Окупант йде шляхом, усіяним тілами його ліквідованих поплічників: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував тіла своїх ліквідованих поплічників, які валяються у переліску та вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив росіянин, який рухався у складі розвідгрупи у напрямку до українських позицій.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після знищення танка окупанти стрімголов тікають у схованку, де їх пізніше атакує дрон-камікадзе. ВIДЕО