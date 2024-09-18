Зеленский поблагодарил всех причастных к удару по Торопцу: Такая вдохновляющая точность. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к уничтожению большого склада Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая меткость. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций - спасибо!" - сказал Зеленский.
Напомним в ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.
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