Дрон-"дракон" випалює лісосмугу із окупантами. ВIДЕО

Оператор дрона, оснащеного термітним зарядом, успішно відпрацював по позиціям окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи дрона-"дракона" опублікований у соцмережах.

"Кадри застосування "Змія Горинича" - дрона з термітною сумішшю, над лісопосадкою з позиціями російських окупантів. Працюють пілоти підрозділу ударних БПЛА Національної гвардії України", - зазначає у коментарі автор публікації.

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