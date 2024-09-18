РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8971 посетитель онлайн
Новости Видео Война
21 765 33

Оккупант идет по дороге, усеянной телами его ликвидированных приспешников: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял тела своих ликвидированных приспешников, валяющееся в перелеске и вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал россиянин, двигавшийся в составе разведгруппы по направлению к украинским позициям.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: После уничтожения танка оккупанты сломя голову убегают в укрытие, где их позже атакует дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Ехал русский убивать... А его убили ..
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
показать весь комментарий
18.09.2024 11:01
+45
завтра ви присаєдєнітєсь к сваім тупим баранам...
показать весь комментарий
18.09.2024 10:59
+44
Оператор теж довго не протягне.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.09.2024 10:56 Ответить
Оператор теж довго не протягне.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:58 Ответить
Так і має бути! -- дорога в пекло
показать весь комментарий
18.09.2024 10:58 Ответить
завтра ви присаєдєнітєсь к сваім тупим баранам...
показать весь комментарий
18.09.2024 10:59 Ответить
К Кабзону зайдьоті, лампа слєва, "Кабзон" віздє.
показать весь комментарий
18.09.2024 11:00 Ответить
Як нелюдь сама себе зрівнює з худобой ( неше дело телячье )
показать весь комментарий
18.09.2024 11:01 Ответить
Ехал русский убивать... А его убили ..
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
показать весь комментарий
18.09.2024 11:01 Ответить
Сижу над дыркою в сартире, Читаю надпись под окном:- наш путин самый лучший в мире. Хоть и написано гавном.
показать весь комментарий
18.09.2024 13:54 Ответить
якіж ви тупорилі кацапи , зазомбовані москвою прийшли на чуду землю і дивуєтесь чисті підари
показать весь комментарий
18.09.2024 11:03 Ответить
Тупа худоба добровільно іде на забій
показать весь комментарий
18.09.2024 11:08 Ответить
Хто вам заголовки пише? Треба такий:

"Тимчасово поганий кацап зняв відео з багатьма назавжди гарними кацапами!"
показать весь комментарий
18.09.2024 11:09 Ответить
Приєднуйся до своїх братанів, істота кацапська!
показать весь комментарий
18.09.2024 11:10 Ответить
Дуже файне відео. Заспокійлеве, приємнє, підіймає настрій.
показать весь комментарий
18.09.2024 11:10 Ответить
Если рашисты кого то спасают или кого то защищают в Украине, пускай покажут кого они спасли или защитили. Орки тупо прокладывают своими трупами дорогу через Украину на Европу. И пускай все миролюбцы навязывающие нам переговоры или верящие что они остановят рашизм, заткнут свои пасти. Рашизм ето наследие комунизма не собирается никогда останавливаться так как ето его жизненная идеология и смысл существования.
показать весь комментарий
18.09.2024 11:11 Ответить
Рашизм - это наследие империализма, который - наследие традиций орды.
показать весь комментарий
18.09.2024 15:59 Ответить
Ні, це ще не ''жопа'' . Ось коли тебе отако поряд вкладуть то це вже буде ''жопа'' принаймі для тебе..
показать весь комментарий
18.09.2024 11:20 Ответить
Як це відео дітям показувати, самі матюки
показать весь комментарий
18.09.2024 11:33 Ответить
добре їм мізки промивають, чи соромно, що то українці їх так повбивали. каже он натівський лежить...
показать весь комментарий
18.09.2024 11:36 Ответить
Шо ти либишся кацапура в кінці?! Завтра так же будеш лежати та воняти
показать весь комментарий
18.09.2024 11:39 Ответить
Видно, що рашист ПИШАЄТЬСЯ Українцями, які таким чином змогли зупинити, отих рашистів по дорозі до нємкаф, на Бірлін… Меркель із шредером, недочекалися багатьох орків…
показать весь комментарий
18.09.2024 11:39 Ответить
Ви чуєте що воно каже - його діло теляче, куди пошлють туди й піде. Мені здається, що це вже не люди! Мабуть їм кололи замість спутнику якусь другу гидоту. Нормальна людина не може приймати те, що він бачить і чує, з таким пофігізмом, всім хочеться жити, а це - нелюди з людським обличчам.В Європі мабуть всі сліпі, поки раша не прийшла до них, мабуть вже гитлера забули!
показать весь комментарий
18.09.2024 11:44 Ответить
до сих пор жгутами пользуются
показать весь комментарий
18.09.2024 12:28 Ответить
они ж одноразовые, сами себя скотом называют. Зачем им турникет, турникет стоит дороже чем их жизнь
показать весь комментарий
18.09.2024 13:17 Ответить
Турнікети в кацапа останньої модифікації🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.09.2024 12:58 Ответить
Занимайте места.
показать весь комментарий
18.09.2024 13:06 Ответить
Я там бачів дерево ще ціле, хай би кацапсіна на жгуті там би і повісився, став би хорошим узкім.
показать весь комментарий
18.09.2024 13:11 Ответить
Пацани, вставайте, чого розляглися?
показать весь комментарий
18.09.2024 13:11 Ответить
Ось вона сутність "узкага міра" - наше дела тєлячьє.
показать весь комментарий
18.09.2024 14:39 Ответить
На третій рік , в них , й досі жгути ...чому ?
показать весь комментарий
18.09.2024 14:46 Ответить
Розумію, але не співчуваю
показать весь комментарий
18.09.2024 14:50 Ответить
"наше дело телячье-обоссался и стой", каже ************ 💯😂
показать весь комментарий
18.09.2024 15:03 Ответить
Лампада впереди!💀👍
показать весь комментарий
18.09.2024 15:05 Ответить
 
 