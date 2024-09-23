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Новости Видео Война
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Воины 56-й Мариупольской бригады ликвидировали российского солдата дроном-камикадзе. ВИДЕО

Операторы ударных дронов подразделения "Катенята" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ликвидировали российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Украинский дрон обнаружил российского солдата, сел прямо у него под носом, однако боевая часть не сработала. Оккупант защищается кирпичами и, кажется, уже начинает верить в свое счастье. И вдруг беда заходит с тыла", - добавили в заметке под видео.

Второй дрон-камикадзе атаковал российского захватчика в спину.

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Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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Іпотеку намагався закрити цеглиною - банкір банка прилетіла раптово...
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23.09.2024 20:33 Ответить
та цеглина би йому всю морду знесла, повезло прилетіло в спину
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23.09.2024 21:16 Ответить
Та і якийсь кислий у нього вигляд був на останок, чи втомлений трохи... хз. У будь якому випадку зараз лежить, відпочиває напевно.
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24.09.2024 09:36 Ответить
Лада-калина.
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23.09.2024 21:22 Ответить
Якщо чесно - це якесь жахіття !!! Шекспір і Голівуд відпочивають !
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24.09.2024 18:59 Ответить
 
 