Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" атакует российского захватчика прямо в спину. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Paskuda group" ликвидировали группу оккупантов на поле боя с помощью дронов-камикадзе "Дикі шершні".
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить замаскированную технику российских захватчиков ударными беспилотниками, сообщает Цензор.НЕТ.
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Ігор Круглій
показать весь комментарий23.09.2024 17:15 Ответить Мне нравится 2
boris petrik
показать весь комментарий23.09.2024 17:15 Ответить Мне нравится 10
Lex Lexton
показать весь комментарий23.09.2024 21:19 Ответить Мне нравится 0
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий23.09.2024 21:12 Ответить Мне нравится 0
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