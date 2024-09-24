Певица Гросу стала "официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке": В МИД заявили, что она не дипломат. ВИДЕО
Украинская певица Алина Гросу заявила, что стала официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Instagram.
"Отныне я официальный представитель украинской культуры в Нью-Йорке. Буду стараться сделать все на лучшем уровне", - отметила она в видео.
Также певица побывала на званом ужине с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.
В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Гросу не находится на штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций.
"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот:
"Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу "получила дипломатическую должность в Нью-Йорке". Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", - отметил он.
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пс з іншого боку, чого ж соромитися? якщо членограй став цілим президентом, то чим якась гроссу гірша?
цілеспрямвано шукає таланти і дає їм гроші на найкращу освіту за кордоном.
Де українська община в Україні ?
то, хто її туди призначив?
як що, вона не дипломат, то як вона представляє культуру україни, в іншій країні?
що, це, за посада?
які обов'язки і яку культуру? культуру с рюмкой водкі на столє?
чи, у неї мєдалька від буданова? вона смоктала лєпсу, виконуючі шпигунське завдання?
У 2010 році, екстерном закінчивши 11 клас, Гросу вступила до інституту кінематографії у Москві.
Нагадаємо, 22 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули в США. На перших фото після приземлення літака видно, що Перша леді обрала стриманий чорний образ з оверсайз жакетом та штанами прямого крою. Стилістка Яна Ткаченко у коментарі Фокусу https://focus.ua/uk/moda/669471-stilistka-rozkritikuvala-chorniy-kostyum-v-yakomu-olena-zelenska-pribula-v-ssha-foto розкритикувала цей вибір .
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая ? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая ? Ждет тебя грузин
Дивлячись на постійні "пАбєди" на культурних, спортивних, інформаційних, мистецьких та інших псевдофронтах та розуміючи, що вся ця безглузда муйня фінансується бюджетним коштом, втрати ЗСУ та, як наслідок, території України не дивують.
Кому бусіки на Покровськ, кому Боїнги на НьюЙорк.
Вона співатиме офіційно свій репертуар.
Це і є - офіційно представляти культуру.
Це ж класична представниця української поп-культури: безталанне дитя багатих барижних батьків, які норм забашляли, щоб їхнє чадо співало
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Ее с младших лет пихали везде где только можно - еще ребенком была все время в телевизоре с жуткими песнями. Кто помнит - тот помнит. Но очевидно много в нее вкачивали денег - родители, наверное. И таки добились своего, что сказать.
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хресниця Білик і Поплавського - що ще треба
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Своїх, тільки своїх.Чужі у вузьке коло наближених не проходять.
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Надо благодарить Бога, что она стала официальной представительницей культуры, а не представительницей Украины в ООН, не послом и т.п.
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подруга вела математику в ее классе, девочка к 11 классу таблицу умножения не освоила, уотакуот, утакимуотобразом
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Який *******...
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Ви, будь ласка, не плутайте жінок з оцими штуками. Лазило десь по ********* з лепсами-шмепсами, а тепер зеліку знадобилося. Боже мій, боже, що то в Україні робиться? З 2019 я наче свій серед чужих😭
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https://t.me/babchenko77/10641
Своі проценти она і так счітаєт в умє.