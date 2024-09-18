Оккупант идет по дороге, усеянной телами его ликвидированных приспешников: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял тела своих ликвидированных приспешников, валяющееся в перелеске и вдоль дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал россиянин, двигавшийся в составе разведгруппы по направлению к украинским позициям.
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+53 MausMike
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+45 Александр Чуднивец #474549
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+44 Gary Grant
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Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
"Тимчасово поганий кацап зняв відео з багатьма назавжди гарними кацапами!"