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Тела оккупантов валяются вдоль дороги с разбитой российской техникой. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из подразделения "Омега" НГУ снял небольшой отрезок дороги на харьковском направлении, на которой стоит сожженная российская техника, а на обочине валяются тела ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать тела пятерых оккупантов - два из них обгоревшие, и по меньшей мере восемь единиц уничтоженной вражеской техники. На обочине валяется бомба, которая не сдетонировала при падении.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант на ходу "поймал" головой сброшенный с дрона боеприпас. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19340) Харьковщина (5577) уничтожение (6995)


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Топ комментарии
+16
А вдоль дороги, кацапьі дохльіе лежат ... и тишина.

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25.09.2024 13:29
+11
Всю Украину засрали своими тушками
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25.09.2024 13:24
+8
Pet cemetery.
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25.09.2024 13:13
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Pet cemetery.
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25.09.2024 13:13 Ответить
Тобто кладовище тварин.
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25.09.2024 13:22 Ответить
Всю Украину засрали своими тушками
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25.09.2024 13:24 Ответить
А вдоль дороги, кацапьі дохльіе лежат ... и тишина.

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25.09.2024 13:29 Ответить
Ні хатят за расцеюшьку ваєфать,прітваряються уставшімі..
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25.09.2024 13:39 Ответить
Не жили по-людські і здохли, як собаки.

+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=zb5i4t9fKyY Ukrainian FPV Drone Got into the Back of a Russian Truck with Soldiers!
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25.09.2024 14:34 Ответить
Лежалый товар
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25.09.2024 17:20 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ !!! у степных волков уже ЦИЛЮЛИТ , а их молодняк отказывается охотится на дичь !!!))))
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25.09.2024 17:53 Ответить
Горє-то како!Какая русофобія бєсчєлавєчная! Русскіє чудо-богатирі заліхватскі шлі асвабаждать Європу от нацистов,а оно вішь какой калєнкор....Нєкоториє даже без трусіков осталісь....
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25.09.2024 18:48 Ответить
Кацапи в Курській області показують таке саме. Тільки з нашими.
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25.09.2024 21:02 Ответить
 
 