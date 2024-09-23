Пленный оккупант жалеет, что пошел на войну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВИДЕО

19-летний Владислав Наумов - пленный российский захватчик. Оккупант рассказал, что когда-то он попал в тюрьму за распространение наркотиков, вскоре оказался на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее интервью с пленным опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Прости, мам, что подписал этот контракт. Думал, что будет лучше, но получилось наоборот", - раскаивается российский солдат.

Смотрите также: Наши аэроразведчики сняли тела ликвидированных вагнеровцев, лежащих друг на друге. ВИДЕО