Наші аеророзвідники зафільмували тіла ліквідованих вагнерівців, що лежать одне на одному. ВIДЕО

Українські аеророзвідники зафіксували скупчення ліквідованих вагнерівців. Наші бійці показали, що трупи окупантів лишилися на полі бою, їх ЗС РФ не евакуйовує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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