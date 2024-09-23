Воины 56-й Мариупольской бригады ликвидировали российского солдата дроном-камикадзе. ВИДЕО

Операторы ударных дронов подразделения "Катенята" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Украинский дрон обнаружил российского солдата, сел прямо у него под носом, однако боевая часть не сработала. Оккупант защищается кирпичами и, кажется, уже начинает верить в свое счастье. И вдруг беда заходит с тыла", - добавили в заметке под видео.

Второй дрон-камикадзе атаковал российского захватчика в спину.

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