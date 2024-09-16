Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо Курської операції: Кожен день діємо саме так, як передбачали. ВIДЕО
Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо операції Сил оборони в Курській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції. Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним!" - сказав президент.
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Якось так))) Iнших слiв на адресу цього бастардо в мене немаэ)))
Це, як рецедивіст, заслухав начальника колонії про ситуацію на зоні....
Плюс,на курськ зе+ерм віддали кращі дшб із першокласним західним озброєнням,зняті з Донбасу,замінивши їх тро і новосформованими бригадами.
Наслідок:відступ на Донбасі,а Курську обл.все одно доведеться залишити,в т.ч.без бою.
зеленскому по херу сколько положат.
Це щось із нового серіалу, «шифери-недостріляні в ООН»!!