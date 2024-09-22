Пограничники ликвидировали группу оккупантов с помощью ударного бомбера "Vampire". ВИДЕО
С помощью ударного бомбера "Vampire" пограничники бригады "Помста" ликвидировали группу оккупантов на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Видно чітко, що бомби різного типу падають.