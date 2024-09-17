Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе, оснащенный противотанковой миной, уничтожает вражескую бронемашину. ВИДЕО

Наземный самонаводящийся дрон-камикадзе оснащенный противотанковой миной уничтожил вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Украинская мина-охотник в действии. Наземный противотанковый самонаводящийся дрон-камикадзе эффектно уничтожает вражескую бронетехнику. Видео воинов 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - отмечается в комментарии к видео.

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