може бути на виході з цього...
деяких інструкторів, самих добре було на підготовку відправити

І це питання неодноразово піднімалось за 3 роки навіть закон родили про 1 місяць при мінімально необхідних 3 місяці і 6 для сержантів
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16.09.2024 19:15 Відповісти
А Осел в нас що, експерт в заходах по бойовій підготовці?
Може я не в курсі, коли це він і де вивчився військовому мистецтву?
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16.09.2024 19:23 Відповісти
шо ти так переживаєш, ти ж все одно ухиляєшся
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16.09.2024 20:04 Відповісти
Це ти хочеш під керівництвом Осла проходити військову підготовку? Тоді щасти тобі.
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16.09.2024 20:56 Відповісти
Насамкінець - безпілотники. Те що має бути від початку війни НА ГОЛОВНОМУ ПЕРШОМУ МІСЦІ у "зе зрадника на сам кінець"
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16.09.2024 19:42 Відповісти
Чому б президенту воюючої країни та Захиснику цілого Світу (як він себе позиціонує) не написати швиденько план на 4÷5 пунктів з покращення роботи центрів виходячи з особистого досвіду БВП та військової служби?
В іншому випадку, це безглузда маячня, бо найкращі пропозиції офіцерів ГенШтабу розіб'ються на друзки об тупорилу пустоголовість ухилянта-рецидивіста та тотальний профанізм кагалу його радників, підібраних за тим же принципом.
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16.09.2024 19:56 Відповісти
Виявляється, Боневтік Прострочений є ще й фахівцем з бойової підготовки!!!
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16.09.2024 20:43 Відповісти
Ага, Трус, Балбєс і Бивалий проводили Ставку.Проведи ще й Лєнку, бетмен зелений.
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16.09.2024 20:46 Відповісти
Невійськові доручення.
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17.09.2024 00:50 Відповісти
 
 