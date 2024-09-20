Наземный дрон с установленным боевым модулем атакует вражескую позицию и заставляет оккупантов бежать. ВИДЕО
Наземный дрон с установленным на нем боевым модулем был задействован украинскими воинами в активной фазе атаки на вражеские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи боя видно, как дрон приближается к окопу оккупантов и начинает обстрел укрытия из стрелкового оружия. Огонь не прекращается до момента, когда захватчики, не выдержав огневого давления, бросают позицию и убегают.
"Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.09.2024 10:38
+9 MausMike
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+8 valentyna #410470
показать весь комментарий20.09.2024 10:35
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"Шойгу! ****! где наш Федор!!??
Таких потрібно побільше
Ну і професійне навчання для операторів обов'язково.
Дрони, не тільки літають, ще плавають, як над водою - так і під водою.