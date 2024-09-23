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Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували російського солдата дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператори ударних дронів підрозділу "Катенята" 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Український дрон виявив російського солдата, сів прямо в нього під носом, проте бойова частина не спрацьовала. Окупант захищається цеглою і, здається, вже починає вірити у своє щастя. Аж раптом біда заходить з тилу", - додали у дописі під відео.

Відтак другий дрон-камікадзе атакував російського загарбника у спину.

Також дивіться: П’ятеро окупантів намагаються сховатися під БМП "Bradley" від атаки наших бійців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Іпотеку намагався закрити цеглиною - банкір банка прилетіла раптово...
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23.09.2024 20:33 Відповісти
та цеглина би йому всю морду знесла, повезло прилетіло в спину
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23.09.2024 21:16 Відповісти
Та і якийсь кислий у нього вигляд був на останок, чи втомлений трохи... хз. У будь якому випадку зараз лежить, відпочиває напевно.
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24.09.2024 09:36 Відповісти
Лада-калина.
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23.09.2024 21:22 Відповісти
Якщо чесно - це якесь жахіття !!! Шекспір і Голівуд відпочивають !
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24.09.2024 18:59 Відповісти
 
 