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Зеленский поблагодарил всех причастных к удару по Торопцу: Такая вдохновляющая точность. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к уничтожению большого склада Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая  вдохновляющая меткость. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций - спасибо!" - сказал Зеленский.

Напомним в ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО уничтожили большой склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20409) обращение (748) россия (95585)


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Топ комментарии
+9
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18.09.2024 20:31
+7
после того как ты стал просроченый, только тогда оборонпром начал работать. ты же гнида 5 лет уничтожал Украинское оружие и разработки
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18.09.2024 20:33
+5
Ось тільки ти не надихаєш і не розумієш, що тобі по-тихому потрібно злиняти в ліс.
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18.09.2024 20:24
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Ай, маладєц!
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18.09.2024 20:13 Ответить
потужно надихає или так на полшишечки?)
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18.09.2024 20:15 Ответить
Дивлючись яка дорожка завдовжки
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18.09.2024 20:32 Ответить
Питається і накуя випрошувати в американців.фріців .бритів дальні ракети ."Напекти "українських "паляниць" і палити ними все підряд до самого Уралу(поки що)
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18.09.2024 20:17 Ответить
Чим вдарили відомо?
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18.09.2024 20:24 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3510551/************************************
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18.09.2024 20:47 Ответить
Я до того, що в нас безпілотники якісь безіменні...а назва для Історії дуже важлива...
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18.09.2024 20:53 Ответить
є український дрон розробкистудії 95 Кагал концерну "Велике крадівництво" називається так потужно "Асфальт"
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18.09.2024 22:32 Ответить
ти ботяра, дякуй німцям, США, Британії, та і іншим велике дякую, а воно гнобить недоробок!
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19.09.2024 10:47 Ответить
курка мудріша за ТЕБЕ....Який хрин буде дякувати за те,що просить Україна для відповіді рашисту майже рік і в американців і у фріців.та не отримує???
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19.09.2024 11:01 Ответить
закрий своє гниле рило, таким як ти зеленойобам, всі мішають, таким дегенератам, як ти недовіра величезна, як вони мають давати допомогу дебілам, які все крадуть і ховають!
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19.09.2024 20:10 Ответить
хамство ,саме видає Твоє рило. ((((як вони мають давати допомогу дебілам, ))))-рило хамовите...допомогу "зеленойобам" і даром не потрібно.Вона потрібна для захисту України і українського народу .Давай пиши подяки ,за більше, як піврічне американське припинення допомоги.за відмову США І Німеччини надавати Україні далекобійні ракети, а ще хамовите рило,под'якуй і США і німцям,за те,що категорично проти вступу України і її народу (не зелезрадників) в НАТО.для захисту від рашистської смерті....
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19.09.2024 21:17 Ответить
Тяжко з тупими говорити.
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23.09.2024 07:23 Ответить
Ше б в Єлабугу - там татари Шахеди Герань клепають
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18.09.2024 20:18 Ответить
Таки треба, щоб трошки забігали, засвітилися - мені це подобається))
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18.09.2024 21:01 Ответить
Ось тільки ти не надихаєш і не розумієш, що тобі по-тихому потрібно злиняти в ліс.
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18.09.2024 20:24 Ответить
За те ти русак тут надихаєш чимось вонючим...
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18.09.2024 21:20 Ответить
як би за такий відосик, дєрьмак йому кишки через його ж опу на руку собі не намотав! ))
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18.09.2024 20:29 Ответить
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18.09.2024 20:31 Ответить
ну так 30 Кілотон *********** там це як дві бомби на Хіросіму
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18.09.2024 23:01 Ответить
после того как ты стал просроченый, только тогда оборонпром начал работать. ты же гнида 5 лет уничтожал Украинское оружие и разработки
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18.09.2024 20:33 Ответить
бурят подОПэшный , попей битума и запихивайся шашелем
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19.09.2024 10:01 Ответить
Надихався планом.
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18.09.2024 20:39 Ответить
Боюь, що за цю операцію московитський куратор накрутить хвоста "найвеличнішому" , то чи не прийдеться виконавцям цієї вдалої операції сидіти в слідчих ізоляторах та ходити по судах, як це довелося полковнику ГУР Червінському і т. п., або як генералу Кривоносу за взлітно-посадкову полосу аеропорту в Жулянах. "

29 серпня 2022

"Генерал-майор Сергій Кривонос твердить, що Державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальну справу щодо оборони київського аеропорту "Київ" (Жуляни) у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії."
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18.09.2024 20:48 Ответить
Від цієї шобли, все можливо
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19.09.2024 10:40 Ответить
"Гол с подачи Веремея забивает Балтача. Это личная заслуга Леонида Ильича!".
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18.09.2024 20:59 Ответить
Питань нема, якщо це паляниця результат дійсно вражаючий
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18.09.2024 21:04 Ответить
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18.09.2024 21:09 Ответить
Та не може бути, що це більше надихає ішака, чим кокс.
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18.09.2024 21:11 Ответить
дрони не влучили, то лише уламки дронів... і землетрус... Уявляю шо буде як влучать самі дрони.
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18.09.2024 21:25 Ответить
На пітьмі - досада, бо дефіцитні ракети пішли "коту під хвіст":

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18.09.2024 21:40 Ответить
Єрмак отримає 3.14*дюлей від кремля.
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19.09.2024 06:39 Ответить
Треба дати назву бпла - ОБЛОМОК тоді все буде збігатися з мокшаньскими новинами
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19.09.2024 08:43 Ответить
Замінив "потужно" на влучність)) Не кидайся в крайність!!!
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19.09.2024 10:35 Ответить
 
 