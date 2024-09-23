Пленный оккупант жалеет, что пошел на войну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВИДЕО
19-летний Владислав Наумов - пленный российский захватчик. Оккупант рассказал, что когда-то он попал в тюрьму за распространение наркотиков, вскоре оказался на войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее интервью с пленным опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Прости, мам, что подписал этот контракт. Думал, что будет лучше, но получилось наоборот", - раскаивается российский солдат.
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Капець..й мамка ще - свиноматка якась.
але все пішло не так.
Нехай дякує воінам ЗСУ, що залишився живий.
Щоб ви орки повиздихали як найшвидше!
Бабла воно зрубати поїхало…
Наволоч цапорила.
От і все про що ця потвора жаліє.