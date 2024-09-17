Дрон-"дракон" выжигает лесополосу с оккупантами. ВИДЕО

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-"дракона" опубликована в соцсетях.

"Кадры применения "Змея Горыныча" - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины", - отмечает в комментарии автор публикации.

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