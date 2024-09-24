Російська БМД, яка заїхала на поле із некошеним збіжжям, вибухає після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Грифон 501" 501-го окремого батальйону морпіхів знищив ворожу БМД, яка саме, розвертаючись, заїхала на поле із незібраним збіжжям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки та потужого вибуху після влучання бійці опублікували у соцмережах.

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