Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо Курської операції: Кожен день діємо саме так, як передбачали. ВIДЕО

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо операції Сил оборони в Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції. Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним!" - сказав президент.

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