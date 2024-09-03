Сегодня на Ставке обсудили пути увеличения эффективности применения ПВО, - Зеленский

3 сентября Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел заседание Ставки. Предметно говорили и о применении ПВО, и о защите наших городов и громад. Определены шаги для того, чтобы сделать более эффективным применение систем, которые у нас уже есть. Мы работаем и над тем, чтобы получить для Украины дополнительную защиту. Очень рассчитываем на Patriot, который готовится передать Румыния. Благодарен буду за этот шаг помощи от Румынии. Это то, что действительно поддержит наших людей, нашу страну, весь наш регион. И, конечно, мы продолжаем работать со всеми партнерами ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради дальнобойных решений, которые могли бы уничтожить еще до старта значительную часть российской баллистики. Это один из ключевых вопросов этой войны вообще.

Вопрос нашей дальнобойности и соответствующих разрешений от партнеров, дальнобойных снарядов и ракет, которые мы могли бы использовать. Российские удары будут невозможны, если для нас будет возможно уничтожать пусковые установки оккупанта там, где они есть, и российские военные аэродромы и логистику. Дать Украине такие разрешения и такое оружие - это сделать точно самый большой шаг к реальному, справедливому завершению этой войны. Россия просто не умеет воевать без террора - именно террористические удары и способность сеять руины заменяет российскому руководству и тактику, и стратегию войны.

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Также сегодня на Ставке были важные доклады о дронах - различных видах дронов, которые применяют наши Вооруженные Силы Украины, СБУ, ГУР. Эффективность применения, приоритеты... Есть опыт, который стоит распространять. Есть и ошибки, которые надо исправить. Наши, украинские, дроны должны быть на сто процентов эффективными, потому что это буквально означает, что Украина будет на сто процентов эффективной на поле боя. И я благодарю всех наших людей, которые получают для Украины этот положительный опыт применения дронов, которые распространяют опыт в войсках. Спасибо каждому, кто производит и поставляет дроны. И спасибо всем, кто действительно точно уничтожает оккупанта и уничтожает российский потенциал войны - именно там, на территории врага.

Был и продолжительный доклад Главкома Сырского по фронту и операции в Курской области. Покровское направление - есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства", - рассказал Зеленский.

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