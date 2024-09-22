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У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО

Влада Ростовської області заявила, що вночі 22 вересня регіон атакували українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Голубєв про атаку безпілотників

За інформацією місцевих мешканців, у регіоні було чутно вибухи, зокрема, на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці. Також додають, що у районі Лєнти "щось горить".

Також в мережі пишуть, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.

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Автор: 

безпілотник (4206) росія (65360)


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Топ коментарі
+19
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22.09.2024 09:08
+10
там давно треба вже рознести https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B046 ПС Шахти (500/220/110/10 кВ, 1252 MVA), яка від Покровська на відстані 240 км. Відповідь повинна бути симетричною.
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22.09.2024 09:31
+8
у регіоні було чутно вибухи, зокрема, на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти)

Як це символічно. Бавовна завітала на бавовняний комбінат.

Судячи з усього, атакували цей комбінат не просто так. Основою пороху є нітроцелюлоза. А найкращою сировиною для її отримання є довговолокнисті сорти бавовни ручного збору.
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22.09.2024 09:17
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вже пора створювати кацапнячий культ обломків українських БПЛА!
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22.09.2024 09:07 Відповісти
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22.09.2024 09:08 Відповісти
Шанове панство, а шо трапилось зі стрічкою подій на Цензорі? Стрічка подій тимчасово недоступна. І адмін ничого не написав.
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22.09.2024 09:10 Відповісти
вона мабуть втомилась від подій...
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22.09.2024 09:12 Відповісти
маємо терпіння...
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22.09.2024 09:16 Відповісти
написав на раді форумчян - технічні роботи...
"Администратор форума
На сайті ведуться технічні роботи, будь ласка, стежте за змінами.
Просимо вибачення за тимчасові незручності"
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22.09.2024 09:24 Відповісти
за це, нам потрібна компенсація. можна матюкатися, без обмежень, три доби!
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22.09.2024 09:41 Відповісти
без ніяких і нікого виправдувань - всі технічні роботи і тестіровка на живу завжди йдуть вночі, на вихідні і не завжди успішно...
так, неприємно, але знову ж - маємо терпіння...
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22.09.2024 10:10 Відповісти
хлопці і дівчята все ж таки оставляють сайт робочим, так, з якимись певними обмеженнями.
крашє б було коли б вони вивісили банер "технічні роботи зустрінемося в понеділок?"
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22.09.2024 10:22 Відповісти
о бло мок раз, два, три, чорите
і серце моє радіє, то мамка воду десь брала...
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22.09.2024 09:10 Відповісти
у регіоні було чутно вибухи, зокрема, на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти)

Як це символічно. Бавовна завітала на бавовняний комбінат.

Судячи з усього, атакували цей комбінат не просто так. Основою пороху є нітроцелюлоза. А найкращою сировиною для її отримання є довговолокнисті сорти бавовни ручного збору.
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22.09.2024 09:17 Відповісти
Це тексильне підприємство. Там роблять хіба що шкарпетки і трусєля для "нашіх мальчіков".
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22.09.2024 09:33 Відповісти
Ви не вивчали в школі ні хімію, ні біологію... бавовно - чиста целюлоза вищої якості... без неї не робиться нічого, що вибухає і горить, наприклад - всі види порохів... вчить матчастину, умнЄк
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22.09.2024 09:46 Відповісти
Вам двійка. Там тканину роблять, а не нітроцелюлозу. Нітроцелюлозу роблять в Казані і в Тамбові, а ще везуть готову з Китаю та Туреччини.

вчить матчастину, умнЄк (с)
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22.09.2024 10:18 Відповісти
Часто буває так, що підприємство має подвійне призначення. Для розумників в інтернеті воно виробляє трусєля, а десь поруч у малопомітному сарайчику - порохА.
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23.09.2024 06:39 Відповісти
Я вибачаюсь, але в данному випадку ви теж ні разу не вивчали хімтехнологію, як і Григорій, бо виробництво колоксилінів ніяк не можно замаскувати на виробництві трусєлєй. Це дуже специфічне виробництво, яке неможливо організувати в "сарайчику". На росії нітроцелюлоза виробляється тільки на трьох підприємствах - ФКП Пермський пороховий завод, ФКП Тамбовський пороховий завод і ФКП Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.).
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23.09.2024 15:31 Відповісти
Просто як приклад: https://www.fkpkk.ru/company/

Випускає одночасно і військову продукцію, і цивільну.

