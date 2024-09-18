Дроны-камикадзе уничтожают российский танк Т-80ВМ. ВИДЕО

Операторы дронов из 24-й ОМБр имени короля Даниила сожгли российский танк, который обстреливал украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дронов на вражескую машину опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины нанесли несколько ударов, чтобы танк загорелся. При этом вражеский экипаж тщетно пытался вывести машину с поля боя и избежать ударов украинских дронов.

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