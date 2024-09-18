Оккупант идет по дороге, усеянной телами его ликвидированных приспешников: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял тела своих ликвидированных приспешников, валяющееся в перелеске и вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал россиянин, двигавшийся в составе разведгруппы по направлению к украинским позициям.

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