Співачка Гросу стала "офіційною представницею української культури в Нью-Йорку": В МЗС заявили, що вона не дипломат. ВIДЕО
Українська співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Instagram.
"Відтепер я офіційний представник української культури в Нью-Йорку. Буду намагатися зробити все на найкращому рівні", - зазначила вона у відео.
Також співачка побувала на званій вечері з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом.
Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Гросу не перебуває на штатних або позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій.
"Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось:
"Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", - зазначив він.
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пс з іншого боку, чого ж соромитися? якщо членограй став цілим президентом, то чим якась гроссу гірша?
цілеспрямвано шукає таланти і дає їм гроші на найкращу освіту за кордоном.
Де українська община в Україні ?
то, хто її туди призначив?
як що, вона не дипломат, то як вона представляє культуру україни, в іншій країні?
що, це, за посада?
які обов'язки і яку культуру? культуру с рюмкой водкі на столє?
чи, у неї мєдалька від буданова? вона смоктала лєпсу, виконуючі шпигунське завдання?
У 2010 році, екстерном закінчивши 11 клас, Гросу вступила до інституту кінематографії у Москві.
Нагадаємо, 22 вересня Володимир та Олена Зеленські прибули в США. На перших фото після приземлення літака видно, що Перша леді обрала стриманий чорний образ з оверсайз жакетом та штанами прямого крою. Стилістка Яна Ткаченко у коментарі Фокусу https://focus.ua/uk/moda/669471-stilistka-rozkritikuvala-chorniy-kostyum-v-yakomu-olena-zelenska-pribula-v-ssha-foto розкритикувала цей вибір .
Где ты милая, сладкая, любимая
Где ты милая ? Я грущу один
Где ты милая, самая красивая
Где ты милая ? Ждет тебя грузин
Дивлячись на постійні "пАбєди" на культурних, спортивних, інформаційних, мистецьких та інших псевдофронтах та розуміючи, що вся ця безглузда муйня фінансується бюджетним коштом, втрати ЗСУ та, як наслідок, території України не дивують.
Кому бусіки на Покровськ, кому Боїнги на НьюЙорк.
Вона співатиме офіційно свій репертуар.
Це і є - офіційно представляти культуру.
Це ж класична представниця української поп-культури: безталанне дитя багатих барижних батьків, які норм забашляли, щоб їхнє чадо співало
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Ее с младших лет пихали везде где только можно - еще ребенком была все время в телевизоре с жуткими песнями. Кто помнит - тот помнит. Но очевидно много в нее вкачивали денег - родители, наверное. И таки добились своего, что сказать.
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хресниця Білик і Поплавського - що ще треба
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Своїх, тільки своїх.Чужі у вузьке коло наближених не проходять.
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Надо благодарить Бога, что она стала официальной представительницей культуры, а не представительницей Украины в ООН, не послом и т.п.
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подруга вела математику в ее классе, девочка к 11 классу таблицу умножения не освоила, уотакуот, утакимуотобразом
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Який *******...
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Ви, будь ласка, не плутайте жінок з оцими штуками. Лазило десь по ********* з лепсами-шмепсами, а тепер зеліку знадобилося. Боже мій, боже, що то в Україні робиться? З 2019 я наче свій серед чужих😭
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https://t.me/babchenko77/10641
Своі проценти она і так счітаєт в умє.