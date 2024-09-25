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Разведчики двумя FPV-дронами сожгли российскую САУ "Мста-С". ВИДЕО

Воины подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С".

Видео обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Российскую гаубицу атаковали двумя дальнобойными FPV-дронами.

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уничтожение (6995) ГУР (434)


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кацап скаже, що то був дерев'яний макет.
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25.09.2024 09:11 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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25.09.2024 09:13 Ответить
А там в середені не жарко ?
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25.09.2024 09:56 Ответить
стейк вийде середньої прожарки якщо встигне вистрибнути.
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25.09.2024 10:38 Ответить
всередені був повний БК- гармата вийшла на бойові позиції, але вибухуне було- шкода
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25.09.2024 10:02 Ответить
Сожгли-с
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25.09.2024 13:53 Ответить
 
 