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Новости Видео Война
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Наземный дрон с установленным боевым модулем атакует вражескую позицию и заставляет оккупантов бежать. ВИДЕО

Наземный дрон с установленным на нем боевым модулем был задействован украинскими воинами в активной фазе атаки на вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи боя видно, как дрон приближается к окопу оккупантов и начинает обстрел укрытия из стрелкового оружия. Огонь не прекращается до момента, когда захватчики, не выдержав огневого давления, бросают позицию и убегают.

"Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский полевой склад боеприпасов взлетает в воздух после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) дроны (3969)


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Топ комментарии
+11
Дуже корисна річ рашистам має сподобатись...
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20.09.2024 10:38
+9
Незабаром.
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20.09.2024 11:03
+8
Мале,але яке спритне і вражає.
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20.09.2024 10:35
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Ой хлопці, бережіть свого "коника" бо кацапи пошлють робота "Хведора" і він викрутить якусь лампочку і вкраде.
"Шойгу! ****! где наш Федор!!??
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20.09.2024 10:31 Ответить
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20.09.2024 11:19 Ответить
Угу, той "Хфедір" пів МКС ледве не пошкодив, а вам не соромно оце одеробло на спритного дрончика з кулеметом натравлювати. Воно ж китайськими мікросхемами обісреться та гойда кацапів ловити та у полон за шкварку здавати за солідол. .
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20.09.2024 14:01 Ответить
Мале,але яке спритне і вражає.
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20.09.2024 10:35 Ответить
Дуже корисна річ рашистам має сподобатись...
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20.09.2024 10:38 Ответить
Дрон увидел трансформатор. Там есть медь и можно подзарадиться.
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20.09.2024 10:48 Ответить
Круто через міни проїхва
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20.09.2024 11:00 Ответить
Незабаром.
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20.09.2024 11:03 Ответить
Класний малий. Живучий. Гарно полює на москалів.
Таких потрібно побільше
Ну і професійне навчання для операторів обов'язково.
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20.09.2024 12:15 Ответить
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20.09.2024 12:24 Ответить
Мне тут недавно один перец доказывал что дроны только летают и по земле не могут двигаться из-за препятствий... Интересно, где этот эксперт?
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20.09.2024 13:39 Ответить
Щоб не бу ло у рифму "Де, де в п....дє".
Дрони, не тільки літають, ще плавають, як над водою - так і під водою.
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20.09.2024 13:54 Ответить
наші найкращі! треба допомагати їм вижити в тім пеклі і зажмурити побільше нечисті
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20.09.2024 15:02 Ответить
сумнівна ефективність. От якби їх одразу 10 штук на позицію
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20.09.2024 16:20 Ответить
До цього йде. Мадяр обіцяв через півроку ШІ і зграї дронів.
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20.09.2024 17:10 Ответить
молодець! не засцяв поодинці атакувати.
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20.09.2024 21:22 Ответить
Таких малих тре сотні тисяч,!
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20.09.2024 21:59 Ответить
перщі танки WW1 теж виглядали кумедно і були малоефективні. Але час удосконалює вироби. Тому скоро економічно вигідніше буде воювати роботами ніж з залучненям бусифікованого контингенту...
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21.09.2024 23:28 Ответить
 
 