Российская БМД, въехавшая на поле с некошеным зерном, взрывается после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Грифон 501" 501-го отдельного батальона морпехов уничтожил вражескую БМД, которая как раз, разворачиваясь, заехала на поле с неубранным зерном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки и мощного взрыва после попадания бойцы опубликовали в соцсетях.

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