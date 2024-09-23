Оторванная башня новейшего российского танка Т-90М застряла дулом в землю после попадания украинского дрона. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили новейший российский танк Т-90М на покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, что после детонации танку оторвало башню и она застряла дулом в землю.
"Лучший танк в мире. Только посмотрите на качество разборки! Почти вертикально дуло оторванной башни российского "аналоговнетного" танка Т-90М застряло в землю после попадания украинского дрона и мощнейшей детонации "гордости российского оборонпрома". Покровское направление фронта, Донецкая область", - пишет в комментарии автор публикации.
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От в оригіналі про "дуло" нічого немає, бо "дуло" це трохи інше...
А відео гарне.