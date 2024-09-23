Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" атакує російського загарбника прямо у спину. ВIДЕО
Воїни 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Paskuda group" ліквідувади групу окупантів на полі бою за допомогою дронів-камікадзе "Дикі шершні".
Крім того, українським захисникам вдалося знищити замасковану техніку російських загарбників ударними безпілотниками, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ігор Круглій
показати весь коментар23.09.2024 17:15 Відповісти Мені подобається 2
boris petrik
показати весь коментар23.09.2024 17:15 Відповісти Мені подобається 10
Lex Lexton
показати весь коментар23.09.2024 21:19 Відповісти Мені подобається 0
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Микола Січень #486030
показати весь коментар23.09.2024 21:12 Відповісти Мені подобається 0
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