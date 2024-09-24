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Новости Видео Война
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Российская БМД, въехавшая на поле с некошеным зерном, взрывается после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Грифон 501" 501-го отдельного батальона морпехов уничтожил вражескую БМД, которая как раз, разворачиваясь, заехала на поле с неубранным зерном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента атаки и мощного взрыва после попадания бойцы опубликовали в соцсетях.

Читайте: С начала сезона Украина уже экспортировала 21% от годового плана зерновых от начала сезона

Автор: 

армия РФ (19387) урожай (210) уничтожение (7030) БМД (33)


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Топ комментарии
+33
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24.09.2024 12:58
+9
Куди по копаному?)
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24.09.2024 12:59
+5
на некошеному збіжжі... оце капець,... його ще встигли посадити в цьому році та вірили, що зберуть..., але ворог просувається настільки швидко, що восени вже їздить по цьому збіжжю як в себе вдома..., нехай недовго, але їздить...
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24.09.2024 13:18
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24.09.2024 12:58 Ответить
Навіть на перегній нічого не залишилося (
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24.09.2024 12:58 Ответить
Куди по копаному?)
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24.09.2024 12:59 Ответить
Куди?
Большинство данных собирается из открытых источников.
1. Поле засеяно пшеницей или ячменём. Это Украина, в курской области более сахарная свекла.
2. Скорее всего озимые. Значит прошлой осенью эта территория была в безопасности, и фермер не рисковал засеять поле.
3. Посадки не битые. Боевые действия в этом районе не велись.
Скорее всего Сумская или Харьковская обл. Так как мы не слышали что по Сумской области запросто разъезжает кацапская техника, значит Харьковская. В Купянске бои шли в 22-ом. Похоже на Волчанск.
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24.09.2024 13:39 Ответить
та він ппросто сказа фразу, який кожен неуважний українець отримає від матері, коли не дивиться, що там земля вже приготовлена і по ній вже не можна ходити.
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24.09.2024 14:21 Ответить
на некошеному збіжжі... оце капець,... його ще встигли посадити в цьому році та вірили, що зберуть..., але ворог просувається настільки швидко, що восени вже їздить по цьому збіжжю як в себе вдома..., нехай недовго, але їздить...
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24.09.2024 13:18 Ответить
Озимые.
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24.09.2024 13:40 Ответить
чего не яровые? как определил?
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24.09.2024 14:45 Ответить
Пшеница является доминирующей озимой культурой в Украине. Озимая пшеница выращивается во многих областях, но в основном сосредоточена в степной зоне Украины, которая находится в юго-восточном регионе Кроме того, Украина выращивает минимальное количество яровой пшеницы (составляя около 3 процентов от общего объема производства).
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24.09.2024 15:55 Ответить
ты проще будь, на вопрос ответь... а то я начну тебя про репродуктивность спрашивать
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24.09.2024 16:38 Ответить
Сдаюсь.
Тут, да. Тут ты прижал.
Потому что за тыном всю жизнь, до войны, так сеяли. С перерывами на подсолнух. Один раз на сою.
Давай, интересное. Давай про репродуктивность, но в отношении зерновых.
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24.09.2024 17:48 Ответить
10-10-10
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24.09.2024 13:22 Ответить
КРАСІВО Ж ЯК
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24.09.2024 13:28 Ответить
.....дякую за отримане естетичне задоволення ......
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24.09.2024 13:28 Ответить
Смерть російським загарбникам та окупантам! Слава ЗСУ! Вбивайте кацапів як можна більше, це і є перемога.
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24.09.2024 13:46 Ответить
https://x.com/_Letwi_/status/1782682487358935549/photo/1
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24.09.2024 14:16 Ответить
То були гарацкіє посони. Вони поля ніколи не бачили і думали, що то трава росте.
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24.09.2024 14:35 Ответить
Вертайсь,бісова дитна, чорний пар зробів!
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24.09.2024 15:46 Ответить
Я устретіл вас і усьо билоє,
Тарам, пам-пам,
Тарам, пам-пам-пам-БАХ!
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24.09.2024 20:36 Ответить
 
 