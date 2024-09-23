Відірвана башта новітнього російського танку Т-90М застрягла дулом у землю після влучання українського дрона. ВIДЕО

Українські воїни знищили новітній російський танк Т-90М на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної бронемашини опублікований у соцмережах. На записі видно, що після детонації танку відірвало башту і вона застрягла дулом у землю.

"Найкращий танк у світі. Тільки погляньте на якість розборки! Майже вертикально дуло відірваної вежі російського "аналоговнетного" танка Т-90М застрягло у землю після влучання українського дрону та найпотужнішої детонації "гордості російського оборонпрому". Покровський напрямок фронту, Донецька область", - пише у коментарі автор публікації.

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