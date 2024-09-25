Розвідники двома FPV-дронами спалили російську САУ "Мста-С". ВIДЕО
Воїни підрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО знищили російську самохідну артилерійську установку "Мста-С".
Відео оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Російську гаубицю атакували двома далекобійними FPV-дронами.
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