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Дрон-"дракон" випалює лісосмугу із окупантами. ВIДЕО

Оператор дрона, оснащеного термітним зарядом, успішно відпрацював по позиціям окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи дрона-"дракона" опублікований у соцмережах

"Кадри застосування "Змія Горинича" - дрона з термітною сумішшю, над лісопосадкою з позиціями російських окупантів. Працюють пілоти підрозділу ударних БПЛА Національної гвардії України", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта вилітає із кущів і летить у повітрі з широко розставленими руками після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) дрони (4714)


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Топ коментарі
+13
какцапи першими застосували термітні, касетні заряди, хімічну зброю і ще багато інших жахів. Хай тепер не скавчать
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17.09.2024 10:01
+11
Благодатний вогонь!
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17.09.2024 09:39
+9
Палить їх ,хлопці , щоб тікали із нашої землі.
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17.09.2024 09:37
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17.09.2024 09:35 Відповісти
Палить їх ,хлопці , щоб тікали із нашої землі.
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17.09.2024 09:37 Відповісти
Благодатний вогонь!
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17.09.2024 09:39 Відповісти
Кацапы говорят, что это не гуманно и нарушает правила, традиции, обычаи, конкурсы и ритуалы ведения войны. А, стесняюсь спросить, какого хера они вообще тут делают? В принципе на войне не должно вообще быть каких либо правил.

Так вот. Нам обязательно нужно побеждать. И не просто ради какого-то там справедливого мира. Какой нах справедливый мир? Мы должны поработить кацапов, а если не поработить, то устроить там массовые чистки и конц-лагеря, ну как они любят. Захватить все их ресурсы и использовать себе во благо. И плевать, что Европка и США будут криво на нас смотреть.

Хотя, опять же зачем нам ихние ресурсы, если мы за 30 лет незалежнасти своим ресурсам не смогли дать раду. А все было распижжено олигофренами типа Ахметки с Пенчуками и Хверташами? Не, все таки мы такие же рабы как и кацапы, только свобод больше, на пол шышечки...
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17.09.2024 09:44 Відповісти
какцапи першими застосували термітні, касетні заряди, хімічну зброю і ще багато інших жахів. Хай тепер не скавчать
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17.09.2024 10:01 Відповісти
якщо каци сковчать, то потрібно продовжувати )) будь якими засобами )) то ж вони почали ... їхтамнема ... то не ми ... то благодатний вогонь з небес зійшов ))
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17.09.2024 11:19 Відповісти
Копчені русачки в трусіках на сніданок. 👍🏻
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17.09.2024 09:48 Відповісти
скільки то невинних дерев і звірів має загинути через тих проклятих Богом москалів
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17.09.2024 09:59 Відповісти
Якщо в посадці сидять кацапи - звірина там сидіть не буде! Вона звідти тікає в першу чергу!
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17.09.2024 10:20 Відповісти
Піймають, виїбуть та з'їдять.
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17.09.2024 17:29 Відповісти
ХТО і КОГО?
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17.09.2024 17:38 Відповісти
Русня - тварин.
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17.09.2024 17:39 Відповісти
Їх ще побачить треба........... А для того щоб побачить - треба ходить безшумно та непомітно .. Армія цього не вміє .. Уся її "безшумність" та "непомітність" обмежується людським слухом зором та нюхом - а не тваринним...
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17.09.2024 17:47 Відповісти
Є відео, як до наших в окопи заходять вовки і бобри. Бо голод - не тітка, а ЗСУшник не скривдить.
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17.09.2024 17:48 Відповісти
Коли дикий звір приходить до людини - це ВЖЕ неприродньо! В нормальних умовах дикі звірі людини уникають...
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17.09.2024 19:44 Відповісти
Коні не винні

Книга, автор Михайло Михайлович Коцюбинський ...
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17.09.2024 10:21 Відповісти
Готують Українці, рашистів до Різдва, засівають
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17.09.2024 12:09 Відповісти
Красиво.
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17.09.2024 12:33 Відповісти
 
 