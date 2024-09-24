Охоплений вогнем окупант знімає із себе одяг і конає голим серед поля. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований окупант охоплений полум'ям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що він та його поплічник марно намагаються збити вогонь. Росіянин знімає із себе одяг, але встигає отримати тяжкі опіки. На останніх кадрах відео, окупант лежить на землі голим і ще подає ознаки життя.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+26 Tutu Tutukin
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+25 Олена Ткаченко
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+22 Остап Журавель
показати весь коментар24.09.2024 10:56
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А "В случае ядерного взрыва... нужно медленно, чтобы не вызывать паники, двигаться в направлении ближайшего кладбища".
Ці чорти приперлися у чужу країну вбивати тих людей, хто й думки не мав пертися в їхню країну й їх вбивати, грабувати і таке інше. Тому, якось співчувати їм, перейматися їхньою подальшою долею звісно ж нема потреби. Більш того ненавість до них і бажання їхньої смерті, це цілком природньо.
Але це війна і такі ж самі випадки трапляются з обох сторін. Скільки таких українських воїнів взагалі і танкистів зокрема, хто так само горів і має такий самий вигляд?
Піди до такого, хто не тільки вижив, а ще й хоча й має понівечину шкіру, інше здоровья має досить справнім, та й покажи йому це відео і пожартуй до нього про "курча гриль" ...
Впевнений - отримаєш у диню так, що й хребет у труси пересиплеться.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI Пестня для мальчика без трусиков.)