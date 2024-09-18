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Окупант йде шляхом, усіяним тілами його ліквідованих поплічників: "П#здец, трупаки везде. Братаны лежат, #бтвоюмать! Просто жопа!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував тіла своїх ліквідованих поплічників, які валяються у переліску та вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив росіянин, який рухався у складі розвідгрупи у напрямку до українських позицій.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після знищення танка окупанти стрімголов тікають у схованку, де їх пізніше атакує дрон-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293)


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Топ коментарі
+53
Ехал русский убивать... А его убили ..
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
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18.09.2024 11:01
+45
завтра ви присаєдєнітєсь к сваім тупим баранам...
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18.09.2024 10:59
+44
Оператор теж довго не протягне.
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18.09.2024 10:58
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18.09.2024 10:56 Відповісти
Оператор теж довго не протягне.
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18.09.2024 10:58 Відповісти
Так і має бути! -- дорога в пекло
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18.09.2024 10:58 Відповісти
завтра ви присаєдєнітєсь к сваім тупим баранам...
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18.09.2024 10:59 Відповісти
К Кабзону зайдьоті, лампа слєва, "Кабзон" віздє.
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18.09.2024 11:00 Відповісти
Як нелюдь сама себе зрівнює з худобой ( неше дело телячье )
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18.09.2024 11:01 Відповісти
Ехал русский убивать... А его убили ..
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что?! По какой причине?!
Ведь он ехал убивать, А его убили...
Он же мира-то хотел! И по той причине
Просто ехал убивать, Что б все мирно жили
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18.09.2024 11:01 Відповісти
Сижу над дыркою в сартире, Читаю надпись под окном:- наш путин самый лучший в мире. Хоть и написано гавном.
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18.09.2024 13:54 Відповісти
якіж ви тупорилі кацапи , зазомбовані москвою прийшли на чуду землю і дивуєтесь чисті підари
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18.09.2024 11:03 Відповісти
Тупа худоба добровільно іде на забій
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18.09.2024 11:08 Відповісти
Хто вам заголовки пише? Треба такий:

"Тимчасово поганий кацап зняв відео з багатьма назавжди гарними кацапами!"
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18.09.2024 11:09 Відповісти
Приєднуйся до своїх братанів, істота кацапська!
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18.09.2024 11:10 Відповісти
Дуже файне відео. Заспокійлеве, приємнє, підіймає настрій.
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18.09.2024 11:10 Відповісти
Если рашисты кого то спасают или кого то защищают в Украине, пускай покажут кого они спасли или защитили. Орки тупо прокладывают своими трупами дорогу через Украину на Европу. И пускай все миролюбцы навязывающие нам переговоры или верящие что они остановят рашизм, заткнут свои пасти. Рашизм ето наследие комунизма не собирается никогда останавливаться так как ето его жизненная идеология и смысл существования.
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18.09.2024 11:11 Відповісти
Рашизм - это наследие империализма, который - наследие традиций орды.
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18.09.2024 15:59 Відповісти
Ні, це ще не ''жопа'' . Ось коли тебе отако поряд вкладуть то це вже буде ''жопа'' принаймі для тебе..
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18.09.2024 11:20 Відповісти
Як це відео дітям показувати, самі матюки
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18.09.2024 11:33 Відповісти
добре їм мізки промивають, чи соромно, що то українці їх так повбивали. каже он натівський лежить...
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18.09.2024 11:36 Відповісти
Шо ти либишся кацапура в кінці?! Завтра так же будеш лежати та воняти
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18.09.2024 11:39 Відповісти
Видно, що рашист ПИШАЄТЬСЯ Українцями, які таким чином змогли зупинити, отих рашистів по дорозі до нємкаф, на Бірлін… Меркель із шредером, недочекалися багатьох орків…
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18.09.2024 11:39 Відповісти
Ви чуєте що воно каже - його діло теляче, куди пошлють туди й піде. Мені здається, що це вже не люди! Мабуть їм кололи замість спутнику якусь другу гидоту. Нормальна людина не може приймати те, що він бачить і чує, з таким пофігізмом, всім хочеться жити, а це - нелюди з людським обличчам.В Європі мабуть всі сліпі, поки раша не прийшла до них, мабуть вже гитлера забули!
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18.09.2024 11:44 Відповісти
до сих пор жгутами пользуются
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18.09.2024 12:28 Відповісти
они ж одноразовые, сами себя скотом называют. Зачем им турникет, турникет стоит дороже чем их жизнь
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18.09.2024 13:17 Відповісти
Турнікети в кацапа останньої модифікації🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.09.2024 12:58 Відповісти
Занимайте места.
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18.09.2024 13:06 Відповісти
Я там бачів дерево ще ціле, хай би кацапсіна на жгуті там би і повісився, став би хорошим узкім.
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18.09.2024 13:11 Відповісти
Пацани, вставайте, чого розляглися?
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18.09.2024 13:11 Відповісти
Ось вона сутність "узкага міра" - наше дела тєлячьє.
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18.09.2024 14:39 Відповісти
На третій рік , в них , й досі жгути ...чому ?
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18.09.2024 14:46 Відповісти
Розумію, але не співчуваю
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18.09.2024 14:50 Відповісти
"наше дело телячье-обоссался и стой", каже ************ 💯😂
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18.09.2024 15:03 Відповісти
Лампада впереди!💀👍
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18.09.2024 15:05 Відповісти
 
 