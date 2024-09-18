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Дрони-камікадзе знищують російський танк Т-80ВМ. ВIДЕО

Оператори дронів із 24-ї ОМБр імені короля Данила спалили російський танк, який обстрілював українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки дронів на ворожу машину опублікований у соцмережах. На записі видно, що українські воїни завдали кілька ударів, щоб танк зайнявся. Водночас ворожий екіпаж марно намагався вивести машину із поля бою і уникнути ударів українських дронів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 24-ї ОМБр дронами знищують окупантів на мотоциклах, квадроциклах і баггі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) танк (2071) знищення (7293) 24 омб імені князя Данила Галицького (253) дрони (4739)


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шкода що 1 дрон трохи промазав і кумулятив лупанув у землю, так би кацапи файно прожарились.
Але йой най буде.
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18.09.2024 13:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/98885 Схоже, українська дрон-ракета «Паляниця» сьогодні прилетіла складу БК у Тверській області - звуки від неї солодше музики
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18.09.2024 14:09 Відповісти
итого 4 дрони х від 500 у.є. = від 2 000 за танк
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18.09.2024 14:48 Відповісти
Притому що останній дрон був вже зайвим.
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18.09.2024 15:14 Відповісти
останній був контрольний 😂👍
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18.09.2024 15:29 Відповісти
Кацапа взяли за жопу, - ты куда, падло!😂😂😂
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18.09.2024 15:29 Відповісти
як мені здається там йшло будівництво укріплень,
а московити підїхали і розстрілювали впритул
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18.09.2024 19:26 Відповісти
"пытался вывести машину с поля боя и избежать ударов украинских дронов"

Ну тупыыые. Человек разумный сравнил бы скорость дрона и этого сранка и понял бы, что это бессмысленно. Но для этих это нереально - "**** думать, прыгать драпать надо".
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18.09.2024 21:29 Відповісти
 
 