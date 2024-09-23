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Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" атакует российского захватчика прямо в спину. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Paskuda group" ликвидировали группу оккупантов на поле боя с помощью дронов-камикадзе "Дикі шершні".

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить замаскированную технику российских захватчиков ударными беспилотниками, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: FPV-дрон от "Диких шершнів" побил предварительный рекорд скорости, разогнавшись до 325 км/ч. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426) Дикие шершни (227)


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Еее ... не в спину а в ср@ку.
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23.09.2024 17:15 Ответить
Всього 500 $ на кожне тіло(вартість FPV дрона) і за пів -млярда можна викорчувати мільйонну армію пуйла ,а більше в нього і нема.
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23.09.2024 17:15 Ответить
у нього ще є бабло і може мобілізувати ще дуже навіть дофіга, і найманців набрати
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23.09.2024 21:19 Ответить
Добре...
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23.09.2024 21:12 Ответить
 
 