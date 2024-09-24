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Новини Відео Війна
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Охоплений вогнем окупант знімає із себе одяг і конає голим серед поля. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований окупант охоплений полум'ям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що він та його поплічник марно намагаються збити вогонь. Росіянин знімає із себе одяг, але встигає отримати тяжкі опіки. На останніх кадрах відео, окупант лежить на землі голим і ще подає ознаки життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Полонений окупант шкодує, що пішов на війну: "Извини, мам, что подписал этот контракт - думал, что будет лучше". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298)


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Топ коментарі
+26
Вєчний огонь тушити прєступно!
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24.09.2024 10:48
+25
О, вже без трусіків
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24.09.2024 10:55
+22
кожний орк, який прийшов знищити Україну, а на окупованих територіях ми бачимо, що орки мають на меті саме знищення українського народу, повинен померти, у нас просто немає іншого виходу
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24.09.2024 10:56
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Вєчний огонь тушити прєступно!
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24.09.2024 10:48 Відповісти
Красиво мальчик подихає - с огоньком - +18 ВСЕ как мі любім
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24.09.2024 16:59 Відповісти
Навіщо він грався з сірниками?
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24.09.2024 10:54 Відповісти
О, вже без трусіків
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24.09.2024 10:55 Відповісти
Мальчікі без трусікоф ?!!!! Доколє !!!!!
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24.09.2024 11:26 Відповісти
"В случае ядерного взрыва следует держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленный метал не капал на казенное обмундирование"
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24.09.2024 10:55 Відповісти
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24.09.2024 10:57 Відповісти
Трохи поправлю: "В эпицентре ядерного взрыва..."

А "В случае ядерного взрыва... нужно медленно, чтобы не вызывать паники, двигаться в направлении ближайшего кладбища".
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24.09.2024 17:37 Відповісти
Дякую! Пам'ятав, але не точно.
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24.09.2024 17:51 Відповісти
Це иого вибір
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24.09.2024 10:56 Відповісти
кожний орк, який прийшов знищити Україну, а на окупованих територіях ми бачимо, що орки мають на меті саме знищення українського народу, повинен померти, у нас просто немає іншого виходу
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24.09.2024 10:56 Відповісти
А сиділо б на кацапії і пило брагу та ганяло геройські свою дружину по дєрєвнє.
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24.09.2024 10:56 Відповісти
осіннє сонце таке пекуче , треба користуватись кремом для засмаги .
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24.09.2024 10:56 Відповісти
Може то він блох так позбувається?
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24.09.2024 23:44 Відповісти
Далеко добіг хлопчик без трусиків, і явно возмужав, но кляті Біндєрівці й в чистому полі його наздогнали.
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24.09.2024 11:02 Відповісти
Собаці собача смерть! Ні краплі не жаль тупу потвору!!!
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24.09.2024 11:07 Відповісти
Руки і шия вже не відновляться. Тож це вже пенсіонер
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24.09.2024 11:08 Відповісти
Виробнича травма.Згорів на роботі.
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24.09.2024 11:09 Відповісти
В мене не стійка психіка, какЦапи постарались, але ж біс його візьми, це ж красиво. І до чого тут психіка?
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24.09.2024 11:09 Відповісти
схож на курча гриль
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24.09.2024 11:10 Відповісти
Все, теперь я не буду покупать курчат-гриль!
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24.09.2024 12:14 Відповісти
Звідки ви такі дебіли беретесь??
Ці чорти приперлися у чужу країну вбивати тих людей, хто й думки не мав пертися в їхню країну й їх вбивати, грабувати і таке інше. Тому, якось співчувати їм, перейматися їхньою подальшою долею звісно ж нема потреби. Більш того ненавість до них і бажання їхньої смерті, це цілком природньо.
Але це війна і такі ж самі випадки трапляются з обох сторін. Скільки таких українських воїнів взагалі і танкистів зокрема, хто так само горів і має такий самий вигляд?
Піди до такого, хто не тільки вижив, а ще й хоча й має понівечину шкіру, інше здоровья має досить справнім, та й покажи йому це відео і пожартуй до нього про "курча гриль" ...
Впевнений - отримаєш у диню так, що й хребет у труси пересиплеться.
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24.09.2024 13:46 Відповісти
Згинь падло. Що б твого кацапського духу не було. Базікало мокшанське
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24.09.2024 13:59 Відповісти
Євгеній, ти дурак? З якого будуна українець буде так "жартувати" до українця? Таке придумати може хіба лапоть, якому шкода окупантів, бо вважає росіян рідними.
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24.09.2024 16:19 Відповісти
Це ж бурят, як він рад.
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24.09.2024 11:11 Відповісти
подыхал долго и мучительно
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24.09.2024 11:39 Відповісти
класна форма у кацапських танкістів бурятів.
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24.09.2024 11:47 Відповісти
Что за стриптиз без музыки?
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI Пестня для мальчика без трусиков.)
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24.09.2024 11:49 Відповісти
👌
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24.09.2024 12:15 Відповісти
Путлера б на його місце! Нехай би погрівся...
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24.09.2024 11:59 Відповісти
это понятно , но еще бы так сделать с агитаторами и пропагандонами которые ПОДСТРЕКАЛИ этих несчастных на такую смерть !!! их не судить надо , доххххх им чести ,а так же на костре и записывать для потомков все что они орут от этой адской боли !!! а это : соловьев , сатановский, багдасаров, куликов, попов, михеев ,скабееву, бабаяна и его земляков , и многих таких же заседателей которые ПОДОЖГЛИ огонь войны против Украины , а может и мировой войны !!!!((((
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24.09.2024 12:16 Відповісти
",,этих несчастных,,," ---- вони не нещасні,, вони їбануті.
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24.09.2024 12:26 Відповісти
Ексгібіціоніст фуєв,зовсім сором загубив..
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24.09.2024 12:37 Відповісти
Потрапив до пекла, ще не вмерши. Чудово! Хочу щоб всі кацапи...!
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24.09.2024 12:54 Відповісти
гори гори ясно
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24.09.2024 13:43 Відповісти
це танкісти?
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24.09.2024 15:54 Відповісти
Горел хорошо потому что гавноформа из синтетики сделаная.
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24.09.2024 16:23 Відповісти
 
 