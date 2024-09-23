Наши аэроразведчики сняли лежащие друг на друге тела ликвидированных вагнеровцев. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики зафиксировали скопление ликвидированных вагнеровцев. Наши бойцы показали, что трупы оккупантов остались на поле боя, их ВС РФ не эвакуируют.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 56-й Мариупольской бригады ликвидировали российского солдата дроном-камикадзе. ВИДЕО