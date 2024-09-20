Наземный дрон с установленным боевым модулем атакует вражескую позицию и заставляет оккупантов бежать. ВИДЕО

Наземный дрон с установленным на нем боевым модулем был задействован украинскими воинами в активной фазе атаки на вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи боя видно, как дрон приближается к окопу оккупантов и начинает обстрел укрытия из стрелкового оружия. Огонь не прекращается до момента, когда захватчики, не выдержав огневого давления, бросают позицию и убегают.

"Комплексный налет на позиции противника с применением наземного роботизированного комплекса, FPV и миномета. Результат: часть противника уничтожена, остальные убежали. НРК получил несколько попаданий РПГ и FPV однако выстоял, выполнил задание и вернулся на восстановление", - говорится в комментарии к видео.

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