Российская БМД, въехавшая на поле с некошеным зерном, взрывается после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона из подразделения "Грифон 501" 501-го отдельного батальона морпехов уничтожил вражескую БМД, которая как раз, разворачиваясь, заехала на поле с неубранным зерном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки и мощного взрыва после попадания бойцы опубликовали в соцсетях.
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+33 олег иванов #434516
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+9 vitaliymkua
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+5 Hanka Panyanka
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Большинство данных собирается из открытых источников.
1. Поле засеяно пшеницей или ячменём. Это Украина, в курской области более сахарная свекла.
2. Скорее всего озимые. Значит прошлой осенью эта территория была в безопасности, и фермер не рисковал засеять поле.
3. Посадки не битые. Боевые действия в этом районе не велись.
Скорее всего Сумская или Харьковская обл. Так как мы не слышали что по Сумской области запросто разъезжает кацапская техника, значит Харьковская. В Купянске бои шли в 22-ом. Похоже на Волчанск.
Тут, да. Тут ты прижал.
Потому что за тыном всю жизнь, до войны, так сеяли. С перерывами на подсолнух. Один раз на сою.
Давай, интересное. Давай про репродуктивность, но в отношении зерновых.
Тарам, пам-пам,
Тарам, пам-пам-пам-БАХ!