Разведчики двумя FPV-дронами сожгли российскую САУ "Мста-С". ВИДЕО
Воины подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".
Видео обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Российскую гаубицу атаковали двумя дальнобойными FPV-дронами.
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Cremona Simf
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