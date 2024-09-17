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Дрон-"дракон" выжигает лесополосу с оккупантами. ВИДЕО

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, успешно отработал по позициям оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы дрона-"дракона" опубликована в соцсетях.

"Кадры применения "Змея Горыныча" - дрона с термитовой смесью, над лесопосадкой с позициями российских оккупантов. Работают пилоты подразделения ударных БПЛА Национальной гвардии Украины", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Тело оккупанта вылетает из кустов и летит в воздухе с широко расставленными руками после удара украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) дроны (3931)


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Топ комментарии
+13
какцапи першими застосували термітні, касетні заряди, хімічну зброю і ще багато інших жахів. Хай тепер не скавчать
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17.09.2024 10:01
+11
Благодатний вогонь!
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17.09.2024 09:39
+9
Палить їх ,хлопці , щоб тікали із нашої землі.
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17.09.2024 09:37
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Прожарка
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17.09.2024 09:35 Ответить
Палить їх ,хлопці , щоб тікали із нашої землі.
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17.09.2024 09:37 Ответить
Благодатний вогонь!
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17.09.2024 09:39 Ответить
Кацапы говорят, что это не гуманно и нарушает правила, традиции, обычаи, конкурсы и ритуалы ведения войны. А, стесняюсь спросить, какого хера они вообще тут делают? В принципе на войне не должно вообще быть каких либо правил.

Так вот. Нам обязательно нужно побеждать. И не просто ради какого-то там справедливого мира. Какой нах справедливый мир? Мы должны поработить кацапов, а если не поработить, то устроить там массовые чистки и конц-лагеря, ну как они любят. Захватить все их ресурсы и использовать себе во благо. И плевать, что Европка и США будут криво на нас смотреть.

Хотя, опять же зачем нам ихние ресурсы, если мы за 30 лет незалежнасти своим ресурсам не смогли дать раду. А все было распижжено олигофренами типа Ахметки с Пенчуками и Хверташами? Не, все таки мы такие же рабы как и кацапы, только свобод больше, на пол шышечки...
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17.09.2024 09:44 Ответить
какцапи першими застосували термітні, касетні заряди, хімічну зброю і ще багато інших жахів. Хай тепер не скавчать
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17.09.2024 10:01 Ответить
якщо каци сковчать, то потрібно продовжувати )) будь якими засобами )) то ж вони почали ... їхтамнема ... то не ми ... то благодатний вогонь з небес зійшов ))
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17.09.2024 11:19 Ответить
Копчені русачки в трусіках на сніданок. 👍🏻
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17.09.2024 09:48 Ответить
скільки то невинних дерев і звірів має загинути через тих проклятих Богом москалів
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17.09.2024 09:59 Ответить
Якщо в посадці сидять кацапи - звірина там сидіть не буде! Вона звідти тікає в першу чергу!
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17.09.2024 10:20 Ответить
Піймають, виїбуть та з'їдять.
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17.09.2024 17:29 Ответить
ХТО і КОГО?
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17.09.2024 17:38 Ответить
Русня - тварин.
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17.09.2024 17:39 Ответить
Їх ще побачить треба........... А для того щоб побачить - треба ходить безшумно та непомітно .. Армія цього не вміє .. Уся її "безшумність" та "непомітність" обмежується людським слухом зором та нюхом - а не тваринним...
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17.09.2024 17:47 Ответить
Є відео, як до наших в окопи заходять вовки і бобри. Бо голод - не тітка, а ЗСУшник не скривдить.
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17.09.2024 17:48 Ответить
Коли дикий звір приходить до людини - це ВЖЕ неприродньо! В нормальних умовах дикі звірі людини уникають...
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17.09.2024 19:44 Ответить
Коні не винні

Книга, автор Михайло Михайлович Коцюбинський ...
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17.09.2024 10:21 Ответить
Готують Українці, рашистів до Різдва, засівають
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17.09.2024 12:09 Ответить
Красиво.
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17.09.2024 12:33 Ответить
 
 