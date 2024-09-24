Певица Гросу стала "официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке": В МИД заявили, что она не дипломат. ВИДЕО

Украинская певица Алина Гросу заявила, что стала официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Instagram.

"Отныне я официальный представитель украинской культуры в Нью-Йорке. Буду стараться сделать все на лучшем уровне", - отметила она в видео.

Также певица побывала на званом ужине с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

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В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Гросу не находится на штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций.

"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот:

"Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу "получила дипломатическую должность в Нью-Йорке". Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", - отметил он.

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