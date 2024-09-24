Охоплений вогнем окупант знімає із себе одяг і конає голим серед поля. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований окупант охоплений полум'ям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що він та його поплічник марно намагаються збити вогонь. Росіянин знімає із себе одяг, але встигає отримати тяжкі опіки. На останніх кадрах відео, окупант лежить на землі голим і ще подає ознаки життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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