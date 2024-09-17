Британський ЗРК AIM-132 ASRAAM знищує російський розвідувальний безпілотник. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського екіпажу британського ЗРК AIM-132 ASRAAM.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований пуск у результаті якого був знищений російський розвідувальний БПЛА.
"Доволі рідкісне відео, на якому зенітно-ракетний комплекс AIM-132 ASRAAM на платформі Supacat HMT, під час знищення російського розвідувального БпЛА. Ці комплекси були переданий нашими британськими друзями", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 anna petrova #587029
показати весь коментар17.09.2024 10:28
+9 Яр Холодний
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+4 Микола Січень #486030
показати весь коментар17.09.2024 10:22
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А байден про такі навіть не знає?
Про "ми краще утилізуємо" не чув. Може таке висловлювання пройшло повз мене (але це навряд). А під рішенням давати чи не давати, у політиків різних країн є свої резони і міркування.
https://www.thetimes.com/uk/politics/article/britain-wont-go-it-alone-over-long-range-missiles-for-ukraine-kvx6tth9n?fbclid=IwY2xjawFVjNJleHRuA2FlbQIxMAABHUzxcT8B7_8yMwh9DSL-vGwwta2uXtpzvU390pS_Hk61fnjNKS-WzJlRsA_aem_1wPZwXQzx7aNdOlUZOZM1A Британія не дозволить Україні бити по цілях у Росії без згоди Штатів - ЗМІ
І це здається найвагоміший наслідок Курської операції! Зеленському і Ємаку зброю для ударів по РФ не дадуть! Як сірники капризним дітям!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/17/7475439/ В российском Приамурье упал вертолет: пилот и пассажиры погибли
червонимзеленим у Потужному календарі імені Зеленського?
Збили БПЛА ракетою CAMS, яка ще багато років тому вже коштувала 200 000 англійських фунтів.
І одесити, які для збиття таких беспілотників використовують старенький радянський літак ЯК-52 і мислівську рушницю. І вже одесити на своєму ЯКу збили 8 беспілотників, і з них одну Залу. І це при тому, що легкомоторний літак навіть в Європі можна купити навіть менш ніж за 100 000 євро.
А вже йде третій рік війни, а віз і нині там, бо ішакі його не хочуть тянути і покинули його на автостоянці біля київського ресторану Колі Котлети і гужують там на всю західну допомогу!
Краще FPV, рішення вже є, тільки масштабувати треба.
Схоже перший Ф-16 став жертвою популізму і тупого виконання дебільних наказів маріонетичними воєноначальничками - дуже хотілося хоч якихось гарних новин про "потужні" перемоги української чудо-зброї. От літаки і кинули у саму гущину бойової каші у повітрі, там де їх не повинно було бути. Хрустальним молотком забили цвях у труну Перемоги!
А розвідувальні БПЛА - це головна ціль легкомоторної авіації, бо їх не бачать радари. І все на відстані від фронту у 150 км. Там де можуть бути цілі для російських Іскандерів. Причому треба чергувати над такими цілями.
Але все наші пусті балачки, від яких тільки виразку шлунку можно заробити, як від читання наших новин.
2. Навіть вдень розвідувальні БПЛА виявляють тільки візуально, бо вони в режимі радіомовчання до останнього моменту, тобто за 5-6 хвилин до нанесення удару. Ну і на великій висоті. Тому їх краще видно саме зверху, на фоні більш темної поверхні землі, а не знизу, де вони зливаються з кольором неба і хмар. Це складні цілі в виявленні.
2. Ви явно не в темі. З перших рук знаю, що "Орлани" добре видні на радарах.
2 У Орлана ЕПР оцінюється у 0.2-0.5 метрів. Тому радар від С-300 його побачить. Але тому радару залишиться жити хвилин 5, бо Іскандер прилетить приблизно через такий проміжок часу.
Тому скоріше за все Орлан-10 був останнім, що побачив той радар.
І я маю великі сумніви, що комплекси С-300 охороняють запасні аеродроми, логістичні центри, батареї Хаймарсів і "блукаючі" Петріоти. І навіть певен, що дірок в нашій ПВО не меньше ніж у росіян. Та й ПВО серйозне мабуть тільки в Києві. Ну і потроху С-300 у Дніпрі, Одесі, Львові. До 150 км. від фронту вони вже не живуть! Тому нашу піхоту і нищать КАБами.
Такими були удари зі знищенням літаків на прифронтових аєродромах у Дніпрі, Миргороді, знищення Хаймарсів, Петріота, шикування 128 бригади, удар по учбовому центру в Полтаві, удари по логістиці у прифронтовій зоні.
Дуже відпрацьована звязка ОРлан - САУ Мста, Іскандер яка спрацьовує за лічені хвилини.
А ще при використанні группи Орланів, частина з яких використовується як ретранслятори їх ефективна дальність може досягати 600 км.
Всього їх було збито 183 одиниці літаками (одиниці), стрілецькою зброєю і ПЗРК. З чого можна зробити висновки, що абсолютна їх більшість були збиті и фронтовій полосі, яка насичена піхотою з ПЗРК.
Далі від фронту вони вже почуваються вільно, бо Міг-29 на них не напасешься...
А взагалі то я бувший військовий з вищою освітою...
Ми говоримо про ті Орлани, які знаходять Патріоти і літаки на аєродромах!
Але цього їм достатьно щоб створити величезну проблему для нас.
І ще одна особливість - він літає занадто високо для ПЗР і Гепардів, але коштує занадто дешево для Петріотів і Ірисів.
якщо вам ліньки щось вивчати самому, щоб не виглялати тут нерозумно, то ось вам витяг з кацапської методичкі для курсантів "Управление беспилотным воздушным судном
«Орлан-10» на протяженных маршрутах":
Управление полетом ДПВС по заданному
маршруту осуществляется посредством системы
автоматического управления (САУ) и специального
программного обеспечения (СПО) наземного пункта
дистанционного управления (НПДУ). В процессе
полета оператор управления при помощи СПО БЛА
имеет возможность изменить полетное задание и
управлять режимами работы целевого оборудова-
ния в реальном масштабе времени при наличии
радиосвязи между НПДУ и ДПВС.
Система автоматического управления содержит:
- систему полного и статического давлений,
подающую давление к датчикам САУ для опреде-
ления основных параметров полета (воздушной
скорости, барометрической высоты);
- инерциальную систему, входящую в состав
САУ, которая предназначена для определения
крена, тангажа, курса, угловых скоростей вокруг
осей БЛА и линейных ускорений;
- магнитный компас, входящий в состав САУ,
служащий для определения магнитного курса аппа-
рата в прямолинейном горизонтальном полете;
- аппаратуру спутниковой навигации, которая
используется в качестве источника навигацион-
ной информации, вычисленной по данным, при-
нятым от спутниковой навигационной системы.
Ніякого TERCOM'а там нема.
Максимальна висота польоту орланів вкладається у зону ураження всіх ПЗРК (хоча тільки "Ігла-С" із своїми 3,5 км не дотягує). "Гепард" на наклонних дальностях уражає повітряні цілі на чотири кілометра. Працюють "орлани" не на максимальних висотах, бо звідти погана якість картинки.
Головна проблема з "орланами" - це їх виявлення, бо у них дуже мала ЕПР.