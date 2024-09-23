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Наші аеророзвідники зафільмували тіла ліквідованих вагнерівців, що лежать одне на одному. ВIДЕО

Українські аеророзвідники зафіксували скупчення ліквідованих вагнерівців. Наші бійці показали, що трупи окупантів лишилися на полі бою, їх ЗС РФ не евакуйовує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували російського солдата дроном-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+16
Дивлячись на оце все і оцінюючи удари наших "диких гусей", спрорбую зробить висновок:
1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
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23.09.2024 21:46
+5
Повзучий наступ на донбасі, в останні місяці аномально швидкий та ставе під сумнів твердження про невдалося досягти чого хотіли чи мясо не пряцює. Якщо глобально то в них хотілки обламалися на третій день вторгнення під Києвом. Самогіпноз це іноді добре, але не потрібно мріяти про якісь останні ривки до моменту поки у русні є бабки.
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23.09.2024 22:05
+3
Я чого написав про "диких гусей" - згадав пісню "Голосу УКраїни" - Ніну Матвієнко!
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
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23.09.2024 22:42
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Дивлячись на оце все і оцінюючи удари наших "диких гусей", спрорбую зробить висновок:
1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
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23.09.2024 21:46 Відповісти
Повзучий наступ на донбасі, в останні місяці аномально швидкий та ставе під сумнів твердження про невдалося досягти чого хотіли чи мясо не пряцює. Якщо глобально то в них хотілки обламалися на третій день вторгнення під Києвом. Самогіпноз це іноді добре, але не потрібно мріяти про якісь останні ривки до моменту поки у русні є бабки.
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23.09.2024 22:05 Відповісти
З Вашого дозволу додам:
4. Враховуючи прогноз погоди, виконання захцянок ***** про витіснення наших військ з Курської Народної Республіки стає "зовсім трошки" проблематичним, а тому "ривок заліза з м'ясом" виглядає єдиною реакцією на все це.
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24.09.2024 00:31 Відповісти
"Діли" - як хочеш.... Я тобі оцінку вже дав!
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23.09.2024 22:17 Відповісти
Я чого написав про "диких гусей" - згадав пісню "Голосу УКраїни" - Ніну Матвієнко!
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
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23.09.2024 22:42 Відповісти
Навіщо витрачати час на це собаче лайно! Здохли - грець із ними. Справжній воїн ніколи не зверне увагу на цю погань.
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23.09.2024 23:27 Відповісти
Може й так, а може й не зовсім.
Якщо кацапня знову кидає "вагнерів" до м'ясорубки, то "звичайного" м'яса їм уже бракує. Принаймні, на деяких ділянках фронту.
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24.09.2024 00:35 Відповісти
російсько-фашистська нечисть знищена!
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24.09.2024 08:12 Відповісти
А де підтвердження, що вони дохлі? Коли руки і голова окремо від тіла, тоді так.
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24.09.2024 11:50 Відповісти
Смерть - це їх бізнес, казали вони... Тільки смерть грошима не бере
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24.09.2024 12:00 Відповісти
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24.09.2024 20:00 Відповісти
 
 