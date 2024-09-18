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Дроны-камикадзе уничтожают российский танк Т-80ВМ. ВИДЕО

Операторы дронов из 24-й ОМБр имени короля Даниила сожгли российский танк, который обстреливал украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дронов на вражескую машину опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины нанесли несколько ударов, чтобы танк загорелся. При этом вражеский экипаж тщетно пытался вывести машину с поля боя и избежать ударов украинских дронов.

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армия РФ (19269) танк (2258) уничтожение (6949) 24 омб имени князя Данила Галицкого (252) дроны (3939)


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шкода що 1 дрон трохи промазав і кумулятив лупанув у землю, так би кацапи файно прожарились.
Але йой най буде.
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18.09.2024 13:58 Ответить
https://t.me/voynareal/98885 Схоже, українська дрон-ракета «Паляниця» сьогодні прилетіла складу БК у Тверській області - звуки від неї солодше музики
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18.09.2024 14:09 Ответить
итого 4 дрони х від 500 у.є. = від 2 000 за танк
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18.09.2024 14:48 Ответить
Притому що останній дрон був вже зайвим.
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18.09.2024 15:14 Ответить
останній був контрольний 😂👍
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18.09.2024 15:29 Ответить
Кацапа взяли за жопу, - ты куда, падло!😂😂😂
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18.09.2024 15:29 Ответить
як мені здається там йшло будівництво укріплень,
а московити підїхали і розстрілювали впритул
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18.09.2024 19:26 Ответить
"пытался вывести машину с поля боя и избежать ударов украинских дронов"

Ну тупыыые. Человек разумный сравнил бы скорость дрона и этого сранка и понял бы, что это бессмысленно. Но для этих это нереально - "**** думать, прыгать драпать надо".
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18.09.2024 21:29 Ответить
 
 