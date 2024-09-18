Дрони-камікадзе знищують російський танк Т-80ВМ. ВIДЕО
Оператори дронів із 24-ї ОМБр імені короля Данила спалили російський танк, який обстрілював українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дронів на ворожу машину опублікований у соцмережах. На записі видно, що українські воїни завдали кілька ударів, щоб танк зайнявся. Водночас ворожий екіпаж марно намагався вивести машину із поля бою і уникнути ударів українських дронів.
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Але йой най буде.
а московити підїхали і розстрілювали впритул
Ну тупыыые. Человек разумный сравнил бы скорость дрона и этого сранка и понял бы, что это бессмысленно. Но для этих это нереально - "**** думать,
прыгатьдрапать надо".