Що заважає робити те ж саме у Шахтах? Ви ж там не були, не бачили на власні що там і як облаштовано. Про закриті цехи чули? Ні? Ну так спочатку почитайте, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
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23.09.2024 17:14 Відповісти
Невдалий приклад. Комбінат "Камєнскій" - це не "сарай", а велике підприємство ВПК, яке займає велику площу, і основною продукцією якого є тверде ракетне паливо, твердопаливні заряди, компоненти двигунів, що використовуються в РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган".

я вибачаюсь, ви взагалі хоч на фото бачили, як виглядає виробництво нітроцелюлози??
Ну так спочатку почитайте, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
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23.09.2024 17:40 Відповісти
"Невдалий! для вас. Ще раз - Ви там були? Ви бачили щр там знаходиться? Абсолютно все? В тому числі і те, що не можна розгледіти на супутникових картах?

Ну так спочатку побувайте, подивіться, а потім інших повчайте, "знавець" нітроцелюлози.
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23.09.2024 18:00 Відповісти
Так, у 80-ті роки я був на виробництві, яке виробляло колоксилін та піроксилін. Зазвичай попасти на "Зірку" було неможливо, але цю екскурсію спеціально організовували для студентів хімічного факультету КГУ. Тому маю повну уяву про виробництво нітроцелюлози.
Не треба дускутувати про те, що слабо собі уявляєте, бо виглядаєте як впертий підліток.
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23.09.2024 18:17 Відповісти
"Не давайте мені порад, яких я не потребую, і я не буду змушений вказувати вам напрямок руху".

Боже, які ж ми самозакохані.

Нітроцелюлоза спокою не дає? А як щодо бавовняної целюлози? Використовується вона у виробництві пороху? Так чи ні?
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23.09.2024 18:23 Відповісти
а я вас нікуди не посилав, так що не потебую від вас і вашик вказівок.

Нітроцелюлозу виробляють не тільки з бавовни. Зараз використовують більш дешеву сировину, бо технології виробництва стали більш досконалими, тому використовують деревину та льон.
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23.09.2024 18:39 Відповісти
Отже на питання не відповіли. Воно й не дивно. Так ось, до Вашого відома, "знавець" нітроцелюлози, бавовняна целюлоза ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ у виробництві пороху.

Ви там вище питали, чи був я колись на підприємстві з виробництва нітроцелюлози. І вивели з цього цілу теорію щодо того, що на звичайному текстильному підприємстві її виробляти неможливо.

Так ось - нітроцелюлоза виробляється з бавовняної целюлози. А для її виробництва всього, про що Ви, захлинаючись слиною від відчуття власної значущості, тут мені розповідали, не потрібно.

Достатньо лише ось такого цеху:



А ось звідки це фото: https://vlast.kz/novosti/58132-minpromyslennosti-ne-otnosit-hlopkovuu-cellulozu-neobhodimuu-dla-proizvodstva-bezdymnogo-poroha-k-tovaram-dvojnogo-naznacenia.html

Можна щось подібне заховати на текстильному підприємстві у Шахтах? Запросто.

P.S. І дискутую я не на професійні теми, а kbit з приводу можливості розміщення чогось подібного на текстильному комбінаті у Шахтах.

Зрозуміло чи треба ще й це розжовувати?
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23.09.2024 18:50 Відповісти
неможливо таке виробництво побудувати у Шахтах, які ми обстрілюємо, і в яких періодично горить то виробництво трусєлів, то завод по виробництву поліпропілєнової плівки. Таке складне і небезпечне виробництво ніхто не буде будувати біля кордону з воюючою країною. З цієї причини у нас це виробництво давно закрилось. Звичайне текстильне підприємство з веретенами та іншими ткацькими верстатами немає нічого спільного із суто хімічним виробництвом колоксиліну\піроксиліну. Зазвичай це дуже закрите режимне підприємство. Тому на росії є всього три виробники нітроцелюлози.
Бавовну зараз для цієї мети не використовують, бо це дорого, тому деревина і льон. Бавовну використовуть хіба що якісь казахи, бо у них з деревиною погано.
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23.09.2024 19:11 Відповісти
Ага, вже про обстріли заговорили. А чому обов'язково ЗАРАЗ його будувати??? Шо - вони не могли його ще ДО війни побудувати??? І, до Вашого відома, на звичайному текстильному виробництві так само працюють з бавовною. Це базова сировина, тому яка різниця, що вони там виробляють? Ну так - трусєля і шкарпетки, а окремо бавовняну целюлозу. Це наукова фантастика? Ні. Я продемонстрував, як виглядає цех з виробництва бавовняної целюлози. Той, хто має очі, все міг побачити.

Тепер з приводу того, що "бавовна це дорого, тому її ніхто не використовує". Це відверта брехня. Цитую ВВС:

Після початку повномасштабної війни Ферганський хімічний завод (Узбекистан) у 25 разів наростив поставки на Казанський пороховий завод порівняно з 2019 роком. А експортер Raw Materials Cellulose за 2022-2023 роки відправив сировини понад 3 млн доларів. Щодо Казахстану, то з 2022 року російські порохові заводи забезпечує сировиною компанія "Бавовпром-Целюлоза".

Це щодо Вашої "обізнаності". Ви тупо не знаєте, про що говорите, а звинувачуєте у дилетанстві інших. Все ясно з Вами, нешановний пенсіонере.

Подальшу "дискусію" з Вами вважаю абсолютно безплідною та контрпродуктивною.
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23.09.2024 20:26 Відповісти
рф за всюсвою історію існування не побудувала жодного виробництва нітроцелюлози. Всі три існуючі працюючі заводи дістались рф у спадок від совка.
Звичайне текстильне виробництво немає нічого спільного зі специфічним хімічним виробництвом нітроцелюлози. Це як порівнювати пєкарню з виробнитвом цегли - і там. і там є пічі.
На трикотажному чи бавовнопрядильному підприємстві целюлози не буває. Целюлозну масу на цивільному підприємстві можно побачити наприклад на картонно-паперовому комбінаті, де з елюлозної маси виготовляють туалетний папір. Але ніколи на цих підприємствах не нітрують целюлозу. Це окремий досить складний процес із своєю з особовою (через високу небезпеку) культурою виробництва.
Узбеки та інші казахи постачають целюлозу з того, шо у них росте, але вони не мають свого виробництва нітроцелюлози. Целюлозу може постачати навіть Обухівський комбінат, бо він з неї робить туалетний папір, а не порохи. А порохи можно зробить тільки з високонітрованої целюлози, яка називається піроксілін. А цим на рф займаються тільки три підприємства.
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23.09.2024 23:24 Відповісти
там давно треба вже рознести https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B046 ПС Шахти (500/220/110/10 кВ, 1252 MVA), яка від Покровська на відстані 240 км. Відповідь повинна бути симетричною.
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22.09.2024 09:31 Відповісти
Яка хороша "сухая растітєльность", добре палає як
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22.09.2024 10:00 Відповісти
кацап брешіть, як Геббельс.

фашистська росія.
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22.09.2024 10:13 Відповісти
А чьо як? Просоветско-геббельсовская пропаганда - и в Африке брехня.
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22.09.2024 11:01 Відповісти
Яка в ка*апів трава забориста! Сухайа!
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22.09.2024 11:32 Відповісти
Яка-йакаа? - Импортозамещенная - ягельок.
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22.09.2024 11:41 Відповісти
 
 