Зеленский поблагодарил всех причастных к удару по Торопцу: Такая вдохновляющая точность. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к уничтожению большого склада Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая меткость. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций - спасибо!" - сказал Зеленский.

Напомним в ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

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