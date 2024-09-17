Британский ЗРК AIM-132 ASRAAM уничтожает российский разведывательный беспилотник. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинского экипажа британского ЗРК AIM-132 ASRAAM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи заснят пуск в результате которого был уничтожен российский разведывательный БПЛА.

"Довольно редкое видео, на котором зенитно-ракетный комплекс AIM-132 ASRAAM на платформе Supacat HMT, во время уничтожения российского разведывательного БпЛА. Эти комплексы были передан нашими британскими друзьями", - отмечается в комментарии к видео.

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