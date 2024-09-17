Дрон-"дракон" випалює лісосмугу із окупантами. ВIДЕО
Оператор дрона, оснащеного термітним зарядом, успішно відпрацював по позиціям окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи дрона-"дракона" опублікований у соцмережах.
"Кадри застосування "Змія Горинича" - дрона з термітною сумішшю, над лісопосадкою з позиціями російських окупантів. Працюють пілоти підрозділу ударних БПЛА Національної гвардії України", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+13 Alexander Heydeck #587684
показати весь коментар17.09.2024 10:01
+11 Mikev V
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+9 GICKO_ BANAN
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Так вот. Нам обязательно нужно побеждать. И не просто ради какого-то там справедливого мира. Какой нах справедливый мир? Мы должны поработить кацапов, а если не поработить, то устроить там массовые чистки и конц-лагеря, ну как они любят. Захватить все их ресурсы и использовать себе во благо. И плевать, что Европка и США будут криво на нас смотреть.
Хотя, опять же зачем нам ихние ресурсы, если мы за 30 лет незалежнасти своим ресурсам не смогли дать раду. А все было распижжено олигофренами типа Ахметки с Пенчуками и Хверташами? Не, все таки мы такие же рабы как и кацапы, только свобод больше, на пол шышечки...
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