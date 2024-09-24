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Певица Гросу стала "официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке": В МИД заявили, что она не дипломат. ВИДЕО

Украинская певица Алина Гросу заявила, что стала официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Instagram.

"Отныне я официальный представитель украинской культуры в Нью-Йорке. Буду стараться сделать все на лучшем уровне", - отметила она в видео.

Также певица побывала на званом ужине с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом.

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В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Гросу не находится на штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций.

"Честно, есть чем заняться сейчас в Нью-Йорке кроме опровержения чуши. Но поскольку разлетелось повсюду, то вот:

"Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу "получила дипломатическую должность в Нью-Йорке". Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", - отметил он.

Читайте: Кулеба наградил 13-летнюю певицу Софию Самолюк, которая отказалась выступать на фестивале из-за участия россиянина

В МЗС заперечили, що Аліна Гросу має дипломатичну посаду

Автор: 

МИД (6968) США (26860) певица (62)


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Топ комментарии
+31
Та один поц заявив, що він президент і захавали. Захавають і це.
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24.09.2024 10:44
+27
Що це за посади у зелених бл@дей?
Скільки це коштує? Як віміряти те що вона там "накультурить"?
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24.09.2024 10:40
+19
Звичайна запроданка. Чи давно з рашки з'їхала?
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24.09.2024 10:44
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Звіздець... Щоумени, та попсятина захопили керівництво країни...
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24.09.2024 11:15 Ответить
Маленькими кроками зелене прокацапське шобло через кацапських шмар, через таємні договорняки з русньою знову намагається помирити нас лаптями і показати що ми адіннарот.
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24.09.2024 11:16 Ответить
ага, тобто інструктор по мін'єту, яка стала послицею у болгарії, все ж дипломат...
пс з іншого боку, чого ж соромитися? якщо членограй став цілим президентом, то чим якась гроссу гірша?
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24.09.2024 11:17 Ответить
Всі виступають з таким сарказмом, наче українська громада в Україні має силу ікошти,
цілеспрямвано шукає таланти і дає їм гроші на найкращу освіту за кордоном.
Де українська община в Україні ?
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24.09.2024 11:22 Ответить
А когось з ''лісапєдного батальйону'' не могли призначити? В них напевне більше українства чим в оцеї істоти.
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24.09.2024 11:22 Ответить
ще один" голуб миру"
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24.09.2024 11:23 Ответить
Гросу- ще одне нагадування укркаїнчикам, хто в команді Зе представляє Україну. Учениця путиніста лепсе і шатунова. Знімалася у фільмах каціпів, в якому прославляла кацапів... А кого хотіли поблачити серед представників Зеленського?
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24.09.2024 11:24 Ответить
зарабатывала на ВСУ
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24.09.2024 11:28 Ответить
Кхм, в нас такий сам Пріпіздєнт, так що...
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24.09.2024 11:40 Ответить
а какаяразніца !
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24.09.2024 11:26 Ответить
не зрозумів!
то, хто її туди призначив?
як що, вона не дипломат, то як вона представляє культуру україни, в іншій країні?
що, це, за посада?
які обов'язки і яку культуру? культуру с рюмкой водкі на столє?
чи, у неї мєдалька від буданова? вона смоктала лєпсу, виконуючі шпигунське завдання?
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24.09.2024 11:26 Ответить
Їі призначив Нью-Йоркський мер ! Це крутіше за будь-яке посольство.
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24.09.2024 11:29 Ответить
О, очередная патриотка в вишиванке вылезла когда удобно😪
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24.09.2024 11:27 Ответить
призначила себе культурним аташе в Нью-Йорку

У 2010 році, екстерном закінчивши 11 клас, Гросу вступила до інституту кінематографії у Москві.
Нагадаємо, 22 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули в США. На перших фото після приземлення літака видно, що Перша леді обрала стриманий чорний образ з оверсайз жакетом та штанами прямого крою. Стилістка Яна Ткаченко у коментарі Фокусу https://focus.ua/uk/moda/669471-stilistka-rozkritikuvala-chorniy-kostyum-v-yakomu-olena-zelenska-pribula-v-ssha-foto розкритикувала цей вибір .
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24.09.2024 11:28 Ответить
бджылка тач тара рач
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24.09.2024 11:32 Ответить
Цю бджілку потопче один трутень,який завідує ОПою та назначить її послицею в якусь теплу країну біля моря.Тільки не в Болгарію-там уже така бджілка є.
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24.09.2024 12:07 Ответить
БЫло уже одно юное дарование, правда по рукам потом пошла

Где ты милая, сладкая, любимая

Где ты милая ? Я грущу один

Где ты милая, самая красивая

Где ты милая ? Ждет тебя грузин
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25.09.2024 09:26 Ответить
шо вы тут репетуете , снималась в фильмах до войны , после она плюет на кацапню
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24.09.2024 11:32 Ответить
війна у нас з 14 року зелеботику
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24.09.2024 11:56 Ответить
Головне - не стати членкинею у Поплавського.
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24.09.2024 13:21 Ответить
Тю, а чого обурюються через якусь співачку? В Україні - позорний клоун на посаді Президента, веде країну до повного знищення і усім норм. А співачка багато шкоди не принесе, не туди воюєте.
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24.09.2024 11:39 Ответить
Яка ЗЕкультура - така і представниця! Як кажуть - яблуко від яблуні...!
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24.09.2024 11:49 Ответить
Чергова пАтужна пАбЄда на культурному хронті!
Дивлячись на постійні "пАбєди" на культурних, спортивних, інформаційних, мистецьких та інших псевдофронтах та розуміючи, що вся ця безглузда муйня фінансується бюджетним коштом, втрати ЗСУ та, як наслідок, території України не дивують.
Кому бусіки на Покровськ, кому Боїнги на НьюЙорк.
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24.09.2024 11:54 Ответить
Там ще Оксана Грицай без роботи в Штатах сидить може і їй якусь посаду підкинути, а хоча ні вона ж тільки російською до 13 року співала, а в параші у фільмах не знімалась, на студіях 95 кварталу, тому не підходить.
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24.09.2024 12:01 Ответить
Тіки так - спакойна! В статті написано, шо МЗС офіційно заявив шо та кизда все набрехала.
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24.09.2024 12:05 Ответить
Так и не увидел ее телефон и стоимость услуг
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24.09.2024 12:21 Ответить
Що вона набрехала ?
Вона співатиме офіційно свій репертуар.
Це і є - офіційно представляти культуру.
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24.09.2024 12:22 Ответить
Вибачте, хто це
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24.09.2024 12:35 Ответить
А хто це?
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24.09.2024 12:53 Ответить
Див. вище.
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24.09.2024 13:09 Ответить
https://t.me/babchenko77/10641 З обговорення :

Це ж класична представниця української поп-культури: безталанне дитя багатих барижних батьків, які норм забашляли, щоб їхнє чадо співало
*****
Ее с младших лет пихали везде где только можно - еще ребенком была все время в телевизоре с жуткими песнями. Кто помнит - тот помнит. Но очевидно много в нее вкачивали денег - родители, наверное. И таки добились своего, что сказать.
*****
хресниця Білик і Поплавського - що ще треба
*****
Своїх, тільки своїх.Чужі у вузьке коло наближених не проходять.
*****
Надо благодарить Бога, что она стала официальной представительницей культуры, а не представительницей Украины в ООН, не послом и т.п.
*****
подруга вела математику в ее классе, девочка к 11 классу таблицу умножения не освоила, уотакуот, утакимуотобразом
*****
Який *******...
*****
Ви, будь ласка, не плутайте жінок з оцими штуками. Лазило десь по ********* з лепсами-шмепсами, а тепер зеліку знадобилося. Боже мій, боже, що то в Україні робиться? З 2019 я наче свій серед чужих😭
. . .
https://t.me/babchenko77/10641
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24.09.2024 13:07 Ответить
У нейо свой бухгалтер - зачем єй табліца умноженія ?
Своі проценти она і так счітаєт в умє.
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24.09.2024 13:25 Ответить
🤣
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24.09.2024 14:25 Ответить
Бідна українська культура. За що її так?
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24.09.2024 14:30 Ответить
Як на мене норм представник. Хоча би не мінетчіця і не аналтабу, а просто пєвиця за свої власні гроші. Вишиванка теж норм і бігуді.
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24.09.2024 16:09 Ответить
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