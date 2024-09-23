Пятеро оккупантов пытаются скрыться под БМП "Bradley" от атаки наших бойцов. ВИДЕО

БМП "Bradley", после успешного выполнения боевых задач, была выведена из строя, но все равно стала могилой для оккупантов. Сначала трое россиян спрятались под бронемашиной, но были вовремя обнаружены и ликвидированы дронами-камикадзе 47-й отдельной механизированной бригады "Strike Drone Company". Затем еще двое оккупантов решили выбрать БМП "Bradley" как укрытие.

В результате, на Покровском направлении фронта в Донецкой области пятеро российских солдат были ликвидированы под этой броней, сообщает Цензор.НЕТ.

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