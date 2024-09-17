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9 015 47

Британський ЗРК AIM-132 ASRAAM знищує російський розвідувальний безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами бойової роботи українського екіпажу британського ЗРК AIM-132 ASRAAM.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмований пуск у результаті якого був знищений російський розвідувальний БПЛА.

"Доволі рідкісне відео, на якому зенітно-ракетний комплекс AIM-132 ASRAAM на платформі Supacat HMT, під час знищення російського розвідувального БпЛА. Ці комплекси були переданий нашими британськими друзями", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників, - Леммі

Автор: 

армія рф (17399) Велика Британія (5595) зброя (7466) допомога (8350) знищення (7251)


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Топ коментарі
+11
Ви забули про врятовані життя бійців, розвідувальні просто так не літають.
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17.09.2024 10:28
+9
Нічого хорошого - для розвідувального БПЛА кацапів.....
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17.09.2024 10:16
+4
Вартість одиниці>200 000 https://uk.wikipedia.org/wiki/GBP GBP ......
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17.09.2024 10:22
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17.09.2024 10:14 Відповісти
Нічого хорошого - для розвідувального БПЛА кацапів.....
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17.09.2024 10:16 Відповісти
Вартість одиниці>200 000 https://uk.wikipedia.org/wiki/GBP GBP ......
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17.09.2024 10:22 Відповісти
Ви забули про врятовані життя бійців, розвідувальні просто так не літають.
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17.09.2024 10:28 Відповісти
Намає в нас "гуталінової фабрики",на жаль..
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17.09.2024 10:35 Відповісти
На такі гроші можна забетонувати позиції і створити "лінію Мажіно" якнайменше для піхотного батальйону!
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17.09.2024 11:25 Відповісти
"Ці комплекси були переданий нашими британськими друзями"

А байден про такі навіть не знає?
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17.09.2024 10:16 Відповісти
Ви ідіот? До чого тут Байден? Так, якщо комплекс британский - то що має знати Байден?
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17.09.2024 10:20 Відповісти
В Америці є все, але не для України
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17.09.2024 10:24 Відповісти
у США AIM-132 ASRAAM нікли не було і нема. Вони до цієї ракети ніякого відношення не мають, тому нам їх передали більше року назад.
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17.09.2024 10:41 Відповісти
І скільки ракет ППО MIM-23 Hawk байден передал?
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17.09.2024 11:17 Відповісти
до чого тут Байден з якімись іншими ракетами до суто британської зброї? І да, просто нагадаю на всяк випадок - танки абрамс теж до цієї теми відношення не мають.
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17.09.2024 12:03 Відповісти
Я до того, що США дали дуже мало ППО, особливо малих ракет, які навіть не стоять давно на озброєнні США. Вони говорили, що ми краще утилізуємо...
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17.09.2024 16:31 Відповісти
про США - це окрема тема, як і про Німеччину, чи Словакію, чи Угорщіу тощо...
Про "ми краще утилізуємо" не чув. Може таке висловлювання пройшло повз мене (але це навряд). А під рішенням давати чи не давати, у політиків різних країн є свої резони і міркування.
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17.09.2024 20:10 Відповісти
В америці є свій аналог - аім9 сайдвіндер, які американці активно передавалися до україни, для проекту франкосам, і здається притулили їх на "осу".
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17.09.2024 12:59 Відповісти
Та зовсім ні до чого...
https://www.thetimes.com/uk/politics/article/britain-wont-go-it-alone-over-long-range-missiles-for-ukraine-kvx6tth9n?fbclid=IwY2xjawFVjNJleHRuA2FlbQIxMAABHUzxcT8B7_8yMwh9DSL-vGwwta2uXtpzvU390pS_Hk61fnjNKS-WzJlRsA_aem_1wPZwXQzx7aNdOlUZOZM1A Британія не дозволить Україні бити по цілях у Росії без згоди Штатів - ЗМІ
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17.09.2024 10:26 Відповісти
штати до ієї ракети не мають ніякого відношення, вони її не робили, і на озброєнні США вона не стоїть.
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17.09.2024 10:36 Відповісти
Так треба було не клоуна вибирати, а того, хто зробив би свою ракету, замість великого крадівництва.
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17.09.2024 11:05 Відповісти
Схоже у нас тут найбільші інтелектуальні здібності в царині заднього розуму!
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17.09.2024 11:23 Відповісти
щодо заднього розуму - це точне зауваження. Дійсно, треба мати розум не в голові, а в заду, щоби на п'ятому році війни вибрати очільником держави ментального ворога і агента ворожої держави, купленого медвдчуками ще у 2004-у році для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни.
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17.09.2024 20:23 Відповісти
Бо своєю непередбачуваністю Зеленський вже почав мабуть лякати навіть Борю Джонсона!
І це здається найвагоміший наслідок Курської операції! Зеленському і Ємаку зброю для ударів по РФ не дадуть! Як сірники капризним дітям!
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17.09.2024 11:31 Відповісти
10:15

