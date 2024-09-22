Прикордонники ліквідували групу окупантів за допомогою ударного бомбера "Vampire". ВIДЕО
За допомогою ударного бомбера "Vampire" прикордонники бригади "Помста" ліквідували групу окупантів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Видно чітко, що бомби різного типу падають.