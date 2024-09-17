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Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе, оснащенный противотанковой миной, уничтожает вражескую бронемашину. ВИДЕО

Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе оснащенный противотанковой миной уничтожил вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Украинская мина-охотник в действии. Наземный противотанковый самонаводящийся дрон-камикадзе эффектно уничтожает вражескую бронетехнику. Видео воинов 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-"дракон" выжигает лесополосу с оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938) дроны (3931)


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Топ комментарии
+3
Танк на друзки !
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17.09.2024 13:10
+3
Для чого анонсувати наші розробки, кацапи на ходу роблять антидот.
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17.09.2024 14:02
+2
Від танка тільки дошки полетіли
Красиво.
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17.09.2024 12:56
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Самонавідний наземний?
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17.09.2024 12:48 Ответить
Есть дроны, которые но земле ездят.
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17.09.2024 15:16 Ответить
З самонаведенням?
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17.09.2024 15:17 Ответить
Почему бы и нет. Или на инфракрасное самонаведение, или на магнитное, или мини РЛС. Вариантов много.
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17.09.2024 15:28 Ответить
Питання, що робити з перешкодами і рельєфом?
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17.09.2024 15:29 Ответить
https://forbes.ua/ru/news/nazemni-droni-kamikadze-i-**********-minoboroni-uklalo-ugodi-na-37-mlrd-grn-z-ukrainskimi-virobnikami-01082024-22777
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17.09.2024 15:30 Ответить
Достаточно выставить его на танкоопасном направлении.
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17.09.2024 15:32 Ответить
Питання по самонаведенню на землі. Це важче, ніж у повітрі.
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17.09.2024 15:40 Ответить
ПТУРы тоже на земле наводятся.
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17.09.2024 15:43 Ответить
Сіргєй, пиши краще українською

Бо дрони може по зімлє і єздют, але кацап не скаже жодного слова не збрехавши, особливо як він, тобто ти, з 95-го кварталу.
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17.09.2024 15:46 Ответить
Иди лесм, вышиватник. Я подполковник запаса ЗСУ.
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17.09.2024 15:54 Ответить
Від танка тільки дошки полетіли
Красиво.
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17.09.2024 12:56 Ответить
- Ти відіш сусліка?
- Нєт.
- А он єсть.(с)
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17.09.2024 13:05 Ответить
Танк на друзки !
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17.09.2024 13:10 Ответить
Для чого анонсувати наші розробки, кацапи на ходу роблять антидот.
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17.09.2024 14:02 Ответить
По відео незрозуміло що то за бронетехніка і від чого вона вибухнула.

Скільки там мільярдів видоїно з держави на дрони від Арахамії? Самонавідного там хіба вілла в Італії.
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17.09.2024 15:44 Ответить
 
 