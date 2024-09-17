Британський ЗРК AIM-132 ASRAAM знищує російський розвідувальний безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського екіпажу британського ЗРК AIM-132 ASRAAM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований пуск у результаті якого був знищений російський розвідувальний БПЛА.

"Доволі рідкісне відео, на якому зенітно-ракетний комплекс AIM-132 ASRAAM на платформі Supacat HMT, під час знищення російського розвідувального БпЛА. Ці комплекси були переданий нашими британськими друзями", - зазначається у коментарі до відео.

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