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/17/7475439/ В российском Приамурье упал вертолет: пилот и пассажиры погибли
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17.09.2024 10:34 Відповісти
тю, я сподівався на Мі-26 ((
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17.09.2024 10:43 Відповісти
І шо? Зробити цей день червоним зеленим у Потужному календарі імені Зеленського?
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17.09.2024 11:21 Відповісти
Яскравий приклад, як "буратіни Карабаса Барабаса" керують країною у війні!
Збили БПЛА ракетою CAMS, яка ще багато років тому вже коштувала 200 000 англійських фунтів.
І одесити, які для збиття таких беспілотників використовують старенький радянський літак ЯК-52 і мислівську рушницю. І вже одесити на своєму ЯКу збили 8 беспілотників, і з них одну Залу. І це при тому, що легкомоторний літак навіть в Європі можна купити навіть менш ніж за 100 000 євро.
А вже йде третій рік війни, а віз і нині там, бо ішакі його не хочуть тянути і покинули його на автостоянці біля київського ресторану Колі Котлети і гужують там на всю західну допомогу!
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17.09.2024 10:49 Відповісти
Це працює до якоїсь миті. У нас вже є сумний досвід збиття ішакєдов МіГом.
Краще FPV, рішення вже є, тільки масштабувати треба.
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17.09.2024 10:59 Відповісти
Самий сумний наш досвід - війною керують ділетанти, карʼєристи, авантюристи і командири з радянським досвідом типу "ініциатива наказуєма".
Схоже перший Ф-16 став жертвою популізму і тупого виконання дебільних наказів маріонетичними воєноначальничками - дуже хотілося хоч якихось гарних новин про "потужні" перемоги української чудо-зброї. От літаки і кинули у саму гущину бойової каші у повітрі, там де їх не повинно було бути. Хрустальним молотком забили цвях у труну Перемоги!
А розвідувальні БПЛА - це головна ціль легкомоторної авіації, бо їх не бачать радари. І все на відстані від фронту у 150 км. Там де можуть бути цілі для російських Іскандерів. Причому треба чергувати над такими цілями.
Але все наші пусті балачки, від яких тільки виразку шлунку можно заробити, як від читання наших новин.
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17.09.2024 11:16 Відповісти
Як, по-вашому, взагалі виявляють розвідувальні БПЛА, особливо вночі?
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17.09.2024 11:19 Відповісти
1. Вночі розвідники не літають, бо їх можливості пошуку потенційних цілей обмежені.
2. Навіть вдень розвідувальні БПЛА виявляють тільки візуально, бо вони в режимі радіомовчання до останнього моменту, тобто за 5-6 хвилин до нанесення удару. Ну і на великій висоті. Тому їх краще видно саме зверху, на фоні більш темної поверхні землі, а не знизу, де вони зливаються з кольором неба і хмар. Це складні цілі в виявленні.
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17.09.2024 11:38 Відповісти
1. з тепловою камерою (з нею він може літати і вночі).
2. Ви явно не в темі. З перших рук знаю, що "Орлани" добре видні на радарах.
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17.09.2024 11:48 Відповісти
1. Орлан-10 по групам піхоти не працює! А будівлі і літаки на аєродромі вночі мають таке ж інфрачервоне випромінювання, як і земна поверхня.
2 У Орлана ЕПР оцінюється у 0.2-0.5 метрів. Тому радар від С-300 його побачить. Але тому радару залишиться жити хвилин 5, бо Іскандер прилетить приблизно через такий проміжок часу.
Тому скоріше за все Орлан-10 був останнім, що побачив той радар.
І я маю великі сумніви, що комплекси С-300 охороняють запасні аеродроми, логістичні центри, батареї Хаймарсів і "блукаючі" Петріоти. І навіть певен, що дірок в нашій ПВО не меньше ніж у росіян. Та й ПВО серйозне мабуть тільки в Києві. Ну і потроху С-300 у Дніпрі, Одесі, Львові. До 150 км. від фронту вони вже не живуть! Тому нашу піхоту і нищать КАБами.
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17.09.2024 12:38 Відповісти
Хай буде так. Не бачу сенсу щось пояснювати.
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17.09.2024 12:44 Відповісти
Усі нищівні удари кацапів останнього року були саме по схемі: прилетів розвідник а слідом за ним прилетіли Іскандери.
Такими були удари зі знищенням літаків на прифронтових аєродромах у Дніпрі, Миргороді, знищення Хаймарсів, Петріота, шикування 128 бригади, удар по учбовому центру в Полтаві, удари по логістиці у прифронтовій зоні.
Дуже відпрацьована звязка ОРлан - САУ Мста, Іскандер яка спрацьовує за лічені хвилини.
А ще при використанні группи Орланів, частина з яких використовується як ретранслятори їх ефективна дальність може досягати 600 км.
Всього їх було збито 183 одиниці літаками (одиниці), стрілецькою зброєю і ПЗРК. З чого можна зробити висновки, що абсолютна їх більшість були збиті и фронтовій полосі, яка насичена піхотою з ПЗРК.
Далі від фронту вони вже почуваються вільно, бо Міг-29 на них не напасешься...
А взагалі то я бувший військовий з вищою освітою...
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17.09.2024 13:09 Відповісти
Мені достатньо було твердження, що розвідник вночі літати не може.
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17.09.2024 13:17 Відповісти
Можуть, але, як правило не літають! Коли Орлан-10 летить в режимі автопілоту він порівнює відеозображення побаченого його телекамерою зображення землі з зашитими у памяті аерофото контрольних точок. Вночі він цього не може зробити і повинен буде вийти з режиму автопілоту, підсвічувати ціль лазером, користатися сигналом ЖоПаЕС, який легко заглушити засобами радіо-електронного захисту і стає вразливим для РЕБ. Вночі він втрачає мабуть 80% своїх можливостей для враження "жирних" обʼєктів. А їх виробляють до 20-30 штук на місяць і більшість у мінімальній комплктації, яку ми не обговорюємо.
Ми говоримо про ті Орлани, які знаходять Патріоти і літаки на аєродромах!
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17.09.2024 16:42 Відповісти
вашм коментом ви підтвердили, що не маєте уявлення про "орлани". Вони не мають системи DSMAC або TERCOM. По перше, запхати цю систему у маленький літачок без збільшення його габаритів, фізично не можливо. А по друге, він би став коштувати не сто кілобаксів, а на порядок більше.
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17.09.2024 20:37 Відповісти
Орлани можуть звіряти фото контрольних точок, які закладені в його память із зображенням, яке показує його камера. Це Терком для бідних!
Але цього їм достатьно щоб створити величезну проблему для нас.
І ще одна особливість - він літає занадто високо для ПЗР і Гепардів, але коштує занадто дешево для Петріотів і Ірисів.
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18.09.2024 00:29 Відповісти
DSMAC для для бідних ми впровадили для своїх дальнобійних дронів. Кацапи не змогли ні в DSMAC, ні в TERCON у свої шахеди, так що не розповідайте дурниць.
якщо вам ліньки щось вивчати самому, щоб не виглялати тут нерозумно, то ось вам витяг з кацапської методичкі для курсантів "Управление беспилотным воздушным судном
«Орлан-10» на протяженных маршрутах":
Управление полетом ДПВС по заданному
маршруту осуществляется посредством системы
автоматического управления (САУ) и специального
программного обеспечения (СПО) наземного пункта
дистанционного управления (НПДУ). В процессе
полета оператор управления при помощи СПО БЛА
имеет возможность изменить полетное задание и
управлять режимами работы целевого оборудова-
ния в реальном масштабе времени при наличии
радиосвязи между НПДУ и ДПВС.
Система автоматического управления содержит:
- систему полного и статического давлений,
подающую давление к датчикам САУ для опреде-
ления основных параметров полета (воздушной
скорости, барометрической высоты);
- инерциальную систему, входящую в состав
САУ, которая предназначена для определения
крена, тангажа, курса, угловых скоростей вокруг
осей БЛА и линейных ускорений;
- магнитный компас, входящий в состав САУ,
служащий для определения магнитного курса аппа-
рата в прямолинейном горизонтальном полете;
- аппаратуру спутниковой навигации, которая
используется в качестве источника навигацион-
ной информации, вычисленной по данным, при-
нятым от спутниковой навигационной системы.

