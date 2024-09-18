Зеленський подякував усім залученим до удару по Торопцю: Така влучність, що надихає. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський подякував усім хто був залучений до знищення великого складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто задіяний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!" - сказав Зеленський.
Нагадаємо в ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.
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