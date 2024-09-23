Полонений окупант шкодує, що пішов на війну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВIДЕО

19-річний Владислав Наумов – полонений російський загарбник. Окупант розповів, що колись він потрапив до в'язниці за поширення наркотиків, незабаром опинився на війні в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне інтерв'ю з полоненим опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Вибач, мам, що підписав цей контракт. Думав, що буде краще, але вийшло навпаки", - кається російський солдат.

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