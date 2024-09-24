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Новости Видео Война
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Охваченный огнем оккупант снимает с себя одежду и умирает голым среди поля. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен оккупант, охваченный пламенем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что он и его приспешник тщетно пытаются сбить огонь. Россиянин снимает с себя одежду, но успевает получить тяжелые ожоги. На последних кадрах видео, оккупант лежит на земле голым и еще подает признаки жизни.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите: Пленный оккупант жалеет, что пошел на войну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+26
Вєчний огонь тушити прєступно!
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24.09.2024 10:48
+25
О, вже без трусіків
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24.09.2024 10:55
+22
кожний орк, який прийшов знищити Україну, а на окупованих територіях ми бачимо, що орки мають на меті саме знищення українського народу, повинен померти, у нас просто немає іншого виходу
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24.09.2024 10:56
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Вєчний огонь тушити прєступно!
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24.09.2024 10:48 Ответить
Красиво мальчик подихає - с огоньком - +18 ВСЕ как мі любім
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24.09.2024 16:59 Ответить
Навіщо він грався з сірниками?
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24.09.2024 10:54 Ответить
О, вже без трусіків
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24.09.2024 10:55 Ответить
Мальчікі без трусікоф ?!!!! Доколє !!!!!
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24.09.2024 11:26 Ответить
"В случае ядерного взрыва следует держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленный метал не капал на казенное обмундирование"
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24.09.2024 10:55 Ответить
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24.09.2024 10:57 Ответить
Трохи поправлю: "В эпицентре ядерного взрыва..."

А "В случае ядерного взрыва... нужно медленно, чтобы не вызывать паники, двигаться в направлении ближайшего кладбища".
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24.09.2024 17:37 Ответить
Дякую! Пам'ятав, але не точно.
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24.09.2024 17:51 Ответить
Це иого вибір
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24.09.2024 10:56 Ответить
кожний орк, який прийшов знищити Україну, а на окупованих територіях ми бачимо, що орки мають на меті саме знищення українського народу, повинен померти, у нас просто немає іншого виходу
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24.09.2024 10:56 Ответить
А сиділо б на кацапії і пило брагу та ганяло геройські свою дружину по дєрєвнє.
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24.09.2024 10:56 Ответить
осіннє сонце таке пекуче , треба користуватись кремом для засмаги .
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24.09.2024 10:56 Ответить
Може то він блох так позбувається?
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24.09.2024 23:44 Ответить
Далеко добіг хлопчик без трусиків, і явно возмужав, но кляті Біндєрівці й в чистому полі його наздогнали.
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24.09.2024 11:02 Ответить
Собаці собача смерть! Ні краплі не жаль тупу потвору!!!
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24.09.2024 11:07 Ответить
Руки і шия вже не відновляться. Тож це вже пенсіонер
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24.09.2024 11:08 Ответить
Виробнича травма.Згорів на роботі.
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24.09.2024 11:09 Ответить
В мене не стійка психіка, какЦапи постарались, але ж біс його візьми, це ж красиво. І до чого тут психіка?
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24.09.2024 11:09 Ответить
схож на курча гриль
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24.09.2024 11:10 Ответить
Все, теперь я не буду покупать курчат-гриль!
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24.09.2024 12:14 Ответить
Звідки ви такі дебіли беретесь??
Ці чорти приперлися у чужу країну вбивати тих людей, хто й думки не мав пертися в їхню країну й їх вбивати, грабувати і таке інше. Тому, якось співчувати їм, перейматися їхньою подальшою долею звісно ж нема потреби. Більш того ненавість до них і бажання їхньої смерті, це цілком природньо.
Але це війна і такі ж самі випадки трапляются з обох сторін. Скільки таких українських воїнів взагалі і танкистів зокрема, хто так само горів і має такий самий вигляд?
Піди до такого, хто не тільки вижив, а ще й хоча й має понівечину шкіру, інше здоровья має досить справнім, та й покажи йому це відео і пожартуй до нього про "курча гриль" ...
Впевнений - отримаєш у диню так, що й хребет у труси пересиплеться.
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24.09.2024 13:46 Ответить
Згинь падло. Що б твого кацапського духу не було. Базікало мокшанське
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24.09.2024 13:59 Ответить
Євгеній, ти дурак? З якого будуна українець буде так "жартувати" до українця? Таке придумати може хіба лапоть, якому шкода окупантів, бо вважає росіян рідними.
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24.09.2024 16:19 Ответить
Це ж бурят, як він рад.
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24.09.2024 11:11 Ответить
подыхал долго и мучительно
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24.09.2024 11:39 Ответить
класна форма у кацапських танкістів бурятів.
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24.09.2024 11:47 Ответить
Что за стриптиз без музыки?
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI Пестня для мальчика без трусиков.)
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24.09.2024 11:49 Ответить
👌
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24.09.2024 12:15 Ответить
Путлера б на його місце! Нехай би погрівся...
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24.09.2024 11:59 Ответить
это понятно , но еще бы так сделать с агитаторами и пропагандонами которые ПОДСТРЕКАЛИ этих несчастных на такую смерть !!! их не судить надо , доххххх им чести ,а так же на костре и записывать для потомков все что они орут от этой адской боли !!! а это : соловьев , сатановский, багдасаров, куликов, попов, михеев ,скабееву, бабаяна и его земляков , и многих таких же заседателей которые ПОДОЖГЛИ огонь войны против Украины , а может и мировой войны !!!!((((
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24.09.2024 12:16 Ответить
",,этих несчастных,,," ---- вони не нещасні,, вони їбануті.
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24.09.2024 12:26 Ответить
Ексгібіціоніст фуєв,зовсім сором загубив..
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24.09.2024 12:37 Ответить
Потрапив до пекла, ще не вмерши. Чудово! Хочу щоб всі кацапи...!
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24.09.2024 12:54 Ответить
гори гори ясно
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24.09.2024 13:43 Ответить
це танкісти?
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24.09.2024 15:54 Ответить
Горел хорошо потому что гавноформа из синтетики сделаная.
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24.09.2024 16:23 Ответить
 
 