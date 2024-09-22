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Пограничники ликвидировали группу оккупантов с помощью ударного бомбера "Vampire". ВИДЕО

С помощью ударного бомбера "Vampire" пограничники бригады "Помста" ликвидировали группу оккупантов на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19365) Госпогранслужба (6471) ликвидация (3591)


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коли ті бомби-ракети на кацапню бачю, якось спокійнше станвиться....
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22.09.2024 09:43 Ответить
Гарна робота-респект...
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22.09.2024 09:43 Ответить
Надпис "Статус мін", це реальний ПОКАЗНИК! Респект.
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22.09.2024 09:48 Ответить
Дякуємо прикордонникам за службу !

Видно чітко, що бомби різного типу падають.
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22.09.2024 10:43 Ответить
 
 