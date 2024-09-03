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Сьогодні на Ставці обговорили шляхи збільшення ефективності застосування ППО, - Зеленський

Зеленський провів засідання Ставки

3 вересня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що справді підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон. І, звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради далекобійних рішень, які могли б знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни взагалі.

Питання нашої далекобійності та відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли б використовувати. Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми й логістику. Дати Україні такі дозволи й таку зброю – це зробити точно найбільший крок до реального, справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни.

Дивіться: В Полтаві 51 загиблий та 271 поранений. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали, - Зеленський. ВIДЕО

Також сьогодні на Ставці були важливі доповіді щодо дронів – різних видів дронів, які застосовують наші Збройні Сили України, СБУ, ГУР. Ефективність застосування, пріоритети… Є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити. Наші, українські, дрони мають бути на сто відсотків ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на сто відсотків ефективною на полі бою. І я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє й постачає дрони. І дякую всім, хто справді влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни – саме там, на території ворога.

Була й тривала доповідь Головкома Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов’язання

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) ППО (3176) Ставка (135)


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Приказываю улучшить ПВО! Есть! Переходим к следующему вопросу...
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03.09.2024 22:34 Відповісти
Судя по всему, теперь в статистике будет 100% сбития...
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03.09.2024 22:39 Відповісти
"Наказую Петріотам з Києва збивати ракети над Полтавою та Одесою не покидаючи зони дислокації на Київщині".
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03.09.2024 22:40 Відповісти
чому на ставці не піднімають питання заміни сонцесяйного
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03.09.2024 22:35 Відповісти
Бо там голосують більшістю! Воно з 22го придумало ставку для того щоб заважати військовим займатися своєю справою - про 2-3 дні, "фортеці", "потужні", "незламні" і всяка інша діч від шапіто всі вже наслухалися!
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03.09.2024 22:38 Відповісти
Расширили углубления - углубили расширения
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03.09.2024 23:01 Відповісти
Ось воно нове чудо ******** віни, і не снаряди, і не ракети, і ніякі не американські лйтаки, а "квартальні" Ставки. Потужні Лідори мають потужні органи управління - Ставки.Виграв війну - роль ставки і її керівника. Герой, будуть вичати дітки в шкоалах на уроках щастя. Програв - все ставка, бо там голосували більшістю. А в "Ставці" жодного члена не з команди Зе, а точніше один голос Зе, інші підголосовують.
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03.09.2024 23:12 Відповісти
Ущербный.
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03.09.2024 23:32 Відповісти
СРОЧНО!
Во всех кинотеатрах Украины!
Новый видосик - тов. Зеленский лично указывает военным на карте, где разместить ПВО!
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04.09.2024 09:25 Відповісти
 
 