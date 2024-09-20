Спецназовцы отдельного отряда "Крила Омеги" уничтожили вражеский БМД-2. ВИДЕО
Спецназовцы отдельного отряда "Крила Омеги" НГУ уничтожили вражеский БМД-2 с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы нацгвардейцев опубликована в соцсетях.
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