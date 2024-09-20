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Спецпризначенці окремого загону "Крила Омеги" знищили ворожий БМД-2. ВIДЕО

Спецпризначенці окремого загону "Крила Омеги" НГУ знищили ворожий БМД-2 за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи нацгвардійців опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Національна гвардія (1540) дрони (4748) БМД (33)


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ЗСУ подранків не залишають.!
Слава Україні.
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20.09.2024 14:06 Відповісти
смотрел бы и смотрел...и шоб каждый раз новый)))
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20.09.2024 14:53 Відповісти
Клас! Та ще цікаво знати на якому напрямку, плиз!
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20.09.2024 19:16 Відповісти
 
 