Наши аэроразведчики сняли лежащие друг на друге тела ликвидированных вагнеровцев. ВИДЕО
Украинские аэроразведчики зафиксировали скопление ликвидированных вагнеровцев. Наши бойцы показали, что трупы оккупантов остались на поле боя, их ВС РФ не эвакуируют.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
4. Враховуючи прогноз погоди, виконання захцянок ***** про витіснення наших військ з Курської Народної Республіки стає "зовсім трошки" проблематичним, а тому "ривок заліза з м'ясом" виглядає єдиною реакцією на все це.
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
Якщо кацапня знову кидає "вагнерів" до м'ясорубки, то "звичайного" м'яса їм уже бракує. Принаймні, на деяких ділянках фронту.