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Новини Відео Війна
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П’ятеро окупантів намагаються сховатися під БМП "Bradley" від атаки наших бійців. ВIДЕО

БМП "Bradley", після успішного виконання бойових задач, була виведена з ладу, але все одно стала могилою для окупантів. Спочатку троє росіян заховались під бронемашиною, але були вчасно виявлені і ліквідовані дронами-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади "Strike Drone Company". Потім ще двоє окупантів вирішили обрати БМП "Bradley", як укриття.

В результаті, на Покровському напрямку фронту на Донеччині, пʼятьох російських солдатів було ліквідовано під цією бронею, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" атакує російського загарбника прямо у спину. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+11
Успішне завдання кажете, а три тіла які лежать кругом бредлі то часом не екіпаж ?
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23.09.2024 19:02
+8
успішне бойове завдання і втрачений бредлі ?
це як ?
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23.09.2024 18:58
+3
екіпаж з розгрузками? там поруч ще мопеди побиті валяються
автор відео написав, що трупи русняві і що у них є відео, до того як вони позгнивали, не вірити йому не бачу сенсу.
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24.09.2024 01:22
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Е нє сукі на КВН ібашите .
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23.09.2024 18:55 Відповісти
успішне бойове завдання і втрачений бредлі ?
це як ?
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23.09.2024 18:58 Відповісти
Успішне завдання кажете, а три тіла які лежать кругом бредлі то часом не екіпаж ?
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23.09.2024 19:02 Відповісти
екіпаж з розгрузками? там поруч ще мопеди побиті валяються
автор відео написав, що трупи русняві і що у них є відео, до того як вони позгнивали, не вірити йому не бачу сенсу.
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24.09.2024 01:22 Відповісти
Дбайливо відібрані, та обсмажені до особливої рудо-чорної скоринки..
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23.09.2024 19:17 Відповісти
мощная тарантайка эта брэдли !!!
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23.09.2024 19:30 Відповісти
ага...даже не шелохнулись....
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23.09.2024 20:57 Відповісти
Мабуть наші все ж таки з'**ались, інакше б не показали це "********** озера".
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23.09.2024 19:52 Відповісти
Цікава гра ! Називається - в кого раніше сядуть батарейки !!!
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23.09.2024 19:53 Відповісти
Хлопці-оператори, за джойстіками у реальній грі-стрілялці відводять душу!
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23.09.2024 20:29 Відповісти
Добре що ці рашисти не додумались залізти в середину БМП через верхні відкриті люки. Тоді б мабуть їх ліквідувати цими дронами було б досить складно.
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23.09.2024 20:37 Відповісти
кацапи просто знають що залізти у парашинську ******** то смерть, а тут справді залазь в люк закрий його і ніякий дрон тобі не страшний.
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23.09.2024 20:54 Відповісти
Таку техніку обов"язково треба евакуювати
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23.09.2024 20:46 Відповісти
піди евакуюй, кацапи спалять бремку чи танк який за тим бредлі поїде.
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23.09.2024 20:53 Відповісти
Бредлі же не спалили,можливо и бремку не спалять якщо евакуацію підтримують огнем з позицій ЗСУ
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23.09.2024 21:00 Відповісти
а навіщо їм її палити? вони ж не тупі, або собі як трофей заберуть або почекають на "евакуацію" і розвалять евакуаторів.
якби була можливість забрати, її б витягли повір, адже ушкоджень крім підриву на міні правого катка наче і немає.
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23.09.2024 21:22 Відповісти
С**а вояки ***. Ж**а на діван не влазе. Зато знатоки...
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25.09.2024 11:12 Відповісти
З окопів пишете??? Вояки *****
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25.09.2024 11:18 Відповісти
 
 