Ніякого TERCOM'а там нема.
Максимальна висота польоту орланів вкладається у зону ураження всіх ПЗРК (хоча тільки "Ігла-С" із своїми 3,5 км не дотягує). "Гепард" на наклонних дальностях уражає повітряні цілі на чотири кілометра. Працюють "орлани" не на максимальних висотах, бо звідти погана якість картинки.
Головна проблема з "орланами" - це їх виявлення, бо у них дуже мала ЕПР.
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18.09.2024 01:11 Відповісти
Грана штука, та на всю русняву фанеру не напасешся.
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17.09.2024 10:58 Відповісти
Краще безпілотником
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17.09.2024 10:59 Відповісти
Ага, одним із тих 50-ти, які ішаки з МінОборони доставили у війська?
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17.09.2024 11:19 Відповісти
Це одні з тих самих "Франкештейнів", я так розумію..
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17.09.2024 12:33 Відповісти
Гарна новина.
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17.09.2024 12:35 Відповісти
А есть подешевле оружие чтобы сбивать эти дешевые беспилотники?
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17.09.2024 14:55 Відповісти
Рушниці Хатсан 12-го калібру, картеч і щось двомісне що може літати до 6000 метрів. Типу доссафівського Як-52 або Цесни.
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17.09.2024 16:46 Відповісти
 
 