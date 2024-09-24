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Співачка Гросу стала "офіційною представницею української культури в Нью-Йорку": В МЗС заявили, що вона не дипломат. ВIДЕО

Українська співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Instagram.

"Відтепер я офіційний представник української культури в Нью-Йорку. Буду намагатися зробити все на найкращому рівні", - зазначила вона у відео.

Також співачка побувала на званій вечері з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом.

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Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Гросу не перебуває на штатних або позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій.

"Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось:

"Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", - зазначив він.

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В МЗС заперечили, що Аліна Гросу має дипломатичну посаду

Автор: 

МЗС (4138) США (22979) співачка (35)


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Топ коментарі
+31
Та один поц заявив, що він президент і захавали. Захавають і це.
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24.09.2024 10:44
+27
Що це за посади у зелених бл@дей?
Скільки це коштує? Як віміряти те що вона там "накультурить"?
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24.09.2024 10:40
+19
Звичайна запроданка. Чи давно з рашки з'їхала?
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24.09.2024 10:44
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Звіздець... Щоумени, та попсятина захопили керівництво країни...
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24.09.2024 11:15 Відповісти
Маленькими кроками зелене прокацапське шобло через кацапських шмар, через таємні договорняки з русньою знову намагається помирити нас лаптями і показати що ми адіннарот.
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24.09.2024 11:16 Відповісти
ага, тобто інструктор по мін'єту, яка стала послицею у болгарії, все ж дипломат...
пс з іншого боку, чого ж соромитися? якщо членограй став цілим президентом, то чим якась гроссу гірша?
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24.09.2024 11:17 Відповісти
Всі виступають з таким сарказмом, наче українська громада в Україні має силу ікошти,
цілеспрямвано шукає таланти і дає їм гроші на найкращу освіту за кордоном.
Де українська община в Україні ?
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24.09.2024 11:22 Відповісти
А когось з ''лісапєдного батальйону'' не могли призначити? В них напевне більше українства чим в оцеї істоти.
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24.09.2024 11:22 Відповісти
ще один" голуб миру"
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24.09.2024 11:23 Відповісти
Гросу- ще одне нагадування укркаїнчикам, хто в команді Зе представляє Україну. Учениця путиніста лепсе і шатунова. Знімалася у фільмах каціпів, в якому прославляла кацапів... А кого хотіли поблачити серед представників Зеленського?
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24.09.2024 11:24 Відповісти
зарабатывала на ВСУ
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24.09.2024 11:28 Відповісти
Кхм, в нас такий сам Пріпіздєнт, так що...
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24.09.2024 11:40 Відповісти
а какаяразніца !
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24.09.2024 11:26 Відповісти
не зрозумів!
то, хто її туди призначив?
як що, вона не дипломат, то як вона представляє культуру україни, в іншій країні?
що, це, за посада?
які обов'язки і яку культуру? культуру с рюмкой водкі на столє?
чи, у неї мєдалька від буданова? вона смоктала лєпсу, виконуючі шпигунське завдання?
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24.09.2024 11:26 Відповісти
Їі призначив Нью-Йоркський мер ! Це крутіше за будь-яке посольство.
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24.09.2024 11:29 Відповісти
О, очередная патриотка в вишиванке вылезла когда удобно😪
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24.09.2024 11:27 Відповісти
призначила себе культурним аташе в Нью-Йорку

У 2010 році, екстерном закінчивши 11 клас, Гросу вступила до інституту кінематографії у Москві.
Нагадаємо, 22 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули в США. На перших фото після приземлення літака видно, що Перша леді обрала стриманий чорний образ з оверсайз жакетом та штанами прямого крою. Стилістка Яна Ткаченко у коментарі Фокусу https://focus.ua/uk/moda/669471-stilistka-rozkritikuvala-chorniy-kostyum-v-yakomu-olena-zelenska-pribula-v-ssha-foto розкритикувала цей вибір .
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24.09.2024 11:28 Відповісти
бджылка тач тара рач
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24.09.2024 11:32 Відповісти
Цю бджілку потопче один трутень,який завідує ОПою та назначить її послицею в якусь теплу країну біля моря.Тільки не в Болгарію-там уже така бджілка є.
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24.09.2024 12:07 Відповісти
БЫло уже одно юное дарование, правда по рукам потом пошла

