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Зеленський подякував усім залученим до удару по Торопцю: Така влучність, що надихає. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський подякував усім хто був залучений до знищення великого складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто задіяний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!" - сказав Зеленський.

Нагадаємо в ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії.

Читайте: За понад рік роботи морського коридору перевезли 70 мільйонів тонн вантажів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) звернення (606) росія (65301)


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Топ коментарі
+9
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18.09.2024 20:31
+7
после того как ты стал просроченый, только тогда оборонпром начал работать. ты же гнида 5 лет уничтожал Украинское оружие и разработки
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18.09.2024 20:33
+5
Ось тільки ти не надихаєш і не розумієш, що тобі по-тихому потрібно злиняти в ліс.
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18.09.2024 20:24
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Ай, маладєц!
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18.09.2024 20:13 Відповісти
потужно надихає или так на полшишечки?)
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18.09.2024 20:15 Відповісти
Дивлючись яка дорожка завдовжки
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18.09.2024 20:32 Відповісти
Питається і накуя випрошувати в американців.фріців .бритів дальні ракети ."Напекти "українських "паляниць" і палити ними все підряд до самого Уралу(поки що)
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18.09.2024 20:17 Відповісти
Чим вдарили відомо?
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18.09.2024 20:24 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3510551/************************************
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18.09.2024 20:47 Відповісти
Я до того, що в нас безпілотники якісь безіменні...а назва для Історії дуже важлива...
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18.09.2024 20:53 Відповісти
є український дрон розробкистудії 95 Кагал концерну "Велике крадівництво" називається так потужно "Асфальт"
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18.09.2024 22:32 Відповісти
ти ботяра, дякуй німцям, США, Британії, та і іншим велике дякую, а воно гнобить недоробок!
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19.09.2024 10:47 Відповісти
курка мудріша за ТЕБЕ....Який хрин буде дякувати за те,що просить Україна для відповіді рашисту майже рік і в американців і у фріців.та не отримує???
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19.09.2024 11:01 Відповісти
закрий своє гниле рило, таким як ти зеленойобам, всі мішають, таким дегенератам, як ти недовіра величезна, як вони мають давати допомогу дебілам, які все крадуть і ховають!
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19.09.2024 20:10 Відповісти
хамство ,саме видає Твоє рило. ((((як вони мають давати допомогу дебілам, ))))-рило хамовите...допомогу "зеленойобам" і даром не потрібно.Вона потрібна для захисту України і українського народу .Давай пиши подяки ,за більше, як піврічне американське припинення допомоги.за відмову США І Німеччини надавати Україні далекобійні ракети, а ще хамовите рило,под'якуй і США і німцям,за те,що категорично проти вступу України і її народу (не зелезрадників) в НАТО.для захисту від рашистської смерті....
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19.09.2024 21:17 Відповісти
Тяжко з тупими говорити.
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23.09.2024 07:23 Відповісти
Ше б в Єлабугу - там татари Шахеди Герань клепають
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18.09.2024 20:18 Відповісти
Таки треба, щоб трошки забігали, засвітилися - мені це подобається))
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18.09.2024 21:01 Відповісти
Ось тільки ти не надихаєш і не розумієш, що тобі по-тихому потрібно злиняти в ліс.
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18.09.2024 20:24 Відповісти
За те ти русак тут надихаєш чимось вонючим...
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18.09.2024 21:20 Відповісти
як би за такий відосик, дєрьмак йому кишки через його ж опу на руку собі не намотав! ))
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18.09.2024 20:29 Відповісти
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18.09.2024 20:31 Відповісти
ну так 30 Кілотон *********** там це як дві бомби на Хіросіму
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18.09.2024 23:01 Відповісти
после того как ты стал просроченый, только тогда оборонпром начал работать. ты же гнида 5 лет уничтожал Украинское оружие и разработки
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18.09.2024 20:33 Відповісти
бурят подОПэшный , попей битума и запихивайся шашелем
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19.09.2024 10:01 Відповісти
Надихався планом.
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18.09.2024 20:39 Відповісти
Боюь, що за цю операцію московитський куратор накрутить хвоста "найвеличнішому" , то чи не прийдеться виконавцям цієї вдалої операції сидіти в слідчих ізоляторах та ходити по судах, як це довелося полковнику ГУР Червінському і т. п., або як генералу Кривоносу за взлітно-посадкову полосу аеропорту в Жулянах. "

29 серпня 2022

"Генерал-майор Сергій Кривонос твердить, що Державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальну справу щодо оборони київського аеропорту "Київ" (Жуляни) у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії."
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18.09.2024 20:48 Відповісти
Від цієї шобли, все можливо
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19.09.2024 10:40 Відповісти
"Гол с подачи Веремея забивает Балтача. Это личная заслуга Леонида Ильича!".
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18.09.2024 20:59 Відповісти
Питань нема, якщо це паляниця результат дійсно вражаючий
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18.09.2024 21:04 Відповісти
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18.09.2024 21:09 Відповісти
Та не може бути, що це більше надихає ішака, чим кокс.
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18.09.2024 21:11 Відповісти
дрони не влучили, то лише уламки дронів... і землетрус... Уявляю шо буде як влучать самі дрони.
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18.09.2024 21:25 Відповісти
На пітьмі - досада, бо дефіцитні ракети пішли "коту під хвіст":

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18.09.2024 21:40 Відповісти
Єрмак отримає 3.14*дюлей від кремля.
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19.09.2024 06:39 Відповісти
Треба дати назву бпла - ОБЛОМОК тоді все буде збігатися з мокшаньскими новинами
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19.09.2024 08:43 Відповісти
Замінив "потужно" на влучність)) Не кидайся в крайність!!!
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19.09.2024 10:35 Відповісти
 
 