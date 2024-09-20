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Спецназовцы отдельного отряда "Крила Омеги" уничтожили вражеский БМД-2. ВИДЕО

Спецназовцы отдельного отряда "Крила Омеги" НГУ уничтожили вражеский БМД-2 с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы нацгвардейцев опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2129) дроны (3969) БМД (33)


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ЗСУ подранків не залишають.!
Слава Україні.
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20.09.2024 14:06 Ответить
смотрел бы и смотрел...и шоб каждый раз новый)))
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20.09.2024 14:53 Ответить
Клас! Та ще цікаво знати на якому напрямку, плиз!
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20.09.2024 19:16 Ответить
 
 