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Новини Відео Війна
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Наземний дрон з установленим бойовим модулем атакує ворожу позицію та примушує окупантів тікати. ВIДЕО

Наземний дрон із установленим на ньому бойовим модулем був задіяний українськими воїнами у активній фазі атаки на ворожі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі бою видно, як дрон наближається до окопу окупантів та розпочинає обстріл укриття із стрілецької зброї. Вогонь не припиняється до моменту, коли загарбники, не витримавши вогневого тиску, кидають позицію та втікають.

"Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу, FPV та міномету. Результат: частина противника знищена, решта втекла. НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий польовий склад боєприпасів злітає у повітря після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+11
Дуже корисна річ рашистам має сподобатись...
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20.09.2024 10:38
+9
Незабаром.
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20.09.2024 11:03
+8
Мале,але яке спритне і вражає.
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20.09.2024 10:35
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Ой хлопці, бережіть свого "коника" бо кацапи пошлють робота "Хведора" і він викрутить якусь лампочку і вкраде.
"Шойгу! ****! где наш Федор!!??
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20.09.2024 10:31 Відповісти
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20.09.2024 11:19 Відповісти
Угу, той "Хфедір" пів МКС ледве не пошкодив, а вам не соромно оце одеробло на спритного дрончика з кулеметом натравлювати. Воно ж китайськими мікросхемами обісреться та гойда кацапів ловити та у полон за шкварку здавати за солідол. .
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20.09.2024 14:01 Відповісти
Мале,але яке спритне і вражає.
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20.09.2024 10:35 Відповісти
Дуже корисна річ рашистам має сподобатись...
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20.09.2024 10:38 Відповісти
Дрон увидел трансформатор. Там есть медь и можно подзарадиться.
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20.09.2024 10:48 Відповісти
Круто через міни проїхва
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20.09.2024 11:00 Відповісти
Незабаром.
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20.09.2024 11:03 Відповісти
Класний малий. Живучий. Гарно полює на москалів.
Таких потрібно побільше
Ну і професійне навчання для операторів обов'язково.
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20.09.2024 12:15 Відповісти
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20.09.2024 12:24 Відповісти
Мне тут недавно один перец доказывал что дроны только летают и по земле не могут двигаться из-за препятствий... Интересно, где этот эксперт?
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20.09.2024 13:39 Відповісти
Щоб не бу ло у рифму "Де, де в п....дє".
Дрони, не тільки літають, ще плавають, як над водою - так і під водою.
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20.09.2024 13:54 Відповісти
наші найкращі! треба допомагати їм вижити в тім пеклі і зажмурити побільше нечисті
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20.09.2024 15:02 Відповісти
сумнівна ефективність. От якби їх одразу 10 штук на позицію
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20.09.2024 16:20 Відповісти
До цього йде. Мадяр обіцяв через півроку ШІ і зграї дронів.
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20.09.2024 17:10 Відповісти
молодець! не засцяв поодинці атакувати.
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20.09.2024 21:22 Відповісти
Таких малих тре сотні тисяч,!
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20.09.2024 21:59 Відповісти
перщі танки WW1 теж виглядали кумедно і були малоефективні. Але час удосконалює вироби. Тому скоро економічно вигідніше буде воювати роботами ніж з залучненям бусифікованого контингенту...
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21.09.2024 23:28 Відповісти
 
 