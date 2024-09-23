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Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" атакує російського загарбника прямо у спину. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Paskuda group" ліквідувади групу окупантів на полі бою за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні".

Крім того, українським захисникам вдалося знищити замасковану техніку російських загарбників ударними безпілотниками, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) 3 Окрема штурмова бригада (439) Дикі шершні (232)


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Еее ... не в спину а в ср@ку.
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23.09.2024 17:15 Відповісти
Всього 500 $ на кожне тіло(вартість FPV дрона) і за пів -млярда можна викорчувати мільйонну армію пуйла ,а більше в нього і нема.
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23.09.2024 17:15 Відповісти
у нього ще є бабло і може мобілізувати ще дуже навіть дофіга, і найманців набрати
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23.09.2024 21:19 Відповісти
Добре...
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23.09.2024 21:12 Відповісти
 
 