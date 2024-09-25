Тела оккупантов валяются вдоль дороги с разбитой российской техникой. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из подразделения "Омега" НГУ снял небольшой отрезок дороги на харьковском направлении, на которой стоит сожженная российская техника, а на обочине валяются тела ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать тела пятерых оккупантов - два из них обгоревшие, и по меньшей мере восемь единиц уничтоженной вражеской техники. На обочине валяется бомба, которая не сдетонировала при падении.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=zb5i4t9fKyY Ukrainian FPV Drone Got into the Back of a Russian Truck with Soldiers!