В Ростовской области РФ ночью раздавались взрывы, возник пожар. ВИДЕО

Власти Ростовской области заявили, что ночью 22 сентября регион атаковали украинские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По информации местных жителей, в регионе были слышны взрывы, в частности, на Артеме, ХБК (Хлопковый комбинат в городе Шахты), в соседней Кириевке. Также добавляют, что в районе Ленты "что-то горит".

Также в сети пишут, что пожар мог произойти в районе Шахтинской электроподстанции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ понесла огромные потери боеприпасов в Торопце, это скажется на операциях российской армии, - британская разведка