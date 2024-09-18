Окупант йде шляхом, усіяним тілами його ліквідованих поплічників: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував тіла своїх ліквідованих поплічників, які валяються у переліску та вздовж дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив росіянин, який рухався у складі розвідгрупи у напрямку до українських позицій.
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Топ коментарі
+53 MausMike
показати весь коментар18.09.2024 11:01
+45 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.09.2024 10:59
+44 Gary Grant
показати весь коментар18.09.2024 10:58
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Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
"Тимчасово поганий кацап зняв відео з багатьма назавжди гарними кацапами!"