Полонений окупант шкодує, що пішов на війну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВIДЕО
19-річний Владислав Наумов – полонений російський загарбник. Окупант розповів, що колись він потрапив до в'язниці за поширення наркотиків, незабаром опинився на війні в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне інтерв'ю з полоненим опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Вибач, мам, що підписав цей контракт. Думав, що буде краще, але вийшло навпаки", - кається російський солдат.
Топ коментарі
+30 pacerhard melina
показати весь коментар23.09.2024 22:06
+20 Тетяна Миколаївна
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+19 ХОРТ
показати весь коментар23.09.2024 22:08
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Капець..й мамка ще - свиноматка якась.
але все пішло не так.
Нехай дякує воінам ЗСУ, що залишився живий.
Щоб ви орки повиздихали як найшвидше!
Бабла воно зрубати поїхало…
Наволоч цапорила.
От і все про що ця потвора жаліє.