Дрон-"дракон" выжигает лесополосу с оккупантами. ВИДЕО
Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-"дракона" опубликована в соцсетях.
"Кадры применения "Змея Горыныча" - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+13 Alexander Heydeck #587684
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+11 Mikev V
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+9 GICKO_ BANAN
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Так вот. Нам обязательно нужно побеждать. И не просто ради какого-то там справедливого мира. Какой нах справедливый мир? Мы должны поработить кацапов, а если не поработить, то устроить там массовые чистки и конц-лагеря, ну как они любят. Захватить все их ресурсы и использовать себе во благо. И плевать, что Европка и США будут криво на нас смотреть.
Хотя, опять же зачем нам ихние ресурсы, если мы за 30 лет незалежнасти своим ресурсам не смогли дать раду. А все было распижжено олигофренами типа Ахметки с Пенчуками и Хверташами? Не, все таки мы такие же рабы как и кацапы, только свобод больше, на пол шышечки...
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