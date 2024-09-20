Наземний дрон з установленим бойовим модулем атакує ворожу позицію та примушує окупантів тікати. ВIДЕО
Наземний дрон із установленим на ньому бойовим модулем був задіяний українськими воїнами у активній фазі атаки на ворожі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі бою видно, як дрон наближається до окопу окупантів та розпочинає обстріл укриття із стрілецької зброї. Вогонь не припиняється до моменту, коли загарбники, не витримавши вогневого тиску, кидають позицію та втікають.
"Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу, FPV та міномету. Результат: частина противника знищена, решта втекла. НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.09.2024 10:38
+9 MausMike
показати весь коментар20.09.2024 11:03
+8 valentyna #410470
показати весь коментар20.09.2024 10:35
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"Шойгу! ****! где наш Федор!!??
Таких потрібно побільше
Ну і професійне навчання для операторів обов'язково.
Дрони, не тільки літають, ще плавають, як над водою - так і під водою.