Російська БМД, яка заїхала на поле із некошеним збіжжям, вибухає після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із підрозділу "Грифон 501" 501-го окремого батальйону морпіхів знищив ворожу БМД, яка саме, розвертаючись, заїхала на поле із незібраним збіжжям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки та потужого вибуху після влучання бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+33 олег иванов #434516
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1. Поле засеяно пшеницей или ячменём. Это Украина, в курской области более сахарная свекла.
2. Скорее всего озимые. Значит прошлой осенью эта территория была в безопасности, и фермер не рисковал засеять поле.
3. Посадки не битые. Боевые действия в этом районе не велись.
Скорее всего Сумская или Харьковская обл. Так как мы не слышали что по Сумской области запросто разъезжает кацапская техника, значит Харьковская. В Купянске бои шли в 22-ом. Похоже на Волчанск.
Тут, да. Тут ты прижал.
Потому что за тыном всю жизнь, до войны, так сеяли. С перерывами на подсолнух. Один раз на сою.
Давай, интересное. Давай про репродуктивность, но в отношении зерновых.
Тарам, пам-пам,
Тарам, пам-пам-пам-БАХ!