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Російська БМД, яка заїхала на поле із некошеним збіжжям, вибухає після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Грифон 501" 501-го окремого батальйону морпіхів знищив ворожу БМД, яка саме, розвертаючись, заїхала на поле із незібраним збіжжям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту атаки та потужого вибуху після влучання бійці опублікували у соцмережах.

Читайте: Від початку сезону Україна вже експортувала 21% від річного плану зернових

Автор: 

армія рф (17482) урожай (588) знищення (7298) БМД (33)


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Топ коментарі
+33
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24.09.2024 12:58
+9
Куди по копаному?)
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24.09.2024 12:59
+5
на некошеному збіжжі... оце капець,... його ще встигли посадити в цьому році та вірили, що зберуть..., але ворог просувається настільки швидко, що восени вже їздить по цьому збіжжю як в себе вдома..., нехай недовго, але їздить...
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24.09.2024 13:18
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24.09.2024 12:58 Відповісти
Навіть на перегній нічого не залишилося (
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24.09.2024 12:58 Відповісти
Куди по копаному?)
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24.09.2024 12:59 Відповісти
Куди?
Большинство данных собирается из открытых источников.
1. Поле засеяно пшеницей или ячменём. Это Украина, в курской области более сахарная свекла.
2. Скорее всего озимые. Значит прошлой осенью эта территория была в безопасности, и фермер не рисковал засеять поле.
3. Посадки не битые. Боевые действия в этом районе не велись.
Скорее всего Сумская или Харьковская обл. Так как мы не слышали что по Сумской области запросто разъезжает кацапская техника, значит Харьковская. В Купянске бои шли в 22-ом. Похоже на Волчанск.
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24.09.2024 13:39 Відповісти
та він ппросто сказа фразу, який кожен неуважний українець отримає від матері, коли не дивиться, що там земля вже приготовлена і по ній вже не можна ходити.
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24.09.2024 14:21 Відповісти
на некошеному збіжжі... оце капець,... його ще встигли посадити в цьому році та вірили, що зберуть..., але ворог просувається настільки швидко, що восени вже їздить по цьому збіжжю як в себе вдома..., нехай недовго, але їздить...
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24.09.2024 13:18 Відповісти
Озимые.
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24.09.2024 13:40 Відповісти
чего не яровые? как определил?
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24.09.2024 14:45 Відповісти
Пшеница является доминирующей озимой культурой в Украине. Озимая пшеница выращивается во многих областях, но в основном сосредоточена в степной зоне Украины, которая находится в юго-восточном регионе Кроме того, Украина выращивает минимальное количество яровой пшеницы (составляя около 3 процентов от общего объема производства).
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24.09.2024 15:55 Відповісти
ты проще будь, на вопрос ответь... а то я начну тебя про репродуктивность спрашивать
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24.09.2024 16:38 Відповісти
Сдаюсь.
Тут, да. Тут ты прижал.
Потому что за тыном всю жизнь, до войны, так сеяли. С перерывами на подсолнух. Один раз на сою.
Давай, интересное. Давай про репродуктивность, но в отношении зерновых.
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24.09.2024 17:48 Відповісти
10-10-10
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24.09.2024 13:22 Відповісти
КРАСІВО Ж ЯК
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24.09.2024 13:28 Відповісти
.....дякую за отримане естетичне задоволення ......
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24.09.2024 13:28 Відповісти
Смерть російським загарбникам та окупантам! Слава ЗСУ! Вбивайте кацапів як можна більше, це і є перемога.
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24.09.2024 13:46 Відповісти
https://x.com/_Letwi_/status/1782682487358935549/photo/1
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24.09.2024 14:16 Відповісти
То були гарацкіє посони. Вони поля ніколи не бачили і думали, що то трава росте.
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24.09.2024 14:35 Відповісти
Вертайсь,бісова дитна, чорний пар зробів!
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24.09.2024 15:46 Відповісти
Я устретіл вас і усьо билоє,
Тарам, пам-пам,
Тарам, пам-пам-пам-БАХ!
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24.09.2024 20:36 Відповісти
 
 