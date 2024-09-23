Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували російського солдата дроном-камікадзе. ВIДЕО

Оператори ударних дронів підрозділу "Катенята" 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ліквідували російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Український дрон виявив російського солдата, сів прямо в нього під носом, проте бойова частина не спрацьовала. Окупант захищається цеглою і, здається, вже починає вірити у своє щастя. Аж раптом біда заходить з тилу", - додали у дописі під відео.

Відтак другий дрон-камікадзе атакував російського загарбника у спину.

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