Співачка Гросу стала "офіційною представницею української культури в Нью-Йорку": В МЗС заявили, що вона не дипломат. ВIДЕО

Українська співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в Instagram.

"Відтепер я офіційний представник української культури в Нью-Йорку. Буду намагатися зробити все на найкращому рівні", - зазначила вона у відео.

Також співачка побувала на званій вечері з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом.

Також читайте: США повернули Україні викрадені Росією 4 середньовічні шаблі, - Мінкульт

Водночас речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Гросу не перебуває на штатних або позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій.

"Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось:

"Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", - зазначив він.

Читайте: Кулеба нагородив 13-річну співачку Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі через участь росіянина