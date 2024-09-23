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Наши аэроразведчики сняли лежащие друг на друге тела ликвидированных вагнеровцев. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики зафиксировали скопление ликвидированных вагнеровцев. Наши бойцы показали, что трупы оккупантов остались на поле боя, их ВС РФ не эвакуируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 56-й Мариупольской бригады ликвидировали российского солдата дроном-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+16
Дивлячись на оце все і оцінюючи удари наших "диких гусей", спрорбую зробить висновок:
1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
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23.09.2024 21:46
+5
Повзучий наступ на донбасі, в останні місяці аномально швидкий та ставе під сумнів твердження про невдалося досягти чого хотіли чи мясо не пряцює. Якщо глобально то в них хотілки обламалися на третій день вторгнення під Києвом. Самогіпноз це іноді добре, але не потрібно мріяти про якісь останні ривки до моменту поки у русні є бабки.
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23.09.2024 22:05
+3
Я чого написав про "диких гусей" - згадав пісню "Голосу УКраїни" - Ніну Матвієнко!
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
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23.09.2024 22:42
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Правила форума Совет форумчан
Дивлячись на оце все і оцінюючи удари наших "диких гусей", спрорбую зробить висновок:
1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
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23.09.2024 21:46 Ответить
Повзучий наступ на донбасі, в останні місяці аномально швидкий та ставе під сумнів твердження про невдалося досягти чого хотіли чи мясо не пряцює. Якщо глобально то в них хотілки обламалися на третій день вторгнення під Києвом. Самогіпноз це іноді добре, але не потрібно мріяти про якісь останні ривки до моменту поки у русні є бабки.
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23.09.2024 22:05 Ответить
З Вашого дозволу додам:
4. Враховуючи прогноз погоди, виконання захцянок ***** про витіснення наших військ з Курської Народної Республіки стає "зовсім трошки" проблематичним, а тому "ривок заліза з м'ясом" виглядає єдиною реакцією на все це.
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24.09.2024 00:31 Ответить
"Діли" - як хочеш.... Я тобі оцінку вже дав!
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23.09.2024 22:17 Ответить
Я чого написав про "диких гусей" - згадав пісню "Голосу УКраїни" - Ніну Матвієнко!
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
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23.09.2024 22:42 Ответить
Навіщо витрачати час на це собаче лайно! Здохли - грець із ними. Справжній воїн ніколи не зверне увагу на цю погань.
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23.09.2024 23:27 Ответить
Може й так, а може й не зовсім.
Якщо кацапня знову кидає "вагнерів" до м'ясорубки, то "звичайного" м'яса їм уже бракує. Принаймні, на деяких ділянках фронту.
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24.09.2024 00:35 Ответить
російсько-фашистська нечисть знищена!
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24.09.2024 08:12 Ответить
А де підтвердження, що вони дохлі? Коли руки і голова окремо від тіла, тоді так.
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24.09.2024 11:50 Ответить
Смерть - це їх бізнес, казали вони... Тільки смерть грошима не бере
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24.09.2024 12:00 Ответить
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24.09.2024 20:00 Ответить
 
 