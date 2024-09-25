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Розвідники двома FPV-дронами спалили російську САУ "Мста-С". ВIДЕО

Воїни підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С".

Відео оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Російську гаубицю атакували двома далекобійними FPV-дронами.

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знищення (7298) ГУР (509)


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кацап скаже, що то був дерев'яний макет.
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25.09.2024 09:11 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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25.09.2024 09:13 Відповісти
А там в середені не жарко ?
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25.09.2024 09:56 Відповісти
стейк вийде середньої прожарки якщо встигне вистрибнути.
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25.09.2024 10:38 Відповісти
всередені був повний БК- гармата вийшла на бойові позиції, але вибухуне було- шкода
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25.09.2024 10:02 Відповісти
Сожгли-с
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25.09.2024 13:53 Відповісти
 
 