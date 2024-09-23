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Оторванная башня новейшего российского танка Т-90М застряла дулом в землю после попадания украинского дрона. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили новейший российский танк Т-90М на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтоженной бронемашины опубликована в соцсетях. На записи видно, что после детонации танку оторвало башню и она застряла дулом в землю.

"Лучший танк в мире. Только посмотрите на качество разборки! Почти вертикально дуло оторванной башни российского "аналоговнетного" танка Т-90М застряло в землю после попадания украинского дрона и мощнейшей детонации "гордости российского оборонпрома". Покровское направление фронта, Донецкая область", - пишет в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Бойцы 33-й ОМБр уничтожают танк и БМП с помощью французско-германского ПТРК "MILAN". ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) уничтожение (6974) Донецкая область (9700)


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Топ комментарии
+16
как тебе такое , Илон Маск ?
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23.09.2024 12:34
+9
Здаровья пагібшим.
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23.09.2024 12:32
+8
Там ще й траки від Т-72.
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23.09.2024 12:27
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А шашлик гарно просмажений?
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23.09.2024 12:25 Ответить
Там ще й траки від Т-72.
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23.09.2024 12:27 Ответить
Міцне дуло у гармати. Не погнулося. Певно ще радянське.
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23.09.2024 13:06 Ответить
Коване.
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24.09.2024 17:38 Ответить
бо Т-90М не робляться нові з нуля, а шляхом модернізації старих танків із зберігання - такі траки ставилися на ранні Т-90 до 2003 року
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23.09.2024 13:17 Ответить
Здаровья пагібшим.
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23.09.2024 12:32 Ответить
как тебе такое , Илон Маск ?
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23.09.2024 12:34 Ответить
руссській тарчок
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23.09.2024 14:06 Ответить
tank turret
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23.09.2024 12:39 Ответить
укр - турель
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23.09.2024 12:40 Ответить
Це був якиись всім дронам дрон! -- зробив з танка груду заліза
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23.09.2024 12:37 Ответить
Під назвою "обломок"
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23.09.2024 12:49 Ответить
До боєкомплекту ше потрібно дроном добитися -- хіба в відкритии люк
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23.09.2024 12:57 Ответить
Хоч для чогось то дуло згодилося
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23.09.2024 12:38 Ответить
"Відірвана башта новітнього російського танку Т-90М застрягла дулом..."
------
От в оригіналі про "дуло" нічого немає, бо "дуло" це трохи інше...
А відео гарне.
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23.09.2024 12:39 Ответить
Схоже на геікоптер.
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23.09.2024 13:03 Ответить
не дулом, а стволом
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23.09.2024 13:04 Ответить
"Аналоговнєтний" літаючий танк.
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23.09.2024 13:26 Ответить
Десь бачив шикарне відео, коли цапському танку зірвало башту, вона злетіла в повітря, зробила 2 чи три оберти у вертикальній площині і стволом увіткнулася назад в отвір шасі для башти
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23.09.2024 15:45 Ответить
Як в постапокаліптичних фільмах
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23.09.2024 16:22 Ответить
Та дощів довго не було... Земелька тверда стала...
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23.09.2024 19:08 Ответить
 
 