Сьогодні на Ставці обговорили шляхи збільшення ефективності застосування ППО, - Зеленський

3 вересня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист. Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що справді підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон. І, звичайно, ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради далекобійних рішень, які могли б знищити ще до старту значну частину російської балістики. Це одне з ключових питань цієї війни взагалі.

Питання нашої далекобійності та відповідних дозволів від партнерів, далекобійних снарядів та ракет, які ми могли б використовувати. Російські удари будуть неможливі, якщо для нас буде можливо знищувати пускові установки окупанта там, де вони є, та російські військові аеродроми й логістику. Дати Україні такі дозволи й таку зброю – це зробити точно найбільший крок до реального, справедливого завершення цієї війни. Росія просто не вміє воювати без терору – саме терористичні удари та здатність сіяти руїни замінює російському керівництву і тактику, і стратегію війни.

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Також сьогодні на Ставці були важливі доповіді щодо дронів – різних видів дронів, які застосовують наші Збройні Сили України, СБУ, ГУР. Ефективність застосування, пріоритети… Є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити. Наші, українські, дрони мають бути на сто відсотків ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на сто відсотків ефективною на полі бою. І я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє й постачає дрони. І дякую всім, хто справді влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни – саме там, на території ворога.

Була й тривала доповідь Головкома Сирського щодо фронту та операції в Курській області. Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - розповів Зеленський.

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