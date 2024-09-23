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Відірвана башта новітнього російського танку Т-90М застрягла дулом у землю після влучання українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни знищили новітній російський танк Т-90М на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної бронемашини опублікований у соцмережах. На записі видно, що після детонації танку відірвало башту і вона застрягла дулом у землю.

"Найкращий танк у світі. Тільки погляньте на якість розборки! Майже вертикально дуло відірваної вежі російського "аналоговнетного" танка Т-90М застрягло у землю після влучання українського дрону та найпотужнішої детонації "гордості російського оборонпрому". Покровський напрямок фронту, Донецька область", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 33-ї ОМБр знищують танк і БМП за допомогою французько-німецького ПТРК "MILAN". ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7334) Донецька область (8578)


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Топ коментарі
+16
как тебе такое , Илон Маск ?
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23.09.2024 12:34
+9
Здаровья пагібшим.
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23.09.2024 12:32
+8
Там ще й траки від Т-72.
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23.09.2024 12:27
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А шашлик гарно просмажений?
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23.09.2024 12:25 Відповісти
Там ще й траки від Т-72.
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23.09.2024 12:27 Відповісти
Міцне дуло у гармати. Не погнулося. Певно ще радянське.
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23.09.2024 13:06 Відповісти
Коване.
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24.09.2024 17:38 Відповісти
бо Т-90М не робляться нові з нуля, а шляхом модернізації старих танків із зберігання - такі траки ставилися на ранні Т-90 до 2003 року
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23.09.2024 13:17 Відповісти
Здаровья пагібшим.
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23.09.2024 12:32 Відповісти
как тебе такое , Илон Маск ?
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23.09.2024 12:34 Відповісти
руссській тарчок
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23.09.2024 14:06 Відповісти
tank turret
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23.09.2024 12:39 Відповісти
укр - турель
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23.09.2024 12:40 Відповісти
Це був якиись всім дронам дрон! -- зробив з танка груду заліза
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23.09.2024 12:37 Відповісти
Під назвою "обломок"
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23.09.2024 12:49 Відповісти
До боєкомплекту ше потрібно дроном добитися -- хіба в відкритии люк
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23.09.2024 12:57 Відповісти
Хоч для чогось то дуло згодилося
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23.09.2024 12:38 Відповісти
"Відірвана башта новітнього російського танку Т-90М застрягла дулом..."
------
От в оригіналі про "дуло" нічого немає, бо "дуло" це трохи інше...
А відео гарне.
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23.09.2024 12:39 Відповісти
Схоже на геікоптер.
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23.09.2024 13:03 Відповісти
не дулом, а стволом
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23.09.2024 13:04 Відповісти
"Аналоговнєтний" літаючий танк.
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23.09.2024 13:26 Відповісти
Десь бачив шикарне відео, коли цапському танку зірвало башту, вона злетіла в повітря, зробила 2 чи три оберти у вертикальній площині і стволом увіткнулася назад в отвір шасі для башти
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23.09.2024 15:45 Відповісти
Як в постапокаліптичних фільмах
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23.09.2024 16:22 Відповісти
Та дощів довго не було... Земелька тверда стала...
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23.09.2024 19:08 Відповісти
 
 