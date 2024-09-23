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Новости Видео Война
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Пленный оккупант жалеет, что пошел на войну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВИДЕО

19-летний Владислав Наумов - пленный российский захватчик. Оккупант рассказал, что когда-то он попал в тюрьму за распространение наркотиков, вскоре оказался на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее интервью с пленным опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Прости, мам, что подписал этот контракт. Думал, что будет лучше, но получилось наоборот", - раскаивается российский солдат.

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Автор: 

армия РФ (19387) плен (2616)


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Топ комментарии
+30
Думал, что будет лучше - постреляю хохлов, привезу тебе украшений с убитой хохлушки, а получилось попал к ним в плен. Ну ничего, сейчас укронацисты меня откормят, обменяют, в следующий раз подготовлюсь лучше.
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23.09.2024 22:06
+20
мне таких дебилов не жаль , лучше б ты здох.
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23.09.2024 22:12
+19
Сученя орківске хотіло на шару рубанути для мамки і себе "капустки"...
але все пішло не так.
Нехай дякує воінам ЗСУ, що залишився живий.
Щоб ви орки повиздихали як найшвидше!
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23.09.2024 22:08
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Думал, что будет лучше - постреляю хохлов, привезу тебе украшений с убитой хохлушки, а получилось попал к ним в плен. Ну ничего, сейчас укронацисты меня откормят, обменяют, в следующий раз подготовлюсь лучше.
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23.09.2024 22:06 Ответить
Жіл у компьютєрніх клубах, потом подсєл на наркотікі..

Капець..й мамка ще - свиноматка якась.
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23.09.2024 22:08 Ответить
Сученя орківске хотіло на шару рубанути для мамки і себе "капустки"...
але все пішло не так.
Нехай дякує воінам ЗСУ, що залишився живий.
Щоб ви орки повиздихали як найшвидше!
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23.09.2024 22:08 Ответить
мне таких дебилов не жаль , лучше б ты здох.
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23.09.2024 22:12 Ответить
От нахер цеи бред! -- для нього ліпше ити вбивати - чим сидіти в тюрмі
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23.09.2024 22:16 Ответить
Краще б ти здох шакале!
Бабла воно зрубати поїхало…
Наволоч цапорила.
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23.09.2024 22:21 Ответить
Як кажуть, під таку музичку і сруща собака викличе жалість. Але не цей кацап. Пішов свідомо на війну вбивати людей в чужій країні бо думав "будєт лутше". Тобто він на повному серйозі розказує свою жалісливу історію наркобариги а потім підписання контракту з мінвбивства і його в цій історії напрягає лише те що не вийшло краще ніж він сподівався. Звісно я хотів би щоб це опудало повернулось на рашку і здохло десь під забором від дози. Але ніт, воно вже на гачку і будуть пускати по колу поки наш скид не присипе остаточно. Єдина користь - обмін на наших.
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23.09.2024 22:22 Ответить
Счас слізу пустчу... Закопайте вже це нещастя щоб не мучилось, його навіть на обмін кацапи не візьмуть...
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23.09.2024 22:23 Ответить
та штука якою треба думати у русні зайнята прийомом їжі та пропагандою…
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23.09.2024 22:28 Ответить
Вибач, мам, що підписав цей контракт štob ti sdoh ņedonosok etot debyl daže ņerozumiv pered kem emu vybačatis treba....
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23.09.2024 22:40 Ответить
Мамка в стенаніях к любімаму путіну - Ну пачєму нєльзя дагаваріцца с хахламі чьтоби ми іх маглі убівать ілі брать в плєн, а ані нє імєлі права етава дєлать?
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23.09.2024 22:51 Ответить
ключове слово - полонений
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23.09.2024 23:01 Ответить
Відео даже не дивився - здохніть кацапи. 19 років-пристрелить і забудьця. Контракт воно підписало... чмо кацапське
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23.09.2024 23:07 Ответить
Вот этого вот застрелить. В лоб - попытка нападния. В затылок - попытка бегства. В любом случае оружие применено правомерно. Свидетели подтвердят. Один фиг его на нашего героя не обменяют. ***** на таких плевать. Это не срочник, не военный и не кадыркин тиктокер.
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23.09.2024 23:40 Ответить
Я все розумію: обмінний фонд потрібен... Але таких гнид я дусив би голими руками, попри те, що я не кровожерливий.
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24.09.2024 00:40 Ответить
"Думал, што буду убивать хахлов за большие деньги, но не фартануло"

От і все про що ця потвора жаліє.
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24.09.2024 01:24 Ответить
Це поки він молодий, а був би старше, то...рахував вбитих українців і згвалтованих українок.
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24.09.2024 10:45 Ответить
Нє жді меня, мама, харошева сина, твой син нє такой, как бил вчєра... мєня засасала апасная трясіна, і жизнь мая - вєчная ігра...
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24.09.2024 15:49 Ответить
https://youtu.be/d8uE2z5ehNA?si=IpZP91Ah8picsSVf
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24.09.2024 15:50 Ответить
 
 