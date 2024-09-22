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Прикордонники ліквідували групу окупантів за допомогою ударного бомбера "Vampire". ВIДЕО

За допомогою ударного бомбера "Vampire" прикордонники бригади "Помста" ліквідували групу окупантів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) ліквідація (3973)


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коли ті бомби-ракети на кацапню бачю, якось спокійнше станвиться....
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22.09.2024 09:43 Відповісти
Гарна робота-респект...
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22.09.2024 09:43 Відповісти
Надпис "Статус мін", це реальний ПОКАЗНИК! Респект.
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22.09.2024 09:48 Відповісти
Дякуємо прикордонникам за службу !

Видно чітко, що бомби різного типу падають.
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22.09.2024 10:43 Відповісти
 
 