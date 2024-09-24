Охваченный огнем оккупант снимает с себя одежду и умирает голым среди поля. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен оккупант, охваченный пламенем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что он и его приспешник тщетно пытаются сбить огонь. Россиянин снимает с себя одежду, но успевает получить тяжелые ожоги. На последних кадрах видео, оккупант лежит на земле голым и еще подает признаки жизни.

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