У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи, виникла пожежа. ВIДЕО

Влада Ростовської області заявила, що вночі 22 вересня регіон атакували українські безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За інформацією місцевих мешканців, у регіоні було чутно вибухи, зокрема, на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці. Також додають, що у районі Лєнти "щось горить".

Також в мережі пишуть, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.

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