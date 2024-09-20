Спецпризначенці окремого загону "Крила Омеги" знищили ворожий БМД-2. ВIДЕО
Спецпризначенці окремого загону "Крила Омеги" НГУ знищили ворожий БМД-2 за допомогою дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи нацгвардійців опублікований у соцмережах.
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