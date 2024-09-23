П’ятеро окупантів намагаються сховатися під БМП "Bradley" від атаки наших бійців. ВIДЕО

БМП "Bradley", після успішного виконання бойових задач, була виведена з ладу, але все одно стала могилою для окупантів. Спочатку троє росіян заховались під бронемашиною, але були вчасно виявлені і ліквідовані дронами-камікадзе 47-ої окремої механізованої бригади "Strike Drone Company". Потім ще двоє окупантів вирішили обрати БМП "Bradley", як укриття.

В результаті, на Покровському напрямку фронту на Донеччині, пʼятьох російських солдатів було ліквідовано під цією бронею, повідомляє Цензор.НЕТ.

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