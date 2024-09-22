У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО
Влада Ростовської області заявила, що вночі 22 вересня регіон атакували українські безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За інформацією місцевих мешканців, у регіоні було чутно вибухи, зокрема, на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці. Також додають, що у районі Лєнти "щось горить".
Також в мережі пишуть, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.
Топ коментарі
+19 Dombass
показати весь коментар22.09.2024 09:08
+10 Urs
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+8 Randall Flag #387882
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так, неприємно, але знову ж - маємо терпіння...
крашє б було коли б вони вивісили банер "технічні роботи зустрінемося в понеділок?"
і серце моє радіє, то мамка воду десь брала...
Як це символічно. Бавовна завітала на бавовняний комбінат.
Судячи з усього, атакували цей комбінат не просто так. Основою пороху є нітроцелюлоза. А найкращою сировиною для її отримання є довговолокнисті сорти бавовни ручного збору.
вчить матчастину, умнЄк (с)
Випускає одночасно і військову продукцію, і цивільну.
Що заважає робити те ж саме у Шахтах? Ви ж там не були, не бачили на власні що там і як облаштовано. Про закриті цехи чули? Ні? Ну так спочатку почитайте, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
я вибачаюсь, ви взагалі хоч на фото бачили, як виглядає виробництво нітроцелюлози??
Ну так спочатку почитайте, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
Ну так спочатку побувайте, подивіться, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
Не треба дускутувати про те, що слабо собі уявляєте, бо виглядаєте як впертий підліток.
Боже, які ж ми самозакохані.
Нітроцелюлоза спокою не дає? А як щодо бавовняної целюлози? Використовується вона у виробництві пороху? Так чи ні?
Нітроцелюлозу виробляють не тільки з бавовни. Зараз використовують більш дешеву сировину, бо технології виробництва стали більш досконалими, тому використовують деревину та льон.
Ви там вище питали, чи був я колись на підприємстві з виробництва нітроцелюлози. І вивели з цього цілу теорію щодо того, що на звичайному текстильному підприємстві її виробляти неможливо.
Так ось - нітроцелюлоза виробляється з бавовняної целюлози. А для її виробництва всього, про що Ви, захлинаючись слиною від відчуття власної значущості, тут мені розповідали, не потрібно.
Достатньо лише ось такого цеху:
А ось звідки це фото: https://vlast.kz/novosti/58132-minpromyslennosti-ne-otnosit-hlopkovuu-cellulozu-neobhodimuu-dla-proizvodstva-bezdymnogo-poroha-k-tovaram-dvojnogo-naznacenia.html
Можна щось подібне заховати на текстильному підприємстві у Шахтах? Запросто.
P.S. І дискутую я не на професійні теми, а kbit з приводу можливості розміщення чогось подібного на текстильному комбінаті у Шахтах.
Зрозуміло чи треба ще й це розжовувати?
Бавовну зараз для цієї мети не використовують, бо це дорого, тому деревина і льон. Бавовну використовуть хіба що якісь казахи, бо у них з деревиною погано.
Тепер з приводу того, що "бавовна це дорого, тому її ніхто не використовує". Це відверта брехня. Цитую ВВС:
Після початку повномасштабної війни Ферганський хімічний завод (Узбекистан) у 25 разів наростив поставки на Казанський пороховий завод порівняно з 2019 роком. А експортер Raw Materials Cellulose за 2022-2023 роки відправив сировини понад 3 млн доларів. Щодо Казахстану, то з 2022 року російські порохові заводи забезпечує сировиною компанія "Бавовпром-Целюлоза".
Це щодо Вашої "обізнаності". Ви тупо не знаєте, про що говорите, а звинувачуєте у дилетанстві інших. Все ясно з Вами, нешановний пенсіонере.
Подальшу "дискусію" з Вами вважаю абсолютно безплідною та контрпродуктивною.
Звичайне текстильне виробництво немає нічого спільного зі специфічним хімічним виробництвом нітроцелюлози. Це як порівнювати пєкарню з виробнитвом цегли - і там. і там є пічі.
На трикотажному чи бавовнопрядильному підприємстві целюлози не буває. Целюлозну масу на цивільному підприємстві можно побачити наприклад на картонно-паперовому комбінаті, де з елюлозної маси виготовляють туалетний папір. Але ніколи на цих підприємствах не нітрують целюлозу. Це окремий досить складний процес із своєю з особовою (через високу небезпеку) культурою виробництва.
Узбеки та інші казахи постачають целюлозу з того, шо у них росте, але вони не мають свого виробництва нітроцелюлози. Целюлозу може постачати навіть Обухівський комбінат, бо він з неї робить туалетний папір, а не порохи. А порохи можно зробить тільки з високонітрованої целюлози, яка називається піроксілін. А цим на рф займаються тільки три підприємства.
фашистська росія.