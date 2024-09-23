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Пятеро оккупантов пытаются скрыться под БМП "Bradley" от атаки наших бойцов. ВИДЕО

БМП "Bradley", после успешного выполнения боевых задач, была выведена из строя, но все равно стала могилой для оккупантов. Сначала трое россиян спрятались под бронемашиной, но были вовремя обнаружены и ликвидированы дронами-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады "Strike Drone Company". Затем еще двое оккупантов решили выбрать БМП "Bradley" как укрытие.

В результате, на Покровском направлении фронта в Донецкой области пятеро российских солдат были ликвидированы под этой броней, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" атакует российского захватчика прямо в спину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+11
Успішне завдання кажете, а три тіла які лежать кругом бредлі то часом не екіпаж ?
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23.09.2024 19:02
+8
успішне бойове завдання і втрачений бредлі ?
це як ?
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23.09.2024 18:58
+3
екіпаж з розгрузками? там поруч ще мопеди побиті валяються
автор відео написав, що трупи русняві і що у них є відео, до того як вони позгнивали, не вірити йому не бачу сенсу.
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24.09.2024 01:22
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Е нє сукі на КВН ібашите .
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23.09.2024 18:55 Ответить
успішне бойове завдання і втрачений бредлі ?
це як ?
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23.09.2024 18:58 Ответить
Успішне завдання кажете, а три тіла які лежать кругом бредлі то часом не екіпаж ?
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23.09.2024 19:02 Ответить
екіпаж з розгрузками? там поруч ще мопеди побиті валяються
автор відео написав, що трупи русняві і що у них є відео, до того як вони позгнивали, не вірити йому не бачу сенсу.
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24.09.2024 01:22 Ответить
Дбайливо відібрані, та обсмажені до особливої рудо-чорної скоринки..
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23.09.2024 19:17 Ответить
мощная тарантайка эта брэдли !!!
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23.09.2024 19:30 Ответить
ага...даже не шелохнулись....
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23.09.2024 20:57 Ответить
Мабуть наші все ж таки з'**ались, інакше б не показали це "********** озера".
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23.09.2024 19:52 Ответить
Цікава гра ! Називається - в кого раніше сядуть батарейки !!!
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23.09.2024 19:53 Ответить
Хлопці-оператори, за джойстіками у реальній грі-стрілялці відводять душу!
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23.09.2024 20:29 Ответить
Добре що ці рашисти не додумались залізти в середину БМП через верхні відкриті люки. Тоді б мабуть їх ліквідувати цими дронами було б досить складно.
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23.09.2024 20:37 Ответить
кацапи просто знають що залізти у парашинську ******** то смерть, а тут справді залазь в люк закрий його і ніякий дрон тобі не страшний.
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23.09.2024 20:54 Ответить
Таку техніку обов"язково треба евакуювати
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23.09.2024 20:46 Ответить
піди евакуюй, кацапи спалять бремку чи танк який за тим бредлі поїде.
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23.09.2024 20:53 Ответить
Бредлі же не спалили,можливо и бремку не спалять якщо евакуацію підтримують огнем з позицій ЗСУ
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23.09.2024 21:00 Ответить
а навіщо їм її палити? вони ж не тупі, або собі як трофей заберуть або почекають на "евакуацію" і розвалять евакуаторів.
якби була можливість забрати, її б витягли повір, адже ушкоджень крім підриву на міні правого катка наче і немає.
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23.09.2024 21:22 Ответить
С**а вояки ***. Ж**а на діван не влазе. Зато знатоки...
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25.09.2024 11:12 Ответить
З окопів пишете??? Вояки *****
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25.09.2024 11:18 Ответить
 
 