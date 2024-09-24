Охваченный огнем оккупант снимает с себя одежду и умирает голым среди поля. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен оккупант, охваченный пламенем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что он и его приспешник тщетно пытаются сбить огонь. Россиянин снимает с себя одежду, но успевает получить тяжелые ожоги. На последних кадрах видео, оккупант лежит на земле голым и еще подает признаки жизни.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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А "В случае ядерного взрыва... нужно медленно, чтобы не вызывать паники, двигаться в направлении ближайшего кладбища".
Ці чорти приперлися у чужу країну вбивати тих людей, хто й думки не мав пертися в їхню країну й їх вбивати, грабувати і таке інше. Тому, якось співчувати їм, перейматися їхньою подальшою долею звісно ж нема потреби. Більш того ненавість до них і бажання їхньої смерті, це цілком природньо.
Але це війна і такі ж самі випадки трапляются з обох сторін. Скільки таких українських воїнів взагалі і танкистів зокрема, хто так само горів і має такий самий вигляд?
Піди до такого, хто не тільки вижив, а ще й хоча й має понівечину шкіру, інше здоровья має досить справнім, та й покажи йому це відео і пожартуй до нього про "курча гриль" ...
Впевнений - отримаєш у диню так, що й хребет у труси пересиплеться.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI Пестня для мальчика без трусиков.)