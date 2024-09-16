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Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо Курської операції: Кожен день діємо саме так, як передбачали. ВIДЕО

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо операції Сил оборони в Курській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції. Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним!" - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23978) звернення (608)


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Топ коментарі
+14
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16.09.2024 19:59
+10
Ортодоксальний ухилянт заслуховує бойового генерала!?
Це, як рецедивіст, заслухав начальника колонії про ситуацію на зоні....
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16.09.2024 20:01
+7
пiiiiiiii пiiiiiii пiiiiiiiii пiiiiiiiiii ........................
Якось так))) Iнших слiв на адресу цього бастардо в мене немаэ)))
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16.09.2024 19:57
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пiiiiiiii пiiiiiii пiiiiiiiii пiiiiiiiiii ........................
Якось так))) Iнших слiв на адресу цього бастардо в мене немаэ)))
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16.09.2024 19:57 Відповісти
Це дуже делiкатно
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16.09.2024 20:00 Відповісти
Жопо робиш... Вже стiльки раз сидiла в банi)))
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16.09.2024 20:03 Відповісти
Нігуя собі! - кацапи теж під нас підстраюються?
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16.09.2024 19:58 Відповісти
Путин новый! Все по плану!
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16.09.2024 19:59 Відповісти
Ніт. Там плани все-таки різняться. Кацапи більше з аргентинським працюють, а наші з колумбійцями дружать.
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16.09.2024 20:55 Відповісти
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16.09.2024 19:59 Відповісти
Ортодоксальний ухилянт заслуховує бойового генерала!?
Це, як рецедивіст, заслухав начальника колонії про ситуацію на зоні....
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16.09.2024 20:01 Відповісти
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16.09.2024 20:08 Відповісти
А потім, як Форест Гамп сказав: мені б по маленькому…
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16.09.2024 20:09 Відповісти
Все дається в порівнянні:здобутки і втрати.
Плюс,на курськ зе+ерм віддали кращі дшб із першокласним західним озброєнням,зняті з Донбасу,замінивши їх тро і новосформованими бригадами.
Наслідок:відступ на Донбасі,а Курську обл.все одно доведеться залишити,в т.ч.без бою.
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16.09.2024 20:12 Відповісти
А Донбас- це що, другорядне ?
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16.09.2024 20:18 Відповісти
ТРО 80 процентов потерь. Куда вы лезите? Зашли и вышли на несколько дней.
зеленскому по херу сколько положат.
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16.09.2024 20:20 Відповісти
Скоро все организованно выйдут из Украины в Германию. Чтобы не было потерь. Ты согласен?)
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16.09.2024 20:23 Відповісти
Патронов то хватит на несколько миллионов желающих у немецкого зольдата?))
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16.09.2024 20:32 Відповісти
какие вы зеленые дебильные
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16.09.2024 20:53 Відповісти
А вы какие? Какого цвета сцыкуны, которые сбежали в Германию? Жёлтого или коричневого?)))
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16.09.2024 20:55 Відповісти
я без Украины 10 лет живу, и не вернусь. Только посылки по тонне в год отправлял. Пока возможность есть. Мне на вас зеленых насрать. Вас только могила исправит
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16.09.2024 21:01 Відповісти
Ну тогда кто ты такой, чтобы тут квакать? Ты уже больше кацап, чем украинец. Почему твой бред должны слушать или читать?
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16.09.2024 21:03 Відповісти
потому что ты дебил. Не можешь схавать что от тебя пользы полный ноль. Как от зеленского
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16.09.2024 21:09 Відповісти
Як на мене, то курська операція краще, ніж та, що в Кринках була.
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16.09.2024 20:21 Відповісти
ты реальный дебил. Отправлять в котёл это преступление
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16.09.2024 20:56 Відповісти
Заслухати заслухав , і що почув ?
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16.09.2024 20:24 Відповісти
Схоже, що все дійсно за планом, як по плану зняли Залужного і здали Авдіївку, так з того дня все за узгодженим планом і йде.
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16.09.2024 20:25 Відповісти
За планом Залужного треба було мобілізувати півмільйона українців і дуже швидко. Бахмут тримали ціною величезних втрат. Ти що, думаєш, що Залужний чарівник?
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16.09.2024 20:35 Відповісти
Ухилянт, чотириразовий, «надає рекомендації» військовим, як «матьорий СРАТЬєх», як їм краще готувати Захисників України??
Це щось із нового серіалу, «шифери-недостріляні в ООН»!!
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16.09.2024 21:24 Відповісти
Не фига себе, у них какие планы были !
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16.09.2024 21:59 Відповісти
Та пох той Курськ, Південь звільняй!!!
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16.09.2024 22:00 Відповісти
Он в сторону крымского моста даже пукнуть боится.
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16.09.2024 22:02 Відповісти
Балаболка
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16.09.2024 22:12 Відповісти
підор зелений, припинення фінансування "мавік'ів" з вересня теж передабчали? я ж не помилився, зелений виродку?!
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16.09.2024 22:35 Відповісти
 
 