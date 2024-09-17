Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе, оснащенный противотанковой миной, уничтожает вражескую бронемашину. ВИДЕО
Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе оснащенный противотанковой миной уничтожил вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Украинская мина-охотник в действии. Наземный противотанковый самонаводящийся дрон-камикадзе эффектно уничтожает вражескую бронетехнику. Видео воинов 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий17.09.2024 13:10
+3 Василь Васько #582549
показать весь комментарий17.09.2024 14:02
+2 Garry Dron
показать весь комментарий17.09.2024 12:56
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Бо дрони може по зімлє і єздют, але кацап не скаже жодного слова не збрехавши, особливо як він, тобто ти, з 95-го кварталу.
Красиво.
- Нєт.
- А он єсть.(с)
Скільки там мільярдів видоїно з держави на дрони від Арахамії? Самонавідного там хіба вілла в Італії.