Где ты милая, сладкая, любимая

Где ты милая ? Я грущу один

Где ты милая, самая красивая

Где ты милая ? Ждет тебя грузин
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25.09.2024 09:26 Відповісти
шо вы тут репетуете , снималась в фильмах до войны , после она плюет на кацапню
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24.09.2024 11:32 Відповісти
війна у нас з 14 року зелеботику
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24.09.2024 11:56 Відповісти
Головне - не стати членкинею у Поплавського.
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24.09.2024 13:21 Відповісти
Тю, а чого обурюються через якусь співачку? В Україні - позорний клоун на посаді Президента, веде країну до повного знищення і усім норм. А співачка багато шкоди не принесе, не туди воюєте.
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24.09.2024 11:39 Відповісти
Яка ЗЕкультура - така і представниця! Як кажуть - яблуко від яблуні...!
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24.09.2024 11:49 Відповісти
Чергова пАтужна пАбЄда на культурному хронті!
Дивлячись на постійні "пАбєди" на культурних, спортивних, інформаційних, мистецьких та інших псевдофронтах та розуміючи, що вся ця безглузда муйня фінансується бюджетним коштом, втрати ЗСУ та, як наслідок, території України не дивують.
Кому бусіки на Покровськ, кому Боїнги на НьюЙорк.
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24.09.2024 11:54 Відповісти
Там ще Оксана Грицай без роботи в Штатах сидить може і їй якусь посаду підкинути, а хоча ні вона ж тільки російською до 13 року співала, а в параші у фільмах не знімалась, на студіях 95 кварталу, тому не підходить.
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24.09.2024 12:01 Відповісти
Тіки так - спакойна! В статті написано, шо МЗС офіційно заявив шо та кизда все набрехала.
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24.09.2024 12:05 Відповісти
Так и не увидел ее телефон и стоимость услуг
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24.09.2024 12:21 Відповісти
Що вона набрехала ?
Вона співатиме офіційно свій репертуар.
Це і є - офіційно представляти культуру.
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24.09.2024 12:22 Відповісти
Вибачте, хто це
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24.09.2024 12:35 Відповісти
А хто це?
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24.09.2024 12:53 Відповісти
Див. вище.
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24.09.2024 13:09 Відповісти
https://t.me/babchenko77/10641 З обговорення :

Це ж класична представниця української поп-культури: безталанне дитя багатих барижних батьків, які норм забашляли, щоб їхнє чадо співало
*****
Ее с младших лет пихали везде где только можно - еще ребенком была все время в телевизоре с жуткими песнями. Кто помнит - тот помнит. Но очевидно много в нее вкачивали денег - родители, наверное. И таки добились своего, что сказать.
*****
хресниця Білик і Поплавського - що ще треба
*****
Своїх, тільки своїх.Чужі у вузьке коло наближених не проходять.
*****
Надо благодарить Бога, что она стала официальной представительницей культуры, а не представительницей Украины в ООН, не послом и т.п.
*****
подруга вела математику в ее классе, девочка к 11 классу таблицу умножения не освоила, уотакуот, утакимуотобразом
*****
Який *******...
*****
Ви, будь ласка, не плутайте жінок з оцими штуками. Лазило десь по ********* з лепсами-шмепсами, а тепер зеліку знадобилося. Боже мій, боже, що то в Україні робиться? З 2019 я наче свій серед чужих😭
. . .
https://t.me/babchenko77/10641
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24.09.2024 13:07 Відповісти
У нейо свой бухгалтер - зачем єй табліца умноженія ?
Своі проценти она і так счітаєт в умє.
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24.09.2024 13:25 Відповісти
🤣
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24.09.2024 14:25 Відповісти
Бідна українська культура. За що її так?
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24.09.2024 14:30 Відповісти
Як на мене норм представник. Хоча би не мінетчіця і не аналтабу, а просто пєвиця за свої власні гроші. Вишиванка теж норм і бігуді.
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24.09.2024 16:09 Відповісти
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