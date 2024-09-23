Наші аеророзвідники зафільмували тіла ліквідованих вагнерівців, що лежать одне на одному. ВIДЕО
Українські аеророзвідники зафіксували скупчення ліквідованих вагнерівців. Наші бійці показали, що трупи окупантів лишилися на полі бою, їх ЗС РФ не евакуйовує.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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1, Кацапи не добилися того, чого хотіли;
2. Кацапам не вдалося це зробить "м"ясом" - економлячи бронетехніку;
3. Коли ми рознесли їм стратегічні склади - вони зрозуміли що втрачають можливості і кинули "м"ясо" з технікою в "останній ривок"!
4. Враховуючи прогноз погоди, виконання захцянок ***** про витіснення наших військ з Курської Народної Республіки стає "зовсім трошки" проблематичним, а тому "ривок заліза з м'ясом" виглядає єдиною реакцією на все це.
Тепер наші "дикі гуси" несуть смерть кацапам!!!! І вона - ефективна!!!
Якщо кацапня знову кидає "вагнерів" до м'ясорубки, то "звичайного" м'яса їм уже бракує. Принаймні, на деяких ділянках